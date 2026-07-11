移籍が正式に決まったモンガは、過去10年間で最も成功したイングランドのクラブに入ることができ喜びを隠せなかった。また、数多くの若手を輩出してきた育成システムがあることも、シティのオファーを受けた大きな理由だと強調した。

モンガは初インタビューでこう語った。「シティが興味を示したとき、これは正しい選択だと確信しました。若手選手にとって、このクラブの一員になれるのは夢が叶う瞬間です。

ここ10年間、クラブはイングランドで最高峰であり続け、フィル・フォーデンやニコ・オライリーのようにアカデミー出身選手にもチャンスを与えています。この環境に参加できることを光栄に思います。」