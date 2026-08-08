AFP
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マンチェスター・シティ、ジェロニモ・ルジをジェームズ・トラッフォードの後釜として200万ユーロの格安契約で獲得へ合意
シティ、格安でGKを確保
『The Athletic』によると、マンチェスター・シティはGKルジを獲得するため、マルセイユと移籍金200万ユーロで合意した。34歳のアルゼンチン代表は、リーズ・ユナイテッドへの4500万ポンドの移籍を最近完了したトラッフォードの後任として迎えられる。ルジはもともと2016年にデポルティボ・マルドナドからシティに加入したが、トップチームでマンチェスター・シティとして出場することなく、レアル・ソシエダへ完全移籍していた。
ルジが控えGKとして復帰
シティがルジを迎え入れる決断を下したのは、トラフォードが定期的にプレミアリーグでプレーする機会を求めてリーズ加入を選んだことを受けてのものだ。イングランド人GKは、シティのFAカップとカラバオカップ制覇に貢献したにもかかわらず、昨夏のジャンルイジ・ドンナルンマ加入以降はトップチームでの出場機会が限られていた。シティ首脳陣はルジを、低コストで獲得可能な経験豊富な控えGKであり、自分たちのシステムに必要なビルドアップ能力を備えた選手と見ている。
退団がチーム再建を促す
過去2シーズンでマルセイユの一員として73試合に出場し、アルゼンチンの2026年ワールドカップメンバーにも入っていたルジは、現在エンツォ・マレスカのコーチングスタッフに入っている元マンチェスター・シティGKウィリー・カバジェロの下でプレーすることになる。この動きは、QPRへのローン移籍に先立ってシェフィールド・ウェンズデイからピアース・チャールズと再契約したことに続くものだ。『The Athletic』はさらに、シティが退団の可能性に備え始めており、ロドリにはバルセロナ移籍の噂があり、サビーニョとティジャニ・ラインデルスにも関心が寄せられていると伝えている。
- Nexpher Images
マレスカ、各国代表組の帰還を待つ
ルジは、シティが来週の香港・韓国でのプレシーズンツアーから戻り次第、チームに合流する予定だ。ワールドカップの終盤まで関わっていた選手たちは、水曜日にマレスカ監督の下で最初のトレーニングセッションに参加する見込みで、その後、木曜日には一般公開のトレーニングセッションが行われる。この準備期間は、指揮官にとって戦術面の連係を磨き上げ、新シーズンに向けた陣容を固めるうえで極めて重要になる。
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