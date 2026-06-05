エティハド・スタジアムの状況は複雑だ。シティはペップ・グアルディオラ監督の退任を受け、弱みを見せたがらない。プレミアリーグ王者はグヴァルディオルに高額な契約延長を提示し、給与を引き上げて移籍を阻止しようとしている。しかし、選手がマドリードの白いユニフォームに憧れていることが大きな壁だ。

契約は2028年まで残っているが、最終判断はグヴァルディオルの意思次第だ。シティは適切な移籍金が提示されれば、本人の希望を尊重する方針を取ってきた。 マドリードは24歳の獲得に全力投球する構えだが、「相場外」の金額には慎重だ。シティは2023年にRBライプツィヒから9000万ユーロで獲得しただけに、安価での放出は認めない。それでも、選手からの圧力がシティの判断を早める可能性はある。