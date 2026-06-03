イングランドのビッグクラブは、ロコモティフ・モスクワの攻撃手を長くスカウトしてきたが、英国の制裁で移籍は困難だ。多くのスカウトがバトラコフを世界屈指の若手と評価しても、ウクライナ紛争による規制でプレミアクラブがロシア側に直接移籍金を払う方法はない。

この問題は、ウェストハムが関与したニコラ・ヴラシッチのケースで顕著になった。同ケースでは、未払い移籍金を英国法下で支払うことは不可能と判断された。マンチェスター・シティとチェルシーはクラブネットワーク経由の移籍を模索し、マンチェスター・ユナイテッドはレンタル移籍を検討したが、いずれも規制を回避する解決策にはならなかった。