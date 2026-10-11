2018年4月にアンフィールドの外でマンチェスター・シティのチームバスがひどく損傷した事件をファンが思い起こすなか、緊張が高まるのも無理はない。今日は別のルートを通ったことで直接的な衝突は避けられたものの、ジェイミー・キャラガーはスタジアム内が終始、激しい雰囲気に包まれると予想した。「彼らは厳しい出迎えを受けるだろう。だが、マンチェスター・シティがアンフィールドに来るときはいつもそうだ」とキャラガーは説明した。「誰もが相手を打ち負かそうと躍起になっている。だから、彼らの選手や監督が何かを成し遂げるのは非常に難しいだろう」