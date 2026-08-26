マレスカは、自身が元日にチェルシーを物議を醸す形で退団して以降、6月にエティハド・スタジアムで指揮を執る前から、フェルナンデスとの強固な関係を維持してきた。獲得が実現すれば、シティは今夏2度目のクラブ史上最高額での補強となる。すでにノッティンガム・フォレストからエリオット・アンダーソンに1億1600万ポンドを支払っているためだ。

この積極的な動きの背景には、中盤の主力4人の退団がある。タイジャニ・ラインデルスはアル・カディシアへ（5200万ポンド）、ロドリはバルセロナへ（6500万ポンド）、ニコ・ゴンサレスはニューカッスルへ（5200万ポンド）、そしてベルナルド・シウバはレアル・マドリーへ移籍した。