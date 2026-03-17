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City Madrid ratings gfxGetty
Richard Martin

翻訳者：

マンチェスター・シティ対レアル・マドリード戦の選手評価：ベルナルド・シルバのミスが逆転の望みを断ち、ペップ・グアルディオラ監督は再びチャンピオンズリーグで敗北を喫した

ベルナルド・シルバは、マンチェスター・シティでのチャンピオンズリーグの悪夢のような別れの試合で、キャリア初の退場処分を受けた。ペップ・グアルディオラ監督率いるチームはホームでレアル・マドリードに1-2で敗れ、2試合合計5-1で敗退し、ベスト16で大会を去ることとなった。キャプテンはゴールライン上でヴィニシウス・ジュニアのシュートをハンドで防いだとして2つのペナルティを科せられ、その直後に同ブラジル人選手がゴールを決め、シティにほぼ不可能な任務を課す結果となった。

前半終了間際にアーリング・ハーランドが同点ゴールを決めた後、ビニシウスがアディショナルタイムに再び得点を挙げ、マドリードにまたも勝利をもたらした。このブラジル人選手の2ゴールにより、15度の欧州王者であるマドリードはシティを3年連続、過去5年間で4度目の敗退へと追い込んだ。

キックオフ前にファンの熱気を高めるため、大型スクリーンにはシティ史上最も劇的な逆転劇の映像が映し出された。アブダビ資本導入前のギリングハムやトッテナム戦から、セルヒオ・アグエロとイルカイ・ギュンドアンがプレミアリーグ優勝を奪還した瞬間まで。そのキャプションにはこう記されていた。「我々は過去に苦境に立たされ、見限られたこともあった。だが、幾度となく逆境を跳ね返してきた。我々は信じている。」

シティは、まさに逆転劇が起きると本気で信じているかのようなスタートを切った。ベルギー人GKティボ・クルトワがライアン・シェルキのシュートを防いだ直後、ロドリのシュートもクルトワに阻まれた際、彼は観客に向かってチームを声援で後押しするよう身振りで促した。しかし、シティはマドリードの素早いカウンターに対して常に脆弱な様子を見せ、ヴィニシウスがポストを叩き、そのリバウンドをベルナルドがゴールライン上でブロックした場面では、危うく失点するところだった。 

しかし、事態はさらに悪化した。主審のクレマン・トゥルパンがビデオ判定を指示し、PKを宣告すると同時に、そのポルトガル人選手を退場処分としたのだ。 

第1戦とは異なり、ビニシウスはPKスポットで冷静さを保ち、10人となった相手に対し、マドリードに4点差という、もはや覆すことのできないリードをもたらした。エティハド・スタジアムは呆然と静まり返り、ファンから希望の光は完全に消え去ったかに見えた。しかし、選手たちからは希望が消え去ったわけではなかった。幾度もの攻撃とクルトワのセーブが続いた後、ハーフタイム直前にアーリング・ハーランドが押し込み、同点ゴールを決めた。

シティは後半も粘り強く攻め続けたが、負傷したクルトワに代わって投入されたGKアンドリー・ルニンもホームチームを翻弄した。ハランドのシュートを阻止し、ロドリ、アントワーヌ・セメニョ、さらにはアブドゥコディル・フサノフのシュートが枠を外れるのを防ぎ、ライアン・アイト＝ヌリやオマル・マルムシュのゴールもオフサイドで取り消された。 

試合終盤、シティはついに自信を失い、ビニシウスがアディショナルタイムにその隙を突き、オフサイドでゴールを取り消された直後に決勝点を挙げた。

GOALがエティハド・スタジアムでのマンチェスター・シティの選手たちを評価する...

  • ゴールキーパーとディフェンス

    ジャンルイジ・ドンナルンマ（6/10）：

    ブラヒム・ディアスとオーレリアン・チュアメニ（2度）のシュートを好セーブしたが、ペナルティエリアから飛び出してビニシウスに挑んだのはリスクの高いプレーだった（結果的には失点にはならなかったものの）

    マテウス・ヌネス（7/10）：

    ヴィニシウスに対して何度か好守を見せた。攻撃への参加は控えめであり、シティが奇跡的な逆転を狙う中、セメニョと交代した。

    アブドゥコディル・フサノフ (8/10)：

    暗闇の中の光。ブラヒム・ディアスへの見事なタックルで回復の速さを示し、ビニシウスの足元からボールを奪う場面もあった。多くのサポーターの心を掴んだ。

    ルーベン・ディアス (5/10)：

    ヴィニシウスやブラヒム相手に苦戦し、ハーフタイムにゲヒと交代させられたのはさほど驚くことではなかった。

    ラヤン・アイト＝ヌリ（6/10）：

    前半は左サイドでドクと良い連携を見せた。試合終盤にオフサイドのヘディングシュートを決めた。

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  • 中盤

    ベルナルド・シルバ（3/10）：

    ハンドを犯して冷静さを失い、事実上試合の行方を決めてしまった。激しく抗議していたが、判定自体に文句のつけようはなかった。シティのキャプテンとしては考えられない不注意なプレーであり、シティの選手としてこの大会に別れを告げるには残念な形となった。

    ロドリ（7/10）：

    開始から74分にニコ・ゴンサレスと交代するまで、全身全霊を尽くしてプレーし、信念とリーダーシップを見せた。 

    ティジャニ・レインダース (5/10):

    前半は精彩を欠き、ブロックしたシュート以外には目立った貢献がなく、ハーフタイムにネイサン・アケと交代させられた。

  • 攻撃

    ラヤン・シェルキ（6/10）：

    ようやく先発出場を果たし、試合序盤の白熱した展開でシティの攻撃に活気をもたらした。とはいえ、序盤のシュートでクルトワをもっと苦しめるべきだった。後半にはペナルティエリア外から放ったシュートがわずかに枠を外れた。

    アーリング・ハーランド（6/10）：

    ゴチャゴチャした状況でのゴールを決めるまで数度のチャンスを逃し、後半に入ってもさらに数回チャンスを逃したため、グアルディオラ監督は彼を交代させた。

    ジェレミー・ドク（7/10）：

    トレント・アレクサンダー＝アーノルドを翻弄し、第1戦と同様にボックス内への鋭い切り込みを見せたが、チームメイトのフィニッシュがもう少し精度を高めていれば、もっと得点に繋がったはずだ。

  • サブメンバーとマネージャー

    マルク・ゲヒ（5/10）：

    試合終了間際に集中力を欠き、ヴィニシウスに決勝点を許した。

    ネイサン・アケ（6/10）：

    後半の大半は守備を固めていたが、終盤のレアル・マドリードの猛攻には耐えきれなかった。

    オマル・マルムシュ（6/10）：

    オフサイドのゴールを決めたが、ハーランド以上に貢献することはなかった。

    アントワーヌ・セメニョ（5/10）：

    唯一のシュートは枠を外れた。

    ニコ・オライリー（5/10）：

    彼が投入された後、マドリードは勢いを増したが、必ずしも彼のせいとは言えない。

    ペップ・グアルディオラ（5/10）：

    ニコ・オライリーではなくレインダースを起用した判断は裏目に出たし、ハーランドを交代させたのもあまり理にかなっていなかった。とはいえ、ベルナルドの突発的なミスによって、彼の采配の幅はすでに狭められていた。マドリードに対する苦悩は依然として続いており、シティでのチャンピオンズリーグに別れを告げるには、これほどふさわしくない形はないだろう。

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