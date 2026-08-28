マンチェスター・シティが、アトレティコ・マドリードからアルバレスを獲得する熾烈な争奪戦に参戦し、プレミアリーグの大型移籍を揺るがす可能性が出てきた。『マルカ』によれば、同クラブはこのFWの衝撃的なレンタルでの復帰に向け、初期的な問い合わせを行ったという。

アルバレスは2年前、8200万ポンドでスペインの首都へ移籍してマンチェスターを離れたが、現在は将来が不透明な状況にある。

アーセナルは強い関心を示しており、26歳の同選手をエミレーツ・スタジアムへ迎え入れるため、最大1億5000万ユーロ（1億3000万ポンド）の取引を承認する用意があると報じられている。

しかし、シティも移籍期限が過ぎる前にこのアタッカーを確保するため、自らの選択肢を積極的に探っている。