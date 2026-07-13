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マンチェスター・シティ退団が近づくオマル・マルムシュにプレミアリーグ各クラブが興味を示している。
マルムーシュ、マレスカ監督の下で明確な指針を求める
TEAMtalkによると、夏の移籍市場が活気づく中、トッテナムとニューカッスルはマンチェスター・シティに所属する27歳のエジプト人FWマルムーシュに強い関心を示している。マルムーシュはエティハド・スタジアムで出場機会が限られているにもかかわらず評価が高く、移籍市場が閉じる前に注目すべき選手の一人だ。
両クラブは攻撃陣の補強を目的に打診を行ったと伝えられている。
ただ、マルムーシュに近い関係者は「新監督エンツォ・マレスカの戦術での役割が明確になるまで、移籍か残留かを決断しない」と明かしている。
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エティハドでの出場時間争い
マルムシュは2025年1月、アイントラハト・フランクフルトからマンチェスター・シティへ移籍。加入直後は期待通りの活躍を見せた。
しかし、ペップ・グアルディオラ監督の下では出場機会が減った。マレスカ監督が彼に重要な役割を与えると示せば、マルムーシュは残留して定位置を争う構えだ。
27歳の彼は昨季プレミアリーグで8試合のみ先発し、大半をベンチで過ごしたため、複数のクラブが状況を注視している。それでもレギュラーとして出場するのが難しいと判断されれば、代理人はイングランド国内外からの関心を検討する構えだ。
スパーズとニューカッスルが争いをリードしている
TEAMtalkによると、トッテナムとニューカッスルがマルムーシュについて問い合わせを行った。ブンデスリーガの複数クラブも獲得に熱心で、彼をドイツに呼び戻したいと考えている。
トッテナムは攻撃陣の補強を続け、マルムーシュの動向を注視する一方、マンチェスター・シティのチームメイト、サヴィーニョにも関心を寄せている。
一方、ニューカッスルはサンドロ・トナリをトッテナムに1億ポンド（追加報酬含む）で売却し資金に余裕ができ、ニック・ウォルテメイドとヨアン・ウィッサの活躍が期待外れだったため攻撃補強を急ぐ。ストライカー、セカンドストライカー、ウイングをこなすマルムーシュの汎用性は両クラブにとって大きな魅力だ。
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ドイツへの復帰は依然として選択肢の一つである
マンチェスター・シティ加入前にアイントラハト・フランクフルトで示した活躍により、彼はブンデスリーガで高い評価を得ている。情報筋によると、移籍可能になれば複数のドイツクラブが関心を示す見込みだ。
マレスカ監督の判断が迫る中、プレミアリーグの2クラブが動き出す構えだ。マンチェスターに残って定位置を争うか、他クラブへ移るか。マルムーシュの去就は今夏最後の話題となるだろう。
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