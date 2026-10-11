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マンチェスター・シティ、巧妙なおとりバスを使い、アンフィールドで怒れるリヴァプールサポーターの敵対的な出迎えを回避
アンフィールドでの巧みなおとり戦術
マンチェスター・シティは、日曜日の重要な一戦を前に、怒りを募らせるリヴァプールサポーターの待ち伏せをかわすことに成功した。エンツォ・マレスカ監督と選手たちは従来の正面入口を使わず、アンフィールド・ロードを進み、アークルズ・レーンにある裏手の入口からスタジアムに入った。チームバスの両脇を警察のバイク隊員が走り、おとりの車両が数千人のホームサポーターの目を欺いた。観衆の大半はアンフィールド・ロード側の角の外に集まっており、マンチェスター・シティの選手たちが実際に到着するところを見逃した。
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大きなプレッシャーの中でプレーする
この試合は、独立委員会がマンチェスター・シティに対し、9シーズンにわたる財務規則違反を認定してから初めての一戦となる。クラブは疑惑を強く否定し、裁定に対して直ちに異議を申し立てた。クラブを取り巻く緊張感にもかかわらず、マルク・グエイは試合前の敵対的な雰囲気を意に介さなかった。グエイは「アンフィールドはいつも熱気に包まれているから、ほかの試合と変わらない。全員がリーダーシップを担っている。全員に大きな役割があり、チームの結束力が示されるはずだ」と語った。
激しいライバル関係と熱気
2018年4月にアンフィールドの外でマンチェスター・シティのチームバスがひどく損傷した事件をファンが思い起こすなか、緊張が高まるのも無理はない。今日は別のルートを通ったことで直接的な衝突は避けられたものの、ジェイミー・キャラガーはスタジアム内が終始、激しい雰囲気に包まれると予想した。「彼らは厳しい出迎えを受けるだろう。だが、マンチェスター・シティがアンフィールドに来るときはいつもそうだ」とキャラガーは説明した。「誰もが相手を打ち負かそうと躍起になっている。だから、彼らの選手や監督が何かを成し遂げるのは非常に難しいだろう」
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王者にとって正念場
試合開始を迎える中、勝負の面でも懸かるものは大きい。マンチェスター・シティは現在、勝ち点15の全勝で首位に立つ。一方、リヴァプールは2勝3分けと無敗ながら、勝ち点9で8位だ。マレスカ監督率いるチームは敵対的な雰囲気を早く振り払い、プレミアリーグでの優位を保つため、完璧な戦いぶりを続けることに集中しなければならない。
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