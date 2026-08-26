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マンチェスター・シティ、1億2000万ポンド評価のチェルシーMFエンソ・フェルナンデス獲得へ初回オファーを準備か
エティハドの強豪クラブが接触を画策
マンチェスター・シティは移籍市場の終了前に、チェルシーのMFフェルナンデスに対する最初のオファーを提示する準備を進めている。『BBCスポーツ』が報じた。チェルシーは25歳のアルゼンチン代表を最低1億2000万ポンドと評価しており、実現すればアレクサンデル・イサクのリバプール移籍金1億2500万ポンドに次ぐ、プレミアリーグ史上2番目の高額補強となる。シティの新監督マレスカは、フェルナンデスを中盤再建の重要なピースと見ている。
- AFP
中盤再編が加速する
マレスカは、自身が元日にチェルシーを物議を醸す形で退団して以降、6月にエティハド・スタジアムで指揮を執る前から、フェルナンデスとの強固な関係を維持してきた。獲得が実現すれば、シティは今夏2度目のクラブ史上最高額での補強となる。すでにノッティンガム・フォレストからエリオット・アンダーソンに1億1600万ポンドを支払っているためだ。
この積極的な動きの背景には、中盤の主力4人の退団がある。タイジャニ・ラインデルスはアル・カディシアへ（5200万ポンド）、ロドリはバルセロナへ（6500万ポンド）、ニコ・ゴンサレスはニューカッスルへ（5200万ポンド）、そしてベルナルド・シウバはレアル・マドリーへ移籍した。
スタンフォード・ブリッジでの波乱の在任期間
フェルナンデスとチェルシーの緊張関係は、3月のPSG戦でのチャンピオンズリーグ敗退後に悪化し、このMFは不満を公然と口にした。アルゼンチン代表のフェルナンデスは、2023年にベンフィカから1億700万ポンドで加入。その後、代理人ハビエル・パストーレとともにレアル・マドリーへの移籍を模索したが、スペインのクラブはこの憶測を公に否定した。チェルシーの新指揮官シャビ・アロンソは7月にフェルナンデスと非公開で話し合いの場を持ったが、その内容を明かすことは拒んだ。
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期限最終日の交渉が大きな焦点となる
マンチェスター・シティは、来週の移籍期限前に正式オファーをまとめるべく時間との戦いに直面している。フェルナンデスの売却が実現すれば、2019年にエデン・アザールがマドリーへ加入して以降、チェルシーにとって最も注目度の高い放出となる。アロンソは重要なリーグ戦を前にチームの集中を保たなければならず、一方のマレスカは国内と欧州でのシティの支配力を取り戻すため、その目玉補強を必要としている。
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