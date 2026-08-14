中盤の大きな流出に対応するため、シティは最近、ノッティンガム・フォレストの逸材エリオット・アンダーソン獲得に1億1600万ポンドを投じる衝撃的な移籍を完了した。この巨額投資は、成功を追求する中で戦力強化に取り組むクラブの姿勢を明確に示している。

アケのフェネルバフチェへの売却と、トラッフォードのリーズ・ユナイテッドへの完全移籍は、この夏にスカッドの層を厚くするための多額の資金を確保しようとするクラブの戦略をさらに浮き彫りにしている。クラブ首脳陣は、近年のシーズンで実績あるベテランに大きく依存してきたことを受け、チームの再構築を断行する構えだ。

レインデルスは最終的に、この容赦ない移行の犠牲となった。迅速な退団によってクラブは多額の資金を手にしつつ、新たな戦術ビジョンに合致する新戦力を迎え入れることが可能となる。