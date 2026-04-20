マンチェスター・シティ戦で敗れた直後、デクラン・ライスがアーセナルのチームメイトに放った3つの言葉を口唇読解の専門家が解読した。

アーセナル監督は試合後、エティハドでの敗戦がチームに心理的影響を与えないと強気な姿勢を示した。直近6試合で1勝のみの不振でも、スペイン人指揮官は選手の決意を確信している。

「私は今日だけでなく、水曜日も1週間前も信じていた。毎日選手を見ており、私たちのレベルを知っているからだ」とアルテタは語った。「それでも今日、さらに確信が必要だったなら、今はもっと強くなったはずだ。ロッカールームでも話した。今、新たなリーグが始まった。彼らには消化試合が1つ残っている。 我々は3ポイントリードし、まだ5試合が残っている。だから、まだ終わっていない。我々は止まらず、再び突き進む。それは間違いない」