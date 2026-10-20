マンチェスターのクラブからの関心に加え、国内のライバルであるチェルシーも以前から獲得に関心を寄せており、昨冬には同程度の移籍金を支払う用意があった。

フランスの強豪パリ・サンジェルマンも昨夏、ドルトムントの元スポーツディレクターであるセバスティアン・ケールを通じてこの10代の選手について問い合わせたが、契約には至らなかった。

2024年にLAギャラクシーのアカデミーから獲得されたこのアタッカーは、すでにアメリカ代表で出場し、得点も記録している。それでも、リザーブチームかベンチで過ごす時間が大半を占めている。