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マンチェスター・シティ、ユナイテッドが追跡を断念した後にローマMFマヌ・コネへ関心を移す
マンチェスター・シティ、MF補強を模索
『ガーディアン』によると、マンチェスター・シティは、移籍期限が迫る中で補強候補のショートリストにコネを加えた。新指揮官エンツォ・マレスカ監督とスポーティングディレクターのウーゴ・ヴィアナの下、クラブは現在、中盤の大規模な再編を進めている。
シティは今夏、ロドリ、ベルナルド・シウバ、ティジャニ・レインデルスという注目選手たちの退団をすでに経験しており、ピッチ中央には大きな空白が生まれている。
一方で、ノッティンガム・フォレストからエリオット・アンダーソンを1億1600万ポンドという巨額の移籍金で獲得したばかりだが、マンチェスターのクラブは今季の国内タイトル防衛に万全を期すため、さらなる戦力補強に向けて引き続き積極的に市場を探っている。
ワールドカップのスターに関心集まる
コネは、2026年ワールドカップでフランス代表の一員として印象的なパフォーマンスを続け、世界的な評価を高めた。25歳の同選手は北米で行われた同大会で、自国の全8試合のうち5試合に出場。先発した4試合はいずれもフランスが勝利している。
国際舞台での傑出した活躍を受け、ローマは要求額を約5100万ポンドまで引き上げた。この評価額は、マンチェスター・ユナイテッドが当初の関心をさらに進展させることを思いとどまらせたようだ。
一方で、最近のラインデルスのアル・カディシーヤ移籍、そしてロドリのバルセロナ移籍で多額の資金を確保したこともあり、シティは現在、こうした金銭的要求に応じるうえで有利な立場にある。
- (C)Getty Images
ブアディとフェルナンデスが中盤補強の候補リスト入り
コネの獲得を目指す一方で、シティはリールのMFアユーブ・ブアディの8500万ポンドでの獲得にも近づいている。18歳の同選手は有望株と見なされているが、マレスカはコネが即座にもたらすトップレベルの経験を求めている。シティはチェルシーのMFエンソ・フェルナンデスにも引き続き関心を示しているが、同選手の契約解除条項をめぐる内部設定の期限は、正式オファーがないまま過ぎた。
- AFP
マンチェスター・シティの次は何か。
マレスカ監督とそのチームは、エティハド・スタジアムでボーンマスとの新たなプレミアリーグ開幕戦に臨む準備を進めている。一方でピッチ外では、ビアナにとって移籍市場閉幕までの最後の2週間は慌ただしいものとなる。シティが9月の期限前にコネをチームに組み込みたいのであれば、保留中の放出案件を速やかにまとめ、ローマに正式オファーを提示しなければならない。
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