過去2シーズンでマルセイユの一員として73試合に出場し、アルゼンチンの2026年ワールドカップメンバーにも入っていたルジは、現在エンツォ・マレスカのコーチングスタッフに入っている元マンチェスター・シティGKウィリー・カバジェロの下でプレーすることになる。この動きは、QPRへのローン移籍に先立ってシェフィールド・ウェンズデイからピアース・チャールズと再契約したことに続くものだ。『The Athletic』はさらに、シティが退団の可能性に備え始めており、ロドリにはバルセロナ移籍の噂があり、サビーニョとティジャニ・ラインデルスにも関心が寄せられていると伝えている。