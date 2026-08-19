『ガーディアン』によると、マンチェスター・シティは、移籍期限が迫る中で補強候補のショートリストにコネを加えた。新指揮官エンツォ・マレスカ監督とスポーティングディレクターのウーゴ・ヴィアナの下、クラブは現在、中盤の大規模な再編を進めている。

シティは今夏、ロドリ、ベルナルド・シウバ、ティジャニ・レインデルスという注目選手たちの退団をすでに経験しており、ピッチ中央には大きな空白が生まれている。

一方で、ノッティンガム・フォレストからエリオット・アンダーソンを1億1600万ポンドという巨額の移籍金で獲得したばかりだが、マンチェスターのクラブは今季の国内タイトル防衛に万全を期すため、さらなる戦力補強に向けて引き続き積極的に市場を探っている。