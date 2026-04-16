アーセナルはボーンマスに2-1で敗れ、直近4試合で3敗目を喫したが、チャンピオンズリーグ準決勝に進出した。スポルティングCP戦前、アルテタ監督は選手に「恐れず」「情熱を持って」と鼓舞し、2週間で今季最初の49試合より多く負けた不振の歯止めを求めました。 それでも欧州での低調な内容を受け、クラブのレジェンドたちは日曜の優勝決定戦までにチームが勢いを取り戻せるか疑問視している。
翻訳者：
「マンチェスター・シティ戦で実力を示せ！」――解任説が浮上する中、ティエリ・アンリがミケル・アルテタに挑発。このままでは優勝は笑われるだけだ。
アルテタへのプレッシャーが高まっている
ヘンリーは改善を求めている
ポルトガル王者を相手に精彩を欠いた第2戦を受け、アンリは「このチームに終盤戦を勝ち抜く決定力があるのか」と疑問を投げかけた。アルテタの構想を支持する一方で、彼は「今こそピッチで結果を示すべきだ」と強調した。
CBSスポーツのインタビューでは、監督の最近のコメントを問われ、「彼の言葉も、目の前の光景も、その情熱も信じている。だが、言った以上は示さねばならない。今夜それは見られなかった」と語った。 「勝ち進んだことは嬉しい。準決勝だ。タイトルを取ったことはないが、リーグは優勝した」
笑いの中の信念
スポルティング戦のパフォーマンスがシティにも通用するか問われると、ヘンリーは楽しそうに語り、シティの近年の強さを認めつつ、今季がアーセナルにとって批判を黙らせる絶好の機会だと主張した。
エティハドで勝ちに行け。その闘志をみせろ。ミケルならできると信じるが、結果で証明してほしい。
「今夜のような試合や、ボーンマス戦、ブライトンでのアウェイ戦、マンスフィールド戦、私が今シーズン見てきた試合とは違う。私が最近見てきたマンチェスター・シティ、4連覇したチームの話だ。リヴァプールが割り込まなければ、もっと連勝していたはずだ。
何度も言うが、私は信じている。シーズン初日から言ってきたように、今年は優勝できると。これは、批判を黙らせるだけでなく、チームとして自分たちの力を証明する最大のチャンスだ。 そうすれば、人々は私でも口にしないような言葉で批判しなくなるだろう。私は信じている。だが今はCBSのスタジオで椅子に座るだけだ。だから、エティハドでその熱意をぜひ見せてほしい。」
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重要な終盤戦を乗り切る
アーセナルは32試合を終え70ポイントでプレミアリーグ首位。日曜のマンチェスター・シティ戦に勝てば、首位との差は9ポイントに広がる。 その後、4月25日のニューカッスル戦、5月のフラム、ウェストハム、バーンリー戦と過密日程が続く。さらにチャンピオンズリーグ準決勝ではアトレティコ・マドリードと対戦し、第1戦はメトロポリターノで行われる。