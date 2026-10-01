具体的には、プレミアリーグの声明では次のように記されている。「独立委員会は、2009-10シーズンから2017-18シーズンまでの間に、マンチェスター・シティが複数の商業パートナーと『架空の』契約（当事者間の真の合意を偽って示すもの）を締結し、さらに他の相手とも『架空の』合意を利用して、クラブの収益を人為的に水増しし、コストを減らしていたことを認定した。クラブは改ざんされた決算書を提出し、監査人およびサッカーの監督機関に対して実際の財務状況を隠していた。マンチェスター・シティはプレミアリーグとUEFAの双方の支出制限に重大に違反していた。さらにプレミアリーグの調査中、マンチェスター・シティはリーグに対する協力義務および最大限の誠実義務に関して複数の違反を犯しており、主張された4件の違反のうち3件が認定された」今後はさらなる問題も迫っており、この数年間マンチェスター・シティと競い合い、同クラブの運営上のドーピングによってスポーツ面および経済面の目標を逃した者たちから、金銭的請求が起こされる見通しだ。