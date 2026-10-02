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マンチェスター・シティ、プレミアリーグの有罪評決に対する控訴を正式に開始 クラブは潔白を示す「反論の余地のない」証拠があると主張
シティ、正式に有罪評決を争う
マンチェスター・シティは金曜日の期限を満たし、木曜日の英国夏時間19時00分に必要書類を正式に提出した。これは、長期にわたる調査を経て、独立委員会がクラブに重大な財務違反があったと認定したことを受けたものだ。
2009-10シーズンから2017-18シーズンにかけて、シティは収益を8億3000万ポンド超も人為的に水増ししていたと判断された。当局は、クラブが厳格な支出規制を回避するため、商業パートナーとの間で資金提供を偽装する仕組みや「見せかけ」の契約を利用していたと結論づけた。
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クラブ、公式声明で反論の余地のない証拠があると主張
シティは金曜日、公式声明を発表し、いかなる不正行為も強く否定した。クラブは自らの潔白を証明することに全面的な自信を示し、当初の裁定には根本的な欠陥があったと主張した。
クラブは「マンチェスター・シティ・フットボール・クラブは、プレミアリーグの懲戒案件に関して、2026年10月1日木曜日午後7時に、プレミアリーグ委員会の見解に対する包括的な控訴を提出したことを確認する」と述べた。「クラブの確固たる立場は、その見解には複数の点において、法、原則、事実に関する明白かつ重大な誤りが含まれており、信頼できるものではないというものだ」
声明はさらに「クラブはプレミアリーグが行った告発について潔白であり、この件に関するクラブのあらゆる立場を裏づける、反論の余地のない包括的な証拠が存在する。すべての手続きが完了するまで、当クラブは引き続き適正手続きを尊重し、さらに述べられることは必然的に制限される」と続けた。
前例のない法廷闘争で高まる緊張感
シティの法務チームは、主要スポンサー契約がクラブの直接的なオーナーグループではなく、アブダビ政府によって正当に資金提供されていたと主張すると見られている。この不服申し立ての結果は、イングランドサッカーの今後の勢力図に極めて大きな影響を及ぼすことになる。
現行規則の下で、新たに招集された司法パネルが審査するのは当初の決定のみである。原案件の全面的な再審理は行われないため、シティが制裁を覆すには、委員会の当初の裁定に根本的な誤りがあったことを証明しなければならない。
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最終決着に向けた厳格なタイムライン
『The Athletic』によれば、統括団体の枠組みにより迅速な解決が義務づけられている。控訴審は正式な申し立てから12週間以内に行われなければならない。
手続きが終了した後、委員会は30日以内に最終評決を下すことが求められている。それまでは、前例のないフロント内の争いが水面下で続く中、エンツォ・マレスカ監督のチームは国内と欧州の試合に集中し続けなければならない。
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