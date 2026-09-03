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マンチェスター・シティ、オーランド・プライドからイングランド代表GKアンナ・ムーアハウスを期限付き移籍で獲得
マンチェスター・シティがGK陣を強化
マンチェスター・シティは、2027年1月までの期限付き移籍でムーアハウスをイングランドへ復帰させることに成功した。今回の移籍は、キーティングのリヴァプール移籍を受けてシティが戦力強化を図る中で実現したもので、アンドレー・イェグレルツ監督は正GK山下彩加の控えとして、経験豊富な選択肢が限られていた。
ムーアハウスは、オーランド・プライドが2024年にシールドとチャンピオンシップの2冠を達成したシーズンに、NWSLのシーズン最多クリーンシート記録となる13試合完封をマークして加入する。現在はアメリカでの今季に苦戦しているものの、この移籍はムーアハウスにとって慣れ親しんだ土地で立て直しを図る機会となる一方、シティのタイトル防衛と今後の欧州での戦いにも貢献することになる。
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ムーアハウス、新たな挑戦を楽しむ
クラブメディアに直接語ったムーアハウスは、現王者への加入に向けてイングランド復帰への興奮を口にした。移籍への思いについては、「新たなチャレンジであり、これまでとは異なるプレースタイルでもある。ここに来られてうれしいし、早く始めたい。昨季のシティはクラブ全体として信じられないシーズンを送ったし、イングランド王者の一員になれてうれしい。マンチェスター・シティのようなクラブから声がかかれば、応えなければならない」と語っている。
ムーアハウスは、サリナ・ヴィーフマン監督率いるチームでユーロ2025制覇を果たしており、貴重な実績を持つ。現在は代表通算2試合出場で、いずれの試合でもクリーンシートを記録している。
シェーグラン、貴重な補強を称賛
マンチェスター・シティ・ウィメンのフットボールディレクターを務めるテレセ・ショーグランは、これほどの実績を持つ選手を国内シーズン残り期間に向けて確保する重要性を強調した。
ショーグランはクラブ公式サイトで次のように語った。「アンナは、傑出した経験と最高レベルで結果を残してきた実績を持つGKである。彼女はWSL、オーランド・プライド、そしてイングランドで主要タイトルを獲得しており、その安定感、人格、クオリティーは私たちのスカッドにとって貴重な加わりとなる。アンナをマンチェスター・シティに迎え入れられることを大変うれしく思っており、在籍期間中にともに仕事ができることを楽しみにしている」
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ムアハウスの次は何か。
ムーアハウスは直ちにマンチェスター・シティのチームに加わり、今週日曜に女子スーパーリーグ連覇を懸けた戦いに臨む。山下が引き続き先発の座を維持すると見込まれる一方で、欧州の大会も含む過密日程の中では、ムーアハウスもいつでも出場できる準備を整えておく必要がある。2027年のワールドカップを前に、定期的な出場機会の確保を目指すことになる。
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