試合を前に、注目はスター選手同士の対決に集まっていた。マンチェスターに乗り込んだPSGには、止めようのないズラタン・イブラヒモビッチがいた。その脇を固めるのは、創造性に富むアンヘル・ディ・マリアと、得点機を逃さないエディンソン・カバーニだ。一方、マンチェスター・シティで最後の欧州大会に臨むマヌエル・ペジェグリーニ監督は、ボールを保持して大きく展開するよりも、相手にスペースを与えない堅固な布陣を選んだ。狙いは明確だった。イブラヒモビッチを孤立させ、PSGのチャンスメーカーたちを密集した中央へ追い込み、攻守の切り替えから仕掛ける好機を待つことだった。

エティハド・スタジアムには、大きな期待と緊張感が漂っていた。30分、セルヒオ・アグエロがペナルティーエリア内でケヴィン・トラップに倒され、試合は大きく違う展開になりかけた。アルゼンチン人FWがキッカーとして立つと、スタジアムは息をのんだ。しかし、PKのシュートは勢いよくポストの外を通過した。立ち直る力に欠けるチームなら、選手たちが動揺してもおかしくない場面だった。それでもシティは冷静さを保ち、守備の陣形を維持した。ローラン・ブラン監督率いるPSGは、均衡を破るために必要な縦への攻撃を繰り出せずにいた。