Man City Real Madrid GFXGetty
Gill Clark

翻訳者：

マンチェスター・シティ対レアル・マドリード戦 選手評価：ペップ・グアルディオラ監督、チャンピオンズリーグで再び戦術ミス。ニコ・オライリーはフェデ・バルベルデ率いる白軍に翻弄される

シティはサンティアゴ・ベルナベウで行われたチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第1戦でレアル・マドリードに0-3で敗れ、決勝進出への険しい道のりが待っている。グアルディオラ監督はスペインの首都での選手起用で疑問符を投げかけられ、チームはロス・ブランコスに完全に圧倒された。フェデ・バルベルデが前半だけで鮮やかなハットトリックを決めて主役の座を奪った。

マンチェスター・シティは試合開始から好調で、左サイドのジェレミー・ドクが脅威を見せていたが、7分間で2失点を喫し、前半30分までにレアル・マドリードに主導権を握られた。 ティボ・クルトワのロングボールを受けたバルベルデがニコ・オライリーをかわし、ウルグアイ人MFがゴールへ突進。ジャンルイジ・ドンナルンマが飛び出したが、レアルMFが彼をかわして空いたゴールへ押し込むのをただ呆然と見つめるしかなかった。

バルベルデは左サイドでヴィニシウス・ジュニアの好プレーから2点目を追加。 ブラジル人選手のパスがルーベン・ディアスに軽く当たり、バジェルデの元へ。彼は前へ踏み出し、低いシュートをゴールへ流し込みドンナルンマを破った。前半終了間際、シティにさらなる痛手。バジェルデが華麗なハットトリックを達成した。ミッドフィルダーはマルク・ゲヒの上をボールでかわし、自信たっぷりにゴールへ流し込み、シティズンズにとって悲惨な前半45分となった。

グアルディオラ監督はハーフタイムにサヴィーニョに代えてティジャニ・レインダースを投入したが、効果は薄く、後半早々にレアル・マドリードが4点目を奪うべき場面があった。再びロングボールが前線へ飛び、ヴィニシウス・ジュニアがゴールへ突進したが、ドンナルンマに倒されてPKを獲得。ブラジル人選手は自らキッカーを務めたが、ドンナルンマが左へ飛び込んでブロックした。

さらにグアルディオラはレイアン・アイトヌリ、レイアン・シェルキ、オマール・マルムシュを投入し、エティハド・スタジアムに持ち帰るための少なくとも1点を狙った。終盤にはオライリーのシュートをクルトワが好セーブで防ぎ、シティはベルギー人GKを突破できず、チャンピオンズリーグの望みを細い糸で繋いだままマンチェスターへ帰還することとなった。

GOALがサンティアゴ・ベルナベウでのマンチェスター・シティ選手を採点...

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP

    ゴールキーパー＆ディフェンス

    ジャンルイジ・ドンナルンマ (5/10):

    先制点では飛び出して対応したがタイミングが合わず、手を引っ込めた隙にバルベルデに決められた。後半開始早々にビニシウスを倒してPKを献上したが、そのPKを止めて挽回した。

    アブドゥコディル・フサノフ（4/10）：

    ヴィニシウスに押し込まれる場面が度々あり、ボール扱いが拙かった。右サイドバックでのプレーにまだ慣れきっていない様子だ。 

    ルベン・ディアス（6/10）：

    2点目は不運だったが、支配的なプレーとは程遠かった。後半開始早々にビニシウスを阻止する重要なタックルを見せた。

    マルク・ゲヒ（5/10）：

    レアル・マドリード戦でCLデビューを果たしたが、サンティアゴ・ベルナベウでの試合は苦戦を強いられた。バルベルデがハットトリックを決めた際、ボールが頭上を越えるのをただ呆然と見つめるしかなかった。

    ニコ・オライリー（4/10）：

    試合を通して苦戦が顕著だった。先制点では完全に翻弄され、バルベルデの2点目でも全く対応できなかった。後半に1点を返したかと思われたが、クルトワに阻まれた。

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    中盤

    ロドリ（6/10）：

    今シーズンを通じてレアル・マドリードへの移籍が噂されていたが、中盤で圧倒され数的不利に陥ったシティの試合ではベルナベウで印象を残せなかった。

    ベルナルド・シルバ（5/10）：

    ハーフボレーで1度のチャンスを得たが、それだけが唯一の活躍だった。再び主将を務めたが、リーダーシップを示す場面はほとんどなく、後半途中交代となった。

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP

    攻撃

    サヴィーニョ (4/10):

    フェルランド・メンディとの対峙に苦戦し、試合を通して苛立ちを隠せなかった。ハーフタイムでの交代は当然の結果と言える。

    アントワーヌ・セメニョ（5/10）：

    チャンピオンズリーグデビューを果たしたが、ベルナベウではやや圧倒された様子。後半に好機を1度作り出したが、その後交代となった。

    ジェレミー・ドク（6/10）：

    開始早々に混乱を招いたが、その後マドリードが危険を察知して封じ込めたため、常に3人のディフェンダーに囲まれる状況に陥った。

    アーリング・ハーランド（5/10）：

    シティのストライカーにとってまたしても苛立たしい夜となった。ボールに触れる機会が極めて少なく、稀に触れた際にも決定的な影響を与えられなかった。

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    サブスクリプションとマネージャー

    ティジャニ・レインダース (6/10):

    ハーフタイムにサヴィーニョと交代出場。1本のシュートはコースが変わったものの、クルトワを脅かすことはなかった。

    ライアン・アイト＝ヌリ（5/10）：

    ベンチスタートで、最後の20分間のみ出場。

    ライアン・チェルキ（5/10）：

    シティが同点を目指す中で投入。フリーキックからシュートを放ったが、クルトワの正面に飛んだ。

    オマール・マルムーシュ（評価なし）：

    最後の10分間のみ出場。

    ペップ・グアルディオラ（4/10）：

    攻撃的な布陣を敷きながらオマル・マルムシュとライアン・チェルキを外すという不均衡な選手起用で疑問符を投げかけられた。その後、チームが完全に押し流されるのを目の当たりにし、ベンチからの対応策も乏しかった。チームは今大会を続けるために、乗り越えるべき高い壁に直面している。

