マンチェスター・シティ、オーランド・プライドからイングランド代表GKアンナ・ムーアハウスを期限付き移籍で獲得

マンチェスター・シティは、2027年1月までの期限付き移籍でムーアハウスをイングランドへ復帰させることに成功した。今回の移籍は、キーティングのリヴァプール移籍を受けてシティが戦力強化を図る中で実現したもので、アンドレー・イェグレルツ監督は正GK山下彩加の控えとして、経験豊富な選択肢が限られていた。

ムーアハウスは、オーランド・プライドが2024年にシールドとチャンピオンシップの2冠を達成したシーズンに、NWSLのシーズン最多クリーンシート記録となる13試合完封をマークして加入する。現在はアメリカでの今季に苦戦しているものの、この移籍はムーアハウスにとって慣れ親しんだ土地で立て直しを図る機会となる一方、シティのタイトル防衛と今後の欧州での戦いにも貢献することになる。