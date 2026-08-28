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マンチェスター・シティ、アトレティコ・マドリーFWフリアン・アルバレスを巡りアーセナルの1億3000万ポンド移籍を横取りするための電撃交渉を開始
マンチェスター・シティが衝撃の復帰を模索
マンチェスター・シティが、アトレティコ・マドリードからアルバレスを獲得する熾烈な争奪戦に参戦し、プレミアリーグの大型移籍を揺るがす可能性が出てきた。『マルカ』によれば、同クラブはこのFWの衝撃的なレンタルでの復帰に向け、初期的な問い合わせを行ったという。
アルバレスは2年前、8200万ポンドでスペインの首都へ移籍してマンチェスターを離れたが、現在は将来が不透明な状況にある。
アーセナルは強い関心を示しており、26歳の同選手をエミレーツ・スタジアムへ迎え入れるため、最大1億5000万ユーロ（1億3000万ポンド）の取引を承認する用意があると報じられている。
しかし、シティも移籍期限が過ぎる前にこのアタッカーを確保するため、自らの選択肢を積極的に探っている。
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マドリードで移籍を巡るこう着状態
アルバレスを巡る状況は今週、急速に緊迫している。同FWは先週日曜にアトレティコのファンからブーイングを浴びた後、3日連続でトレーニングを欠席している。本人の明確な希望はバルセロナ加入だが、マドリーのクラブはカタルーニャのライバルと取引しないという姿勢を断固として崩していない。
その代わりにアトレティコは、アーセナルへの高額売却に向けて扉を開いた。アーセナルは正式オファーを出す前に、選手サイドからの前向きな反応を待っている。エスタディオ・メトロポリターノを去るよう求める圧力が強まる中でも、同FWはプレミアリーグ復帰に依然として強い消極姿勢を示しており、イングランド復帰の実現はどちらのクラブにとっても簡単ではない。
攻撃陣の不足が移籍を後押しへ
マンチェスター・シティは、オマル・マルムーシュとサビーニョの最近の退団を受けて攻撃陣の選択肢を再評価せざるを得なくなっており、エンツォ・マレスカ監督のチームは得点力不足に陥っている。イングランドでの実績を踏まえれば、アルバレスを呼び戻すことはこの突然の危機を解決することになる。
前回の在籍時には103試合で36ゴールを記録し、1年目のシーズンにクラブのトレブル達成を支える重要な役割を果たした。書面上では理にかなった補強に見えるものの、両クラブの間で交渉はまだ正式には始まっていない。アトレティコは巨額の評価額を譲っておらず、そのためシティが期限間際のローン移籍合意をまとめたいのであれば、財政面と個人的な面での大きな障害を乗り越える必要がある。
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次に何が来る？
アルバレスはセビージャとの次戦には出場せず、ディエゴ・シメオネ監督が、このFWはチームに帯同して遠征しないと認めた。アーセナルは、選手本人が承認の意思を示した場合に備えて1億5000万ユーロのオファーを提出する構えを崩しておらず、一方でマンチェスター・シティは、時間切れになる前に最初の問い合わせを正式な期限付き移籍のオファーへ発展させるかどうかを決めなければならない。
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