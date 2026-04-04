ジェームズ・トラフォード（8/10）：

前半はセーブする場面がなかったが、後半早々にサラーのシュートを警戒して防ぎ、その後も同選手のPKを阻止した。

マテウス・ヌネス（6/10）：

見事な2点目のゴールを導くプレーの起点となった。エキティケを倒してPKを献上したが、結果的には問題にならなかった。

アブドゥコディル・フサノフ（8/10）：

サラーを追いかけ、プレッシャーをかけるための電光石火のスプリントを見せ、なぜ彼がシティファンの新たなカルトヒーローなのかを改めて証明した。

マーク・グエイ（6/10）：

移籍寸前だった相手チームとの対戦で、クリアボールがそのままソボスライの足元に転がり込むなど不安定なスタートを切ったが、その後は順調にプレーした。

ニコ・オライリー（7/10）：

試合の流れを変えるPKを獲得し、セメンヨのゴールにも関与した後、ハーランドの3点目をアシストした。2試合連続で決定的な活躍を見せた。