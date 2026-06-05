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マンチェスター・シティ退団が噂される中、ヨスコ・グヴァルディオルはレアル・マドリード移籍を希望している。
グヴァルディオルはレアル・マドリードの獲得候補リストに名を連ねている
ペレス会長はレアル・マドリードの大規模な再建を計画中で、守備補強が最優先。リヴァプールのコナテとインテル・ミラノのダムフリーズが候補に挙げられている。さらに『AS』紙によると、レアルはグヴァルディオルにも注目。
同紙によると、グヴァルディオル本人も移籍に前向きで、質と汎用性を評価するクラブも興味を示す。ただし実現は金銭条件次第だ。
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ベルナベウの守備危機に対処する
マドリードがクロアチア人スターに注目する理由は、守備の要が急務だからだ。アラバとカルバハルは退団し、ミリタオも10月下旬まで離脱中。コーチ陣は層の薄さに直面している。 さらにアントニオ・リュディガーのコンディションに不安があり、ラウル・アセンシオの去就も不透明だ。そのため、コナテとダムフリーズの加入だけでは不十分とされている。
首脳陣が最も評価するのは彼の汎用性だ。世界最高峰のセンターバックでありながら、左サイドバックでも同等の力を発揮する。フラン・ガルシアの移籍が噂され、フェルランド・メンディのコンディションも不安視される中、「一石二鳥」の能力は特に魅力的だ。
マンチェスター・シティはスター選手の引き留めに苦戦している
エティハド・スタジアムの状況は複雑だ。シティはペップ・グアルディオラ監督の退任を受け、弱みを見せたがらない。プレミアリーグ王者はグヴァルディオルに高額な契約延長を提示し、給与を引き上げて移籍を阻止しようとしている。しかし、選手がマドリードの白いユニフォームに憧れていることが大きな壁だ。
契約は2028年まで残っているが、最終判断はグヴァルディオルの意思次第だ。シティは適切な移籍金が提示されれば、本人の希望を尊重する方針を取ってきた。 マドリードは24歳の獲得に全力投球する構えだが、「相場外」の金額には慎重だ。シティは2023年にRBライプツィヒから9000万ユーロで獲得しただけに、安価での放出は認めない。それでも、選手からの圧力がシティの判断を早める可能性はある。
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移籍争いは激化すると見られる
再建中のマドリードは、グヴァルディオル獲得へ全力投球する構えながら、評価額以上の支払いは回避したい。
一方、シティは2028年まで契約が残っているため強気の姿勢を維持。移籍の成否は、マドリードが受け入れ可能な条件で合意できるか、グヴァルディオル自身がエティハド・スタジアムを離れることを強く望むかにかかっている。