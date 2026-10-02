シティは金曜日、公式声明を発表し、いかなる不正行為も強く否定した。クラブは自らの潔白を証明することに全面的な自信を示し、当初の裁定には根本的な欠陥があったと主張した。

クラブは「マンチェスター・シティ・フットボール・クラブは、プレミアリーグの懲戒案件に関して、2026年10月1日木曜日午後7時に、プレミアリーグ委員会の見解に対する包括的な控訴を提出したことを確認する」と述べた。「クラブの確固たる立場は、その見解には複数の点において、法、原則、事実に関する明白かつ重大な誤りが含まれており、信頼できるものではないというものだ」

声明はさらに「クラブはプレミアリーグが行った告発について潔白であり、この件に関するクラブのあらゆる立場を裏づける、反論の余地のない包括的な証拠が存在する。すべての手続きが完了するまで、当クラブは引き続き適正手続きを尊重し、さらに述べられることは必然的に制限される」と続けた。



