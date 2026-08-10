ブアディの台頭ぶりは、この1年でまさに急激なものだった。2025-26シーズンには、このティーンエイジャーがリールの先発メンバーに定着し、リーグ・アンとヨーロッパリーグを通じて先発35試合、途中出場5試合を記録。低い位置から試合をコントロールする能力とフィジカル面での成熟ぶりは、世界屈指のMFたちと比較されるほど高く評価されている。

さらに、国際舞台でのパフォーマンスもその価値を一段と高めている。18歳という若さですでにモロッコの一員としてワールドカップで5試合に先発している。