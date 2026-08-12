ルジは、マンチェスターの青い側に戻ることへの喜びを口にした。GKは、世界のフットボール界でも最も厳しい環境の一つで再び自分を試すことを明らかに楽しみにしていた。クラブの評判が決断を容易にしたとし、エティハド時代の代名詞となっている継続的な卓越性を強調した。「これは私にとって素晴らしい機会であり、つかまなければならないものだった。マンチェスター・シティに加入するチャンスが来たなら、飛びつくしかない」とルジは語った。

「誰もが、このクラブがいかに素晴らしいかを知っている。長い期間にわたるシティの成功は見事だ。私がシティについて話を聞いた全員が、信じられないほど高い基準を持つクラブだから加入すべきだと言っていた。すべてのプロフェッショナルは高いパフォーマンス環境に身を置きたいと思うものだし、私はここで始動するのが待ちきれない。なぜなら、自分が成長し、学べると分かっているからだ。それは常に私の最優先事項だ」