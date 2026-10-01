プレミアリーグ側の主張の中心的な部分はハッキングされたメールに依拠しており、その中にはスポンサー資金がどのように流れたかについてホルヘ・チュミージャスがサイモン・ピアースと話し合った2013年のメッセージも含まれていた。しかし、マンチェスター・シティは、これらのメールはスタッフによる誤った推測を示すものにすぎないとの立場を崩していない。クラブ従業員に向けた動画メッセージの中で、最高経営責任者のフェラン・ソリアーノは疑惑を強く否定した。

ソリアーノは「プレミアリーグが我々に対して進めている訴えのすべては、ひとつの誤った告発に基づいている。それは、オーナーの個人的な資金が、何らかの形で秘密裏にアブダビのいくつかのスポンサーを通じてクラブに注入されたというものだ。これはまったくの事実無根である。そうしたことは起こりえなかったし、実際に起こらなかったことを示す反論の余地のない証拠を、我々はプレミアリーグの委員会に提出した。これには銀行の取引明細、送金記録、証人、そして資金がオーナーから出たものではないと明確に示すために必要なすべてが含まれている」と語った。