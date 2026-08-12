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マンチェスター・シティ、ジェロニモ・ルジをマルセイユから獲得 ジェームズ・トラッフォードはリーズ・ユナイテッドへ移籍
マンチェスター・シティがトラフォードの後継者を確保
マンチェスター・シティは移籍市場でGK陣の強化に素早く動き、ルジの獲得を完了した。34歳の同選手は、報道によれば170万ポンドの移籍金でマルセイユからプレミアリーグ王者に加入。2016-17シーズンを過ごしたクラブへの復帰となる。アルゼンチン人GKの加入は、トラッフォード退団への直接的な対応である。
マンチェスターでの最初の在籍時、ルジはトップチームで1試合も出場機会を得られなかった。しかし今回は、欧州のトップリーグや国際舞台で豊富な経験を積んだ実績あるベテランとして戻ってくる。クラブは、ルジが2028年夏までの契約にサインしたことを発表した。
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ルジがエティハド帰還を満喫
ルジは、マンチェスターの青い側に戻ることへの喜びを口にした。GKは、世界のフットボール界でも最も厳しい環境の一つで再び自分を試すことを明らかに楽しみにしていた。クラブの評判が決断を容易にしたとし、エティハド時代の代名詞となっている継続的な卓越性を強調した。「これは私にとって素晴らしい機会であり、つかまなければならないものだった。マンチェスター・シティに加入するチャンスが来たなら、飛びつくしかない」とルジは語った。
「誰もが、このクラブがいかに素晴らしいかを知っている。長い期間にわたるシティの成功は見事だ。私がシティについて話を聞いた全員が、信じられないほど高い基準を持つクラブだから加入すべきだと言っていた。すべてのプロフェッショナルは高いパフォーマンス環境に身を置きたいと思うものだし、私はここで始動するのが待ちきれない。なぜなら、自分が成長し、学べると分かっているからだ。それは常に私の最優先事項だ」
クラブ首脳陣、ベテランの存在感を歓迎
シティのフットボールディレクター、ウーゴ・ビアナも選手の興奮に同調し、ルジのプロフェッショナルとしての基準の高さが補強プロセスにおける重要な要因だったと述べた。ビアナは、GK陣は現在非常に強力な陣容になっていると強調した。
「彼がもたらす経験は明らかだ。長年にわたって最高レベルの舞台でプレーしてきた。話をする中で、彼の我々に加わりたいという強い思いには本当に感銘を受けた。我々が素晴らしいプロフェッショナルであり、なおかつトップクラスのGKを獲得することは明らかだ」とビアナは語った。
「シティの全員が、彼をクラブに再び迎え入れることを楽しみにしている。彼がもたらす資質は我々に必要なものだし、ジジオ、そしてマーカス［ベッティネッリ］とともに素晴らしいチームを形成する。我々のGKコーチ陣もこのグループに非常に満足している」
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名門としての格と欧州での成功
ルジがシティのドレッシングルームにもたらすのは、豊富な優勝経験だ。中でも際立つのはビジャレアル時代である。2021年のヨーロッパリーグ決勝ではヒーローとなったが、マンチェスター・ユナイテッドのファンにとっては思い出したくない一戦でもある。長丁場のPK戦で、ルジは自らPKを決めた上でダビド・デ・ヘアのシュートを止め、イエローサブマリンにタイトルをもたらした。
国際舞台でのキャリアも同様に印象的で、アルゼンチンにとって信頼できる存在として役割を果たしてきた。ルジは同国代表で8キャップを記録し、2022年ワールドカップと2024年コパ・アメリカを制したメンバーの一員でもあった。さらに、2026年ワールドカップ決勝に進出したグループの一員でもあった。欧州でのキャリアではレアル・ソシエダ、モンペリエ、アヤックスでプレーし、一貫してそのシュートストップ能力を示してきた。
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