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マンチェスター・シティ、米国の17歳の逸材マティス・アルバート獲得に向けた動きを加速。ドルトムントはウイングの引き留めを図る
争いをリードするプレミアリーグのクラブ
『TEAMtalk』によると、ドイツのクラブが引き留めに力を入れる中、マンチェスター・シティはこの才能ある左ウイングの獲得争いで先行している。マンチェスター・シティは昨夏、正式に獲得を打診し、かつてLAギャラクシーのアカデミーで有望視された同選手に1500万～2000万ユーロ（1680万ポンド）を支払う用意があった。今季はトップチームでの出場時間が少なく、欧州各地のスカウトが同選手の動向を注視している。
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欧州の強豪、エティハドの獲得希望者と競合
マンチェスターのクラブからの関心に加え、国内のライバルであるチェルシーも以前から獲得に関心を寄せており、昨冬には同程度の移籍金を支払う用意があった。
フランスの強豪パリ・サンジェルマンも昨夏、ドルトムントの元スポーツディレクターであるセバスティアン・ケールを通じてこの10代の選手について問い合わせたが、契約には至らなかった。
2024年にLAギャラクシーのアカデミーから獲得されたこのアタッカーは、すでにアメリカ代表で出場し、得点も記録している。それでも、リザーブチームかベンチで過ごす時間が大半を占めている。
ドイツのクラブ、レンタル移籍の打診に難色
選手はトップチームで定期的にプレーすることを望んでいるものの、ドルトムントはレンタル移籍に関する問い合わせを含む、すべての打診を拒んでいる。ニコ・コヴァチ監督は、シーズンが進むにつれてこの若手選手の出場時間は増えると公言しており、クラブは2027年6月に満了する契約の延長に向けた交渉を積極的に進めている。
一方、プレミアリーグの規定により、マンチェスター・シティとチェルシーは選手が5月に18歳になるまで、完全移籍で獲得することができない。さらに、シティによる獲得の動きは、2009年から2018年までの期間に関するFFP違反の115件の容疑のうち114件で有罪とされたことを受けた不服申し立ての結果に左右される。移籍禁止処分が科される可能性もある。
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契約満了へのカウントダウンで、冬の重圧が増す
コバチ監督の下で出場時間が増えなければ、主力選手を引き留めようとするドルトムントの姿勢は、今後数カ月でさらに厳しく問われることになる。契約満了が近づく中、1月の移籍市場と来夏に向け、獲得を狙うライバルクラブからの圧力も強まる見通しだ。現時点でブンデスリーガの同クラブは選手の将来をつなぎ留めることに注力しており、欧州の強豪クラブは獲得に動く機会をうかがっている。
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