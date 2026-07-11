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マンチェスター・シティ、アーセナルが狙っていた17歳のウインガーをレスターから獲得
同クラブが10代の天才選手を獲得
エティハドを本拠地とするクラブは、モンガが17歳の誕生日を迎えた週、総額1,000万ポンドの契約で獲得を正式に決定した。この移籍市場での果敢な動きは、夏に交渉を重ねた北ロンドンのライバル・アーセナルの計画を頓挫させた。彼はユースではなく、即座にトップチームに組み込まれる。
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モンガ、夢の移籍を歓迎
移籍が正式に決まったモンガは、過去10年間で最も成功したイングランドのクラブに入ることができ喜びを隠せなかった。また、数多くの若手を輩出してきた育成システムがあることも、シティのオファーを受けた大きな理由だと強調した。
モンガは初インタビューでこう語った。「シティが興味を示したとき、これは正しい選択だと確信しました。若手選手にとって、このクラブの一員になれるのは夢が叶う瞬間です。
ここ10年間、クラブはイングランドで最高峰であり続け、フィル・フォーデンやニコ・オライリーのようにアカデミー出身選手にもチャンスを与えています。この環境に参加できることを光栄に思います。」
ヴィアナが期待の若手を称賛
シティがモンガを追っていたのは既報通りだが、新監督エンツォ・マレスカの就任が決め手となった。マレスカは「ザ・フォックス」時代にモンガを指導した経験がある。
モンガは2025年4月、15歳でデビューし、大会史上最年少記録保持者の一人となった。シティのフットボール・ディレクター、ウーゴ・ヴィアナは、クラブが彼の大きな可能性を伸ばすために全力を尽くすと強調した。
ヴィアナは新加入選手を温かく迎え入れ、次のように語った。「ジェレミーは、若きキャリアにおいてすでに大きな飛躍を遂げている、期待の選手です。クラブとしても以前から彼に注目しており、レスター在籍時にその実力を直接目の当たりにしてきました。
17歳とまだ若く、今後も成長すると確信しています。今回の移籍は彼のキャリアにとって正しい次のステップであり、その過程でサポートできることを楽しみにしています」
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アジアツアーのチャンスが待っている
モンガは今月下旬、シティトップチームのアジアプレシーズンツアーに同行する。インテル、Kリーグ・オールスターズ、アトレティコ・マドリードとの親善試合は、コーチ陣にアピールする絶好の機会だ。
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