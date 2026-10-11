アリソン・ベッカー（5/10）：

後半は守備ラインが崩れ、無防備な状態に置かれた。前半45分はほとんどシュートを受けなかったが、最終的には枠内シュートわずか4本で3失点。ただ、相手の正確なフィニッシュに対しては、できることがほとんどなかった。

ロナルド・アラウホ（4.5/10）：

8分に判定への異議で不必要なイエローカードを受け、積極的な守備を仕掛けにくくなった。前半はまずまずの出来だったが、75分にフリンポンと交代した。

ジュール・ジャケ（5/10）：

センターバックで先発し、前半はフィジカルを生かした競り合いで堅実なプレーを見せた。しかし、チームが10人になってからは守備陣の他の選手とともに苦戦。中央に大きなスペースが生まれる中、88分に交代した。

フィルジル・ファン・ダイク（5.5/10）：

序盤は最終ラインを見事に統率し、積極的に中盤へ出てマンチェスター・シティのリズムを乱した。退場者が出た後は守備の負担が手に負えないほど大きくなり、後半アディショナルタイムの90＋1分には苛立ちからイエローカードを受けた。

ミロシュ・ケルケズ（6.5/10）：

守備で見事なカバーを見せ、50分にはアントワーヌ・セメニョの決定機を阻む重要な好守もあった。攻撃への切り替え時にヴィルツが判断を誤り、自分にパスを出さなかった場面では、明らかに、そして無理もない苛立ちを示した。