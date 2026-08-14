マンチェスター・シティはラインデルス退団の確実性を得るまで待たなければならなかったが、『Sky Sport Uk』が報じたところによると、現在はこの元ベンフィカ所属選手に対して、チェルシーに具体的かつ超大型のオファーを提示する準備が整っている。提示額は1億2000万ユーロ前後になる見通しで、同選手を数年前にロンドンへ連れてくるために約1億2500万ユーロを支払っていたチェルシーは、その退団によってキャピタルゲインも計上できることになる。