2016年春、欧州サッカーの勢力図は根本的な転換期を迎えた。当時、欧州の舞台での実績が乏しいとしばしば批判されていたマンチェスター・シティにとって、エティハド・スタジアムでのパリ・サンジェルマンとの準々決勝第2戦は、単なる一試合ではなく、真価を問われる最終関門だった。パルク・デ・プランスでの第1戦を波乱の末に2-2で引き分けて迎えたこの一戦は、緊迫感と戦術的規律、そして中盤を支配する新時代の到来を鮮やかに示した。
マンチェスター・シティ対パリ・サンジェルマン：名勝負、ケヴィン・デ・ブライネが語り継がれる準々決勝に決着をつける
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戦術的アイデンティティのぶつかり合い
試合を前に、注目はスター選手同士の対決に集まっていた。マンチェスターに乗り込んだPSGには、止めようのないズラタン・イブラヒモビッチがいた。その脇を固めるのは、創造性に富むアンヘル・ディ・マリアと、得点機を逃さないエディンソン・カバーニだ。一方、マンチェスター・シティで最後の欧州大会に臨むマヌエル・ペジェグリーニ監督は、ボールを保持して大きく展開するよりも、相手にスペースを与えない堅固な布陣を選んだ。狙いは明確だった。イブラヒモビッチを孤立させ、PSGのチャンスメーカーたちを密集した中央へ追い込み、攻守の切り替えから仕掛ける好機を待つことだった。
エティハド・スタジアムには、大きな期待と緊張感が漂っていた。30分、セルヒオ・アグエロがペナルティーエリア内でケヴィン・トラップに倒され、試合は大きく違う展開になりかけた。アルゼンチン人FWがキッカーとして立つと、スタジアムは息をのんだ。しかし、PKのシュートは勢いよくポストの外を通過した。立ち直る力に欠けるチームなら、選手たちが動揺してもおかしくない場面だった。それでもシティは冷静さを保ち、守備の陣形を維持した。ローラン・ブラン監督率いるPSGは、均衡を破るために必要な縦への攻撃を繰り出せずにいた。
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ベルギーの輝きが光った瞬間
試合を決定づけるプレーが訪れたのは76分。クラブの語り草となる場面だった。PSGがボールを十分にクリアできず、ペナルティーエリア際にいたデ・ブライネのもとへ渡る。ベルギー代表MFは、後に持ち味となる冷静さでワンタッチして体勢を整えると、低くカーブのかかったシュートを放ち、トラップの手が届かないコースへ流し込んだ。
ホームの観客から上がったのは、ゴールを祝う通常の歓声をはるかに超える、耳をつんざくような確信の雄叫びだった。その熱狂の瞬間、マンチェスター・シティは背番号17をまとう決定的な勝負の立役者を見いだしたと悟った。欧州の舞台で、自らのやり方で対戦の決着をつけられる司令塔だった。
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歴史的な準決勝進出
デ・ブライネのゴールでこの試合を1-0で制し、2試合合計3-2で勝利したマンチェスター・シティは、クラブ史上初めてチャンピオンズリーグ準決勝に進出した。リーグ・アンで猛威を振るってきた攻撃陣を無得点に抑えたことは、ペジェグリーニ監督の戦術的な勝利でもあった。
試合終了の笛が鳴ると、イブラヒモヴィッチは悔しさをにじませた。その姿は、欧州の舞台での主役交代を象徴するものだった。この試合でのパフォーマンスは、単なる大きな勝利以上の意味を持つ。シティがついに過去の気後れを克服し、欧州最高峰の大会の決勝トーナメントで心理的な重圧を乗り越えるために必要な冷静さを示したのだ。
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大陸の舞台での躍進が残したもの
振り返れば、この一戦はマンチェスター・シティにその後起きるすべてのことのきっかけとなった。シティが欧州の強豪を抑え込めると証明した夜だった。その後、異なる指揮官の下でチームはさらなる高みに到達するが、2016年のPSG戦での勝利は、シティが限界を打ち破った瞬間として残っている。
結果だけでなく、この試合は強い重圧の中、大一番で試合を運び、戦術規律を保つための手本となった。シティは野心的な挑戦者から経験豊富なチームへと変わり、デ・ブライネもまた、世界の舞台で最も難しい戦術的な駆け引きを決することができる一流の中心選手として、その評価を確固たるものにした。
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