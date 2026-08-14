エンツォ・マレスカの中盤に小規模な刷新が起きる。 マンチェスター・シティは、オランダ人MFのタイヤニ・ラインデルスがサウジアラビア行きとなったことで陣容を変え、以前から後釜として見定めていたエンソ・フェルナンデスに対して即座にオファーを出した。アルゼンチン代表MFは市場に出ており、チェルシーは今日中を期限としてオファーを待っていたが、まさに締め切り寸前でシティから破格の提案が提示されようとしている。
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マンチェスター・シティ、エンソ・フェルナンデス獲得へチェルシーに1億2000万ユーロ提示
ラインダースがサウジアラビアへ
昨夜、ラインデルスがアル・カーディシーヤ（元セリエAのマテオ・レテギも所属するクラブ）への移籍にゴーサインを出した。ボーナス込みで6100万ユーロの取引となり、これによってミランはマンチェスター・シティから1400万ユーロを受け取ることになる。
エンソ・フェルナンデス獲得の期限
マンチェスター・シティは以前から、マレスカの意向を受けてエンソ・フェルナンデスを自らのプレースタイルにとって理想的なプロフィールと見定めていた。しかし、チェルシーは不快感を示しつつ、同選手の獲得に向けたオファーを提示する期限を設定していた。そして、その期限は今日、8月14日金曜日の午後のうちに切れる。
1億2000万ユーロ
マンチェスター・シティはラインデルス退団の確実性を得るまで待たなければならなかったが、『Sky Sport Uk』が報じたところによると、現在はこの元ベンフィカ所属選手に対して、チェルシーに具体的かつ超大型のオファーを提示する準備が整っている。提示額は1億2000万ユーロ前後になる見通しで、同選手を数年前にロンドンへ連れてくるために約1億2500万ユーロを支払っていたチェルシーは、その退団によってキャピタルゲインも計上できることになる。
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