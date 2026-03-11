マンチェスター・シティ対レアル・マドリード戦 選手評価：ペップ・グアルディオラ監督、チャンピオンズリーグで再び戦術ミス。ニコ・オライリーはフェデ・バルベルデ率いる白軍に翻弄される

マンチェスター・シティは試合開始から好調で、左サイドのジェレミー・ドクが脅威を見せていたが、7分間で2失点を喫し、前半30分までにレアル・マドリードに主導権を握られた。 ティボ・クルトワのロングボールを受けたバルベルデがニコ・オライリーをかわし、ウルグアイ人MFがゴールへ突進。ジャンルイジ・ドンナルンマが飛び出したが、レアルMFが彼をかわして空いたゴールへ押し込むのをただ呆然と見つめるしかなかった。

バルベルデは左サイドでヴィニシウス・ジュニアの好プレーから2点目を追加。 ブラジル人選手のパスがルーベン・ディアスに軽く当たり、バジェルデの元へ。彼は前へ踏み出し、低いシュートをゴールへ流し込みドンナルンマを破った。前半終了間際、シティにさらなる痛手。バジェルデが華麗なハットトリックを達成した。ミッドフィルダーはマルク・ゲヒの上をボールでかわし、自信たっぷりにゴールへ流し込み、シティズンズにとって悲惨な前半45分となった。

グアルディオラ監督はハーフタイムにサヴィーニョに代えてティジャニ・レインダースを投入したが、効果は薄く、後半早々にレアル・マドリードが4点目を奪うべき場面があった。再びロングボールが前線へ飛び、ヴィニシウス・ジュニアがゴールへ突進したが、ドンナルンマに倒されてPKを獲得。ブラジル人選手は自らキッカーを務めたが、ドンナルンマが左へ飛び込んでブロックした。

さらにグアルディオラはレイアン・アイトヌリ、レイアン・シェルキ、オマール・マルムシュを投入し、エティハド・スタジアムに持ち帰るための少なくとも1点を狙った。終盤にはオライリーのシュートをクルトワが好セーブで防ぎ、シティはベルギー人GKを突破できず、チャンピオンズリーグの望みを細い糸で繋いだままマンチェスターへ帰還することとなった。

GOALがサンティアゴ・ベルナベウでのマンチェスター・シティ選手を採点...