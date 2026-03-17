マンチェスター・シティ対レアル・マドリード戦の選手評価：ベルナルド・シルバのミスが逆転の望みを断ち、ペップ・グアルディオラ監督は再びチャンピオンズリーグで敗北を喫した

前半終了間際にアーリング・ハーランドが同点ゴールを決めた後、ビニシウスがアディショナルタイムに再び得点を挙げ、マドリードにまたも勝利をもたらした。このブラジル人選手の2ゴールにより、15度の欧州王者であるマドリードはシティを3年連続、過去5年間で4度目の敗退へと追い込んだ。

キックオフ前にファンの熱気を高めるため、大型スクリーンにはシティ史上最も劇的な逆転劇の映像が映し出された。アブダビ資本導入前のギリングハムやトッテナム戦から、セルヒオ・アグエロとイルカイ・ギュンドアンがプレミアリーグ優勝を奪還した瞬間まで。そのキャプションにはこう記されていた。「我々は過去に苦境に立たされ、見限られたこともあった。だが、幾度となく逆境を跳ね返してきた。我々は信じている。」

シティは、まさに逆転劇が起きると本気で信じているかのようなスタートを切った。ベルギー人GKティボ・クルトワがライアン・シェルキのシュートを防いだ直後、ロドリのシュートもクルトワに阻まれた際、彼は観客に向かってチームを声援で後押しするよう身振りで促した。しかし、シティはマドリードの素早いカウンターに対して常に脆弱な様子を見せ、ヴィニシウスがポストを叩き、そのリバウンドをベルナルドがゴールライン上でブロックした場面では、危うく失点するところだった。

しかし、事態はさらに悪化した。主審のクレマン・トゥルパンがビデオ判定を指示し、PKを宣告すると同時に、そのポルトガル人選手を退場処分としたのだ。

第1戦とは異なり、ビニシウスはPKスポットで冷静さを保ち、10人となった相手に対し、マドリードに4点差という、もはや覆すことのできないリードをもたらした。エティハド・スタジアムは呆然と静まり返り、ファンから希望の光は完全に消え去ったかに見えた。しかし、選手たちからは希望が消え去ったわけではなかった。幾度もの攻撃とクルトワのセーブが続いた後、ハーフタイム直前にアーリング・ハーランドが押し込み、同点ゴールを決めた。

シティは後半も粘り強く攻め続けたが、負傷したクルトワに代わって投入されたGKアンドリー・ルニンもホームチームを翻弄した。ハランドのシュートを阻止し、ロドリ、アントワーヌ・セメニョ、さらにはアブドゥコディル・フサノフのシュートが枠を外れるのを防ぎ、ライアン・アイト＝ヌリやオマル・マルムシュのゴールもオフサイドで取り消された。

試合終盤、シティはついに自信を失い、ビニシウスがアディショナルタイムにその隙を突き、オフサイドでゴールを取り消された直後に決勝点を挙げた。

GOALがエティハド・スタジアムでのマンチェスター・シティの選手たちを評価する...