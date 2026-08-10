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マンチェスター・シティ、リールのスター、アユブ・ブアディと個人条件で合意 エンツォ・マレスカはロドリ後の時代に備える
マンチェスター・シティ、モロッコ代表スター獲得へ迅速に動く
マンチェスター・シティはブアディ獲得に向けて大きく前進した。選手本人はすでにエティハド・スタジアムへの移籍に向けた個人条件で合意している。18歳の同選手は、クラブと代表の両方で際立ったパフォーマンスを見せたことで、シティにとって優先度の高い補強ターゲットとなっている。プレミアリーグ開幕まで2週間を切る中、シティは補強をまとめ上げるべく動いており、この取引は最終段階に入っているとみられている。
移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノによると、この選手はできるだけ早くイングランドへ移ることを強く望んでいるという。ロマーノはXで次のように伝えた。「アユーブ・ブアディとその陣営は、マンチェスター・シティとの個人条件で合意に達した。#MCFC は次のステップとしてリールとの契約成立が見込まれており、すでに交渉は進展している。ブアディ本人の希望は2027年ではなく、今すぐシティに加入することだ」
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ブアディの評価急上昇
ブアディの台頭ぶりは、この1年でまさに急激なものだった。2025-26シーズンには、このティーンエイジャーがリールの先発メンバーに定着し、リーグ・アンとヨーロッパリーグを通じて先発35試合、途中出場5試合を記録。低い位置から試合をコントロールする能力とフィジカル面での成熟ぶりは、世界屈指のMFたちと比較されるほど高く評価されている。
さらに、国際舞台でのパフォーマンスもその価値を一段と高めている。18歳という若さですでにモロッコの一員としてワールドカップで5試合に先発している。
マレスカ監督の中盤再構築
ブアディの獲得は、シティにとってさらなる巨額の財政的コミットメントを意味するものであり、今夏の支出総額は2億ポンドに達する可能性がある。これは、今夏の移籍市場ですでにノッティンガム・フォレストからエリオット・アンダーソンを1億1600万ポンドで獲得したことに続く動きである。
この1週間で、両クラブ間の交渉は大きく進展している。当初、リールは至宝の移籍金として1億ユーロ（8600万ポンド）前後を求めていたが、報道によれば、シティはその金額の引き下げに成功したようだ。7000万～8000万ユーロのパッケージであれば、移籍成立に十分だとみられている。
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ロドリ不在の新たな日々が始まる
ブアディ獲得への動きは、マンチェスターのクラブにとって大きな過渡期にある中で進んでいる。とりわけ中盤はそうだ。ロドリのバルセロナ移籍は今週後半にも正式発表される見通しで、それを受けてマレスカはモロッコ代表の同選手を新たなチームの重要な構成要素と見定めている。ロドリの後継者を見つけることは、マレスカがこのクラブに到着して以来、おそらく最も難しい課題である。個人条件はすでにまとまっており、残る最後のハードルは、支払い条件とアドオンをめぐるシティとリールの正式合意だ。選手本人が即時加入を希望していることから、移籍は今後数日中に完了するとの楽観論が関係者の間で広がっている。
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