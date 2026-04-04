GOALがエティハド・スタジアムでの両チームの選手たちを評価する。
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【選手採点】ハーランドがハットの大活躍！セメンヨやシェルキも大暴れ | FAカップ準々決勝
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マンチェスター・シティ
得点者：ハーランド（39分、45分、57分）、セメンヨ（50分）
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GK＆DF
ジェームズ・トラフォード（8/10）：
前半はセーブする場面がなかったが、後半早々にサラーのシュートを警戒して防ぎ、その後も同選手のPKを阻止した。
マテウス・ヌネス（6/10）：
見事な2点目のゴールを導くプレーの起点となった。エキティケを倒してPKを献上したが、結果的には問題にならなかった。
アブドゥコディル・フサノフ（8/10）：
サラーを追いかけ、プレッシャーをかけるための電光石火のスプリントを見せ、なぜ彼がシティファンの新たなカルトヒーローなのかを改めて証明した。
マーク・グエイ（6/10）：
移籍寸前だった相手チームとの対戦で、クリアボールがそのままソボスライの足元に転がり込むなど不安定なスタートを切ったが、その後は順調にプレーした。
ニコ・オライリー（7/10）：
試合の流れを変えるPKを獲得し、セメンヨのゴールにも関与した後、ハーランドの3点目をアシストした。2試合連続で決定的な活躍を見せた。
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MF
ベルナルド・シウヴァ（7/10）：
引退ツアーにおける最新の圧巻のパフォーマンスで、いくつかの見事なパスを披露した。
ロドリ（6/10）：
先週スペインでのラジオインタビューが一部のシティファンを不快にさせた選手としては、最高のパフォーマンスとは言えなかった。ボールタッチは悪く、エキティケにチャンスを献上したが、フランス人選手はこれを活かせなかった。
ラヤン・シェルキ（8/10）：
脅威となるプレーを見せた。序盤のひどいボールタッチをものともせず、いつもの魔法のようなプレーを披露し、セメンヨとの連携で決定的な効果を生み出した。
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FW
アントワーヌ・セメンヨ（8/10）：
ハーランドのヘディングゴールをアシストする絶妙なクロスを供給したほか、自身の巧みなフィニッシュでも、高まる自信とシティのチームにすっかり馴染んでいる様子を印象づけた。
アーリング・ハーランド（9/10）：
軽々と決めたPKが最初の脅威だったが、それは単なる時間稼ぎに過ぎず、その後は容赦ない本領を発揮した。
ジェレミー・ドク（6/10）：
シティの驚異的な攻撃陣の中で唯一の弱点だった。彼には全くチャンスが巡ってこず、得点のほとんどは反対側のサイドで生まれていた。
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サブ＆監督
サヴィーニョ（5/10）：
ドクに代わって出場したが、試合はすでに決着がついていたため、目立った活躍はなかった。
ニコ・ゴンサレス（6/10）：
シティが最後の30分を余裕を持って乗り切った中、ロドリのプレーよりわずかに良いパフォーマンスを見せた。戦術的なファウルで、同胞の選手と共に警告を受けた。
タイアニ・ラインデルス（6/10）：
ハーランドからのパスを受けた後、コナテとの競り合いに敗れた。
フィル・フォーデン (6/10)：
シェルキと交代してからは目立った活躍はなかった。
オマル・マーモウシュ（6/10）：
ハーランドがスタンディングオベーションを受けられるよう、試合終盤にハーランドと交代した。
ペップ・グアルディオラ（9/10）：
過去10年間で最大の国内ライバル相手に、チームが圧倒的なパフォーマンスを披露する様子をスタンドから眺めつつ、終盤には主力選手たちに休息を与えることにも成功した。
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リヴァプール
得点者：なし
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GK＆DF
ギオルギ・ママルダシュヴィリ（5/10）：
全体的に安定したプレーを見せ、失点については非難されるべきではない。0-0の時点でサラーへのアシストを記録すべきだったかもしれない。
ジョー・ゴメス（6/10）：
ドクをほぼ封じ込めたが、ロングスローが何度か脅威となった。シティの4点目ではオライリーへのマークに失敗した。
イブラヒマ・コナテ（4/10）：
序盤にシティのストライカー、ハーランドに体当たりで倒されて以来、ハーランドとの対峙で全く落ち着きを見せない。シティおよびハーランドの2点目では空中戦で競り負けた。
フィルジル・ファン・ダイク（2/10）：
この偉大な選手の終焉の始まりを目撃しているのだろうか？ 怠慢なタックルでPKを献上し、その後の3失点すべてで後手に回った。かつての面影はない。
ミロシュ・ケルケズ（5/10）：
序盤はセメンヨやシェルキに対してまずまずの対応を見せたが、最終的にはシティの最も創造性豊かな2人の選手に圧倒された。
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MF
ドミニク・ソボスライ（5/10）：
ドクとの対戦でゴメスをうまくサポートしたが、そのせいで逆方向への攻撃への貢献が制限されてしまった。
ライアン・フラーフェンベルフ（4/10）：
前半の警告により、その後シティの中盤へのプレスが制限され、試合への影響力が低下した。
カーティス・ジョーンズ (5/10)：
スタメン復帰で闘志を見せたが、パス精度が安定せず、本人も満足できる内容ではなかった。
フロリアン・ヴィルツ（6/10）：
前半はスペースを見つけ、繊細なタッチを見せながら多くのボールに触れた。しかし、守備面でケルケズをサポートする点では、もう少し貢献できたかもしれない。
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FW
モハメド・サラー（2/10）：
彼が望んでいたような「引退ツアー」の幕開けとはならなかった。先制点の絶好機を迎えた際、反応が遅すぎた上、その後に放ったPKも酷いシュートでセーブされてしまった。その間のプレーでも、十分に試合に絡めていなかった。
ウーゴ・エキティケ（5/10）：
前半は動きで時折相手守備を翻弄したが、決定機を活かせなかった。後半には力強い突破でPKを勝ち取った。
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サブ＆監督
ジェレミー・フリンポン（5/10）：
ゴメスに代わって出場したが、ピッチに立った30分間は目立たない存在だった。
アレクシス・マクアリスター（6/10）：
グラヴェンベルクに代わって出場し、1本のロングシュートでトラフォードの掌を叩いた。
リオ・エングモア（6/10）：
ベンチから出場した今回も鮮やかなプレーを見せ、何度か危険な場面を作り出した。
コーディ・ガクポ（5/10）：
エキティケと交代してからは、ほとんど試合に関与できなかった。
フェデリコ・キエーザ（5/10）：
終盤にサラーと交代で出場したが、ボールに触れる機会はほとんどなかった。
アルネ・スロット（3/10）：
彼の戦術は40分近くはうまく機能し、シティに脅威を与えた。しかし、先制点を許すとチームの弱点が露呈し、後半早々にリヴァプールがすでに諦めてしまったかのような印象を与えた。これは監督の采配として評価できるものではない。