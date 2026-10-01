プレミアリーグの発表によれば、マンチェスター・シティは指摘された115件の財務違反のうち114件で有罪とされ、その後リーグは、マンチェスターのクラブがこの件に関するリーグの調査への非協力に関する告発の大半についても有罪だと уточした。これにより、マンチェスター・シティは今後、対戦相手の選手たちを敵に回すリスクを抱えている。この数年間、彼らはシティのライバルだった。 Sky Sports Newsが報じたところによると、ライバルクラブの選手たちとその代理人は、タイトル逸失や欧州大会出場権逸失によって受け取れなかった可能性のあるボーナスを得るため、クラブに対する金銭請求の可能性をめぐって複数の弁護士に接触している。
マンチェスター・シティ、さらなる問題 対戦相手の選手たちが、果たせなかったスポーツ面の目標と消えたボーナスを理由に金銭的補償を要求へ
架空の合意
声明によれば、対象期間において、マンチェスター・シティは複数のスポンサーと架空の商業契約を締結しており、その内容は、スポンサー契約で定められた金額のうち企業側が支払うのは一部のみで、残額は秘匿された資金供給の仕組みの一環として賄われるというものだった。残る部分は、クラブのオーナー企業であるAbu Dhabi United Group Investment & Development Ltd（ADUG）が資金提供していた。この仕組みの中では、ADUGの資金提供による別の架空契約も締結されており、クラブが実際に負担した額よりも低い運営費を計上できるようにしていた。また、クラブ所属選手の肖像権を取得した団体Fordhamとの架空の循環取引契約もあり、これもADUGが資金提供していた。
事務的ドーピング
クラブによるこれらの工作の目的は、当該期間中にクラブの収益を人為的に水増しし、コストを9億ポンド超圧縮することで、財務規則を順守しているように見せかけることにあった。委員会が認定したように、その結果、クラブは改ざんされた決算書を提出し、会計監査人およびサッカーの監督当局に実際の財務状況を隠していた。委員会は「その行為によって、クラブがプレミアリーグの規則を回避しようとしていたことは明白だった」と結論づけた。
相手チームの選手たちの要求
具体的には、プレミアリーグの声明では次のように記されている。「独立委員会は、2009-10シーズンから2017-18シーズンまでの間に、マンチェスター・シティが複数の商業パートナーと『架空の』契約（当事者間の真の合意を偽って示すもの）を締結し、さらに他の相手とも『架空の』合意を利用して、クラブの収益を人為的に水増しし、コストを減らしていたことを認定した。クラブは改ざんされた決算書を提出し、監査人およびサッカーの監督機関に対して実際の財務状況を隠していた。マンチェスター・シティはプレミアリーグとUEFAの双方の支出制限に重大に違反していた。さらにプレミアリーグの調査中、マンチェスター・シティはリーグに対する協力義務および最大限の誠実義務に関して複数の違反を犯しており、主張された4件の違反のうち3件が認定された」今後はさらなる問題も迫っており、この数年間マンチェスター・シティと競い合い、同クラブの運営上のドーピングによってスポーツ面および経済面の目標を逃した者たちから、金銭的請求が起こされる見通しだ。
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