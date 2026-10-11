マンチェスター・シティは数的優位を容赦なく生かし、アーリング・ハーランド、途中出場のジェレミー・ドク、ラヤン・シェルキのゴールで、わずか13分間に立て続けに3得点を挙げた。ホームチームの期待を抱かせるプレーは守備面の悪夢へと一変し、攻守の切り替えの局面でチームの脆さが露呈した。リヴァプールの選手採点は以下の通り。
マンチェスター・シティ戦のリヴァプール選手採点：ヴィルツは不発、フリンポンは屈辱を味わい、フラーフェンベルフの愚行が0-3の敗戦を招く
- Getty Images Sport
GK・DF
アリソン・ベッカー（5/10）：
後半は守備ラインが崩れ、無防備な状態に置かれた。前半45分はほとんどシュートを受けなかったが、最終的には枠内シュートわずか4本で3失点。ただ、相手の正確なフィニッシュに対しては、できることがほとんどなかった。
ロナルド・アラウホ（4.5/10）：
8分に判定への異議で不必要なイエローカードを受け、積極的な守備を仕掛けにくくなった。前半はまずまずの出来だったが、75分にフリンポンと交代した。
ジュール・ジャケ（5/10）：
センターバックで先発し、前半はフィジカルを生かした競り合いで堅実なプレーを見せた。しかし、チームが10人になってからは守備陣の他の選手とともに苦戦。中央に大きなスペースが生まれる中、88分に交代した。
フィルジル・ファン・ダイク（5.5/10）：
序盤は最終ラインを見事に統率し、積極的に中盤へ出てマンチェスター・シティのリズムを乱した。退場者が出た後は守備の負担が手に負えないほど大きくなり、後半アディショナルタイムの90＋1分には苛立ちからイエローカードを受けた。
ミロシュ・ケルケズ（6.5/10）：
守備で見事なカバーを見せ、50分にはアントワーヌ・セメニョの決定機を阻む重要な好守もあった。攻撃への切り替え時にヴィルツが判断を誤り、自分にパスを出さなかった場面では、明らかに、そして無理もない苛立ちを示した。
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中盤
ライアン・フラーフェンベルフ（5/10）：
評価が非常に難しい。60分以上にわたり、間違いなくリヴァプールで最も優れた選手であり、チームの原動力だった。ジェイミー・キャラガーがパトリック・ヴィエラになぞらえるほどのプレーを見せた。しかし、62分に不用意に2枚目のイエローカードを受けたことが、チームのそれまでの努力を完全に台無しにする致命的な転機となった。
アレクシス・マクアリスター（6/10）：
マンチェスター・シティの中盤に対抗すべく、フィジカル面でも技術面でも奮闘した。先制点の場面は不運だった。ドクのブロックされたシュートが自身に当たり、ハーランドの前へと絶好の形でこぼれた。数的不利が響くにつれ、体力的に持ちこたえられなくなった。
フロリアン・ヴィルツ（3.5/10）：
大いに期待を裏切る、雑なパフォーマンスだった。何度もボールを失い、セットプレーも精度を欠いて、しばしば最初の相手選手に当てた。チームメートが明らかにいら立つ場面もあった。66分のマンチェスター・シティの先制点直後に交代となったのは妥当だった。
ビクトル・ムニョス（4/10）：
攻撃では好機につながりそうな位置に入り込み、シュートも数本放ったが、後半は守備で大きな穴となった。マンチェスター・シティの見事な2点目では、ドクにあまりにも簡単に内側へ切り込まれ、かわされた。
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攻撃
ブラッドリー・バルコラ（5/10）：
前半は守備への戻りを見せたが、決定的なプレーを欠き、カウンターでは味方を使わなかった。後半序盤にはクーマスに好機を作るなどやや持ち直したものの、その後は存在感を失い、88分に交代した。
ルイス・クーマス（6/10）：
プレミアリーグ初先発で休まず走り、執拗なプレスでルベン・ディアスとマルク・グエイを苦しめた。強烈なシュートでドンナルンマにセーブを強いる場面もあり、75分にングモハと交代した。
- AFP
控え選手と監督
トレイ・ニョニ（4.5/10）：
66分にヴィルツに代わって出場したが、どうにもならない状況で、シティの圧倒的なボール支配に対応できなかった。
ジェレミー・フリンポン（3/10）：
75分に投入されたが、完全に途方に暮れているようだった。ライアン・シェルキの見事な足技で倒され、屈辱を味わった。その後、シェルキに3点目を決められた。
リオ・ングモハ（5/10）：
75分にクーマスに代わって出場したが、すでに敗色濃厚だった試合で目立った働きはできなかった。
ジョー・ゴメス＆フェデリコ・キエーザ（採点なし）：
勝負がすでに決した88分に投入された。
アンドニ・イラオラ（5/10）：
試合開始から1時間、シティを封じ込めて攻守の切り替えから好機を生み出すゲームプランは完璧に機能した。しかし、レッドカードが出た後にチームが精神的に崩れた代償は大きく、選手たちは3分も持ちこたえられずに先制点を許した。
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