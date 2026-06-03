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マンチェスター・シティ、マンチェスター・ユナイテッド、チェルシーは、PSGが移籍争奪戦を制したため、有望なロシア人選手獲得を断念した。
制裁で出場停止となったプレミアリーグの3選手
イングランドのビッグクラブは、ロコモティフ・モスクワの攻撃手を長くスカウトしてきたが、英国の制裁で移籍は困難だ。多くのスカウトがバトラコフを世界屈指の若手と評価しても、ウクライナ紛争による規制でプレミアクラブがロシア側に直接移籍金を払う方法はない。
この問題は、ウェストハムが関与したニコラ・ヴラシッチのケースで顕著になった。同ケースでは、未払い移籍金を英国法下で支払うことは不可能と判断された。マンチェスター・シティとチェルシーはクラブネットワーク経由の移籍を模索し、マンチェスター・ユナイテッドはレンタル移籍を検討したが、いずれも規制を回避する解決策にはならなかった。
PSGが首位に浮上
TEAMtalkによると、イングランドのクラブが傍観する中、リーグ・アン王者PSGが好機と見て迅速に動き出した。プレミアリーグのクラブとは異なり、パリのクラブはロシアのクラブとの取引が許可されている。スポーツアドバイザーのルイス・カンポスは、欧州サッカーの頂点に立つ可能性を秘めた若手選手への獲得活動を主導している。
PSGは2024年にクラスノダールからGKマトヴェイ・サフォノフを獲得し、ロシア市場での成功をすでに収めている。サフォノフはチャンピオンズリーグ制覇に貢献し、ロシアリーグの選手が即戦力になることを証明した。バトラコフもその足跡をたどり、パルク・デ・プランスへ加入する見込みだ。
代理人は契約が95％完了していると確認した。
移籍は最終段階。代理人のドミトリー・チェルツォフ氏は、両クラブが広範囲に協議し、移籍金と年俸でほぼ合意したと明かした。細部調整が残るのみだ。
チェルツォフ氏は「バトラコフのPSG加入は95％決定的だ。両クラブ首脳は10回以上電話で協議し、今週カンポス氏がモスクワで移籍を最終決定する。移籍金は2500万ユーロ、年俸は500万～600万ユーロになる」と語った。
- AFP
ルイス・エンリケにぴったりの人物
バトラコフはロコモティフで79試合に出場し33ゴール22アシストを記録。攻撃的MFや前線ならどこでもこなす万能性は、ルイス・エンリケ監督の流動的な戦術に最適だ。20歳ながら技術と将来性を兼ね備え、PSG監督の求める条件にぴったり合う。
直近のシーズンでは36試合で17ゴール13アシストをマークし、欧州トップリーグへ挑む準備は整った。PSGが報道通り2500万ユーロの移籍金を支払う構えを見せる一方、イングランドのビッグクラブは逸材を手放したことを悔やんでいる。