Getty Images Sport
翻訳者：
マンチェスター・シティ戦で敗れた直後、デクラン・ライスがアーセナルのチームメイトに放った3つの言葉を口唇読解の専門家が解読した。
エティハド・スタジアムで優勝争いが激化
日曜日のエティハド・スタジアムでの首位対決は、マンチェスター・シティが2-1でアーセナルを下した。この結果、アーセナルの優勝への望みは大きく後退し、プレミアリーグの優勝争いは大混戦となった。ペップ・グアルディオラ率いるシティは首位のアーセナルに3ポイント差まで迫っており、なおも1試合未消化だ。 しかもシティは1試合少ない。この僅差で終盤戦は接戦必至。アーセナルが守ってきた優位は、いまや風前の灯だ。
- Getty Images Sport
ライス氏の反抗的なメッセージ
マンチェスター・シティが過去数シーズンを思わせる勝利を祝う一方、カメラは意気消沈するアーセナル選手たちに移った。しかしライスは敗北を野心の終わりとは受け止めず、キャプテンのマルティン・オデゴールをまっすぐ見据え、今後の課題を簡潔に語った。
口唇読解の専門家によると、ライスはオデゴールをまっすぐ見て「まだ終わっていない」と語り、抱擁を交わした。水曜のバーンリー戦に勝てば首位に返り咲くシティに対し、ウェストハムから高額移籍金で加入したライスは、期待されるリーダーシップを示した。
ミケル・アルテタもその闘志を共有している
アーセナル監督は試合後、エティハドでの敗戦がチームに心理的影響を与えないと強気な姿勢を示した。直近6試合で1勝のみの不振でも、スペイン人指揮官は選手の決意を確信している。
「私は今日だけでなく、水曜日も1週間前も信じていた。毎日選手を見ており、私たちのレベルを知っているからだ」とアルテタは語った。「それでも今日、さらに確信が必要だったなら、今はもっと強くなったはずだ。ロッカールームでも話した。今、新たなリーグが始まった。彼らには消化試合が1つ残っている。 我々は3ポイントリードし、まだ5試合が残っている。だから、まだ終わっていない。我々は止まらず、再び突き進む。それは間違いない」
- Getty Images Sport
アーセナルのラストスパート
アーセナルは最近調子を落とし、カラバオ・カップ決勝でマンチェスター・シティに敗れ、FAカップでもサウサンプトンに敗退。チャンピオンズリーグはスポルティングCPに辛勝した。それでもアルテタ監督は、国内リーグとアトレティコ・マドリードとの欧州準決勝を戦う選手たちに士気向上の必要はないと断言した。
「プレミアリーグ残り5試合で優勝を争い、チャンピオンズリーグ決勝に進出しているチームなら、選手を選ぶ必要などない。私は家にいるべきだ」とアルテタ監督は断言した。 「だから、そういうことではない。必要ない。困難な局面でも、一度も必要としたことはない」と語った。ニューカッスルやフラム戦を控えるアーセナルは、ピッチでライスの「まだ終わっていない」という信念を示す必要がある。