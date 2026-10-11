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ライブ
Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
翻訳者：

マンチェスター・シティ戦のリヴァプール選手採点：ヴィルツは不発、フリンポンは屈辱を味わい、フラーフェンベルフの愚行が0-3の敗戦を招く

Player ratings
フロリアン・ヴィルツ
ジェレミー・フリンポン
ライアン・フラーフェンベルフ
リヴァプール
リヴァプール 対 マンチェスター・シティ
マンチェスター・シティ
プレミアリーグ

リヴァプールはホームでマンチェスター・シティに0-3の大敗を喫した。たった一度の軽率な行動で、試合の流れが劇的に変わった。前半はアンドニ・イラオラ監督率いるチームが戦術的な規律を保ち、リーグ王者を封じ込めていた。しかし62分、ライアン・フラーフェンベルフが2枚目のイエローカードを受けると、すべてが崩れ去った。

マンチェスター・シティは数的優位を容赦なく生かし、アーリング・ハーランド、途中出場のジェレミー・ドク、ラヤン・シェルキのゴールで、わずか13分間に立て続けに3得点を挙げた。ホームチームの期待を抱かせるプレーは守備面の悪夢へと一変し、攻守の切り替えの局面でチームの脆さが露呈した。リヴァプールの選手採点は以下の通り。

  • Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    GK・DF

    アリソン・ベッカー（5/10）：

    後半は守備ラインが崩れ、無防備な状態に置かれた。前半45分はほとんどシュートを受けなかったが、最終的には枠内シュートわずか4本で3失点。ただ、相手の正確なフィニッシュに対しては、できることがほとんどなかった。

    ロナルド・アラウホ（4.5/10）：

    8分に判定への異議で不必要なイエローカードを受け、積極的な守備を仕掛けにくくなった。前半はまずまずの出来だったが、75分にフリンポンと交代した。

    ジュール・ジャケ（5/10）：

    センターバックで先発し、前半はフィジカルを生かした競り合いで堅実なプレーを見せた。しかし、チームが10人になってからは守備陣の他の選手とともに苦戦。中央に大きなスペースが生まれる中、88分に交代した。

    フィルジル・ファン・ダイク（5.5/10）：

    序盤は最終ラインを見事に統率し、積極的に中盤へ出てマンチェスター・シティのリズムを乱した。退場者が出た後は守備の負担が手に負えないほど大きくなり、後半アディショナルタイムの90＋1分には苛立ちからイエローカードを受けた。

    ミロシュ・ケルケズ（6.5/10）：

    守備で見事なカバーを見せ、50分にはアントワーヌ・セメニョの決定機を阻む重要な好守もあった。攻撃への切り替え時にヴィルツが判断を誤り、自分にパスを出さなかった場面では、明らかに、そして無理もない苛立ちを示した。

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    中盤

    ライアン・フラーフェンベルフ（5/10）：

    評価が非常に難しい。60分以上にわたり、間違いなくリヴァプールで最も優れた選手であり、チームの原動力だった。ジェイミー・キャラガーがパトリック・ヴィエラになぞらえるほどのプレーを見せた。しかし、62分に不用意に2枚目のイエローカードを受けたことが、チームのそれまでの努力を完全に台無しにする致命的な転機となった。

    アレクシス・マクアリスター（6/10）：

    マンチェスター・シティの中盤に対抗すべく、フィジカル面でも技術面でも奮闘した。先制点の場面は不運だった。ドクのブロックされたシュートが自身に当たり、ハーランドの前へと絶好の形でこぼれた。数的不利が響くにつれ、体力的に持ちこたえられなくなった。

    フロリアン・ヴィルツ（3.5/10）：

    大いに期待を裏切る、雑なパフォーマンスだった。何度もボールを失い、セットプレーも精度を欠いて、しばしば最初の相手選手に当てた。チームメートが明らかにいら立つ場面もあった。66分のマンチェスター・シティの先制点直後に交代となったのは妥当だった。

    ビクトル・ムニョス（4/10）：

    攻撃では好機につながりそうな位置に入り込み、シュートも数本放ったが、後半は守備で大きな穴となった。マンチェスター・シティの見事な2点目では、ドクにあまりにも簡単に内側へ切り込まれ、かわされた。

  • Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    攻撃

    ブラッドリー・バルコラ（5/10）：

    前半は守備への戻りを見せたが、決定的なプレーを欠き、カウンターでは味方を使わなかった。後半序盤にはクーマスに好機を作るなどやや持ち直したものの、その後は存在感を失い、88分に交代した。

    ルイス・クーマス（6/10）：

    プレミアリーグ初先発で休まず走り、執拗なプレスでルベン・ディアスとマルク・グエイを苦しめた。強烈なシュートでドンナルンマにセーブを強いる場面もあり、75分にングモハと交代した。

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  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-MAN CITYAFP

    控え選手と監督

    トレイ・ニョニ（4.5/10）：

    66分にヴィルツに代わって出場したが、どうにもならない状況で、シティの圧倒的なボール支配に対応できなかった。

    ジェレミー・フリンポン（3/10）：

    75分に投入されたが、完全に途方に暮れているようだった。ライアン・シェルキの見事な足技で倒され、屈辱を味わった。その後、シェルキに3点目を決められた。

    リオ・ングモハ（5/10）：

    75分にクーマスに代わって出場したが、すでに敗色濃厚だった試合で目立った働きはできなかった。

    ジョー・ゴメス＆フェデリコ・キエーザ（採点なし）：

    勝負がすでに決した88分に投入された。

    アンドニ・イラオラ（5/10）：

    試合開始から1時間、シティを封じ込めて攻守の切り替えから好機を生み出すゲームプランは完璧に機能した。しかし、レッドカードが出た後にチームが精神的に崩れた代償は大きく、選手たちは3分も持ちこたえられずに先制点を許した。

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