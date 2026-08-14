AFP
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マンチェスター・シティ、わずか1年で5100万ポンドのスターが電撃退団へ！
レインデルスがサウジアラビアへ向かう
『The Independent』によると、シティはレインデルスをサウジアラビアのアル・カーディシーヤに売却することで、5100万ポンドの契約に合意した。オランダ代表MFは、イングランドでわずか1シーズンを過ごした後、エティハド・スタジアムを離れることになる。
レインデルスは、この高額移籍を成立させるため、中東のクラブとの個人条件でもすでに合意している。シティは昨夏にACミランから4650万ポンドで獲得したこの代表選手の売却により、注目すべき利益を確保することになる。この取引により、同クラブの今夏の移籍市場での総売却額は約1億ポンドに達する。
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マンチェスターでのつかの間の時間
レインダースはシティでの短い在籍期間中、全公式戦47試合に出場して7ゴールを記録した。また、最終的にサウジ・プロリーグ行きを選ぶ前には、フォレストからも国内での関心を集めていた。当初は明るいスタートを切ったものの、このMFは昨季、徐々に先発の座を失っていった。
前任監督のペップ・グアルディオラは、中盤の中央で主将ベルナルド・シウバとスペイン人の軸ロドリを組ませる形を強く好んでいた。現在はシウバが退団し、ロドリも『バルセロナ』の主要ターゲットだと報じられており、クラブの中盤の陣容は完全に様変わりしている。ネイサン・アケとジェームズ・トラッフォードも含む放出によって生まれた1億ポンドは、シティに大きな財政的柔軟性を与えている。
アンダーソンへの巨額投資
中盤の大きな流出に対応するため、シティは最近、ノッティンガム・フォレストの逸材エリオット・アンダーソン獲得に1億1600万ポンドを投じる衝撃的な移籍を完了した。この巨額投資は、成功を追求する中で戦力強化に取り組むクラブの姿勢を明確に示している。
アケのフェネルバフチェへの売却と、トラッフォードのリーズ・ユナイテッドへの完全移籍は、この夏にスカッドの層を厚くするための多額の資金を確保しようとするクラブの戦略をさらに浮き彫りにしている。クラブ首脳陣は、近年のシーズンで実績あるベテランに大きく依存してきたことを受け、チームの再構築を断行する構えだ。
レインデルスは最終的に、この容赦ない移行の犠牲となった。迅速な退団によってクラブは多額の資金を手にしつつ、新たな戦術ビジョンに合致する新戦力を迎え入れることが可能となる。
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さらなる中盤補強を視野に入れる
レインデルスの売却で得た巨額の移籍金は、適切な後釜探しに直ちに充てられる見通しだ。シティはすでに、ヨーロッパ各地の複数の注目度の高いMF候補に強い関心を示している。
マンチェスターのクラブにとって、チェルシーのスターであるエンソ・フェルナンデスが驚きの獲得候補として浮上している。また、モロッコ代表のアユーブ・ブアディも有力な関心対象となっており、現行の移籍市場を綿密に見極めている。レインデルスがサウジアラビアで新たな章を歩み始めようとする中、シティは今夏の残る補強案件の完了を目指すことになる。
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