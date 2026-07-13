TEAMtalkによると、夏の移籍市場が活気づく中、トッテナムとニューカッスルはマンチェスター・シティに所属する27歳のエジプト人FWマルムーシュに強い関心を示している。マルムーシュはエティハド・スタジアムで出場機会が限られているにもかかわらず評価が高く、移籍市場が閉じる前に注目すべき選手の一人だ。

両クラブは攻撃陣の補強を目的に打診を行ったと伝えられている。

ただ、マルムーシュに近い関係者は「新監督エンツォ・マレスカの戦術での役割が明確になるまで、移籍か残留かを決断しない」と明かしている。



