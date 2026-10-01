Getty Images Sport
翻訳者：
マンチェスター・シティ、プレミアリーグの財務規則違反に関する評決を覆すべく反論の余地のない証拠を提示する方針か
マンチェスター・シティ、強固な法的 دفاعを準備
マンチェスター・シティは、財務規則を回避するために9億ポンド超の資金を違法に偽装したとする独立委員会の評決を覆す戦略を立てた。『Daily Mail Sport』によると、同クラブは、スポンサー契約の資金を一部拠出したのはクラブのオーナーであるアブダビ・ユナイテッド・グループではなく、アブダビ政府だったと主張する見通しだ。
マンチェスター・シティは、銀行の取引明細や証言を含む反駁の余地のない証拠を保有していると主張しており、政府口座からスポンサー側へ資金が送金されたことを示すとしている。同クラブは上訴の場でこの証拠を提示し、問題となっている8億3069万ポンドが正当な資金源から出たものであることを証明する構えだ。
- Getty Images Sport
ソリアーノ、スタッフに強い否定を表明
プレミアリーグ側の主張の中心的な部分はハッキングされたメールに依拠しており、その中にはスポンサー資金がどのように流れたかについてホルヘ・チュミージャスがサイモン・ピアースと話し合った2013年のメッセージも含まれていた。しかし、マンチェスター・シティは、これらのメールはスタッフによる誤った推測を示すものにすぎないとの立場を崩していない。クラブ従業員に向けた動画メッセージの中で、最高経営責任者のフェラン・ソリアーノは疑惑を強く否定した。
ソリアーノは「プレミアリーグが我々に対して進めている訴えのすべては、ひとつの誤った告発に基づいている。それは、オーナーの個人的な資金が、何らかの形で秘密裏にアブダビのいくつかのスポンサーを通じてクラブに注入されたというものだ。これはまったくの事実無根である。そうしたことは起こりえなかったし、実際に起こらなかったことを示す反論の余地のない証拠を、我々はプレミアリーグの委員会に提出した。これには銀行の取引明細、送金記録、証人、そして資金がオーナーから出たものではないと明確に示すために必要なすべてが含まれている」と語った。
エティハドがプレミアリーグに対する法的措置を検討
この裁定の余波は、クラブの商業パートナーにも大きな影響を及ぼしている。 主要スポンサーのエティハド航空は現在、プレミアリーグに対して法的措置を取ることを検討している。同航空は、独立委員会の認定内容を断固として否定している。
エティハド航空は、法的手続きの過程で一度も関与を求められず、関連情報を提供するための反論の機会も与えられなかったと述べた。エティハド航空の広報担当者は、この裁定が同航空に損害をもたらす含意を生んだと警告した上で、これらの具体的な認定内容がどのように提示されたかに関して生じた深刻な結果について、プレミアリーグが全面的に責任を負わなければならないと強調した。
- Getty Images Sport
マンチェスター・シティに今後何が起こるのか？
マンチェスター・シティは、金曜日までに正式に異議申し立てを行う必要がある。クラブは、新たに任命された委員会の前で法的弁護を主導する役割を、ロード・デイヴィッド・パニックKCに大きく依拠することになる。双方が長期化する法廷闘争に備える中、その最終的な結末はイングランドサッカーの未来を劇的に形作り変える可能性がある。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。