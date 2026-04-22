マンチェスター・シティ対バーンリー戦の選手評価：アーリング・ハーランドが再びアーセナルを苦しめた。復活したストライカーの活躍で、精彩を欠くシティがプレミアリーグ首位に立ち、クレアッツは降格圏へ。

順位表の両端にある両チームだが、シティは試合終盤まで1点差を守り続けた。ロスタイムにコーナーを許すと、バーンリーのGKドゥブラフカもエリア内に上がった。
シティはこれをしのぎ切り、残り5試合で得失点差により首位に立った。一方、バーンリーはウルブズに続き今季2チーム目の降格が決定。4シーズンで2度目のチャンピオンシップ復帰となった。
GOALがターフ・ムーアでのマンチェスター・シティの選手たちを評価する…
順位表の両端にある両チームだが、シティは試合終盤まで1点差を守り続けた。ロスタイムにコーナーを許すと、バーンリーのGKドゥブラフカもエリア内に上がった。
シティはこれをしのぎ切り、残り5試合で得失点差により首位に立った。一方、バーンリーはウルブズに続き今季2チーム目の降格が決定。4シーズンで2度目のチャンピオンシップ復帰となった。
GOALがターフ・ムーアでのマンチェスター・シティの選手たちを評価する…
ジャンルイジ・ドンナルンマ（6/10）：
序盤にジェイドン・アンソニーのシュートを好セーブしたが、それ以外はやることがなかった。
マテウス・ヌネス（6/10）：
守備では良かったが攻撃への貢献は少なかった。
マルク・ゲヒ（6/10）：
自陣エリアでの巧みなプレーで攻撃のきっかけを作った。ジアン・フレミングを封じた。
アブドゥコディル・フサノフ（6/10）：
電光石火の戻り足でフレミングを封じ込め、スピードでポジショニングの甘さを補った。
ラヤン・アイト＝ヌリ（5/10）：
5週間ぶりのリーグ戦先発も目立った活躍はなし。シュートはバーの上。ニコ・ゴンサレスと交代し、ニコ・オライリーが左SBに入った。
ニコ・オライリー（6/10）：
ロドリ不在の中、中盤の守備をしっかりと務め、正確なプレーとスライディングでシュートをブロックする勇敢さを見せた。終了間際に絶好のチャンスを逃した。
ベルナルド・シルバ（7/10）：
終始精力的に動き回り、ピッチの至る所で状況に応じたプレーを見せた。
ラヤン・シェルキ（7/10）：
再び魔法の杖を振るった。得点はなかったが、ハーフウェイラインからのドリブル突破やアディショナルタイムのジグザグランなど、スリリングな場面を連発した。
アントワーヌ・セメニョ（5/10）：
序盤はシェルキにパスしてポスト直撃の好機を演出したが、すぐに存在感を失った。フランス人選手からのパスを受けた唯一のチャンスをバー上に外し、65分にサヴィーニョと交代した。
アーリング・ハーランド（8/10）：
2試合連続で決定的な活躍。裏へ抜け出し、強さとスピードを生かし、狭い角度から冷静に決めた。後半もポストを叩き、脅威を与え続けた。
ジェレミー・ドク（7/10）：
ボールをキープしハーランドの走りを見計らい、絶妙なアシストで唯一の得点を演出した。
サヴィーニョ（6/10）：
シティの攻撃に脅威をもたらし、マルティン・ドゥブラフカに足でのセーブを強いた。
ニコ・ゴンサレス（5/10）：
ロドリの負傷で先発を外れ、屈辱を感じたはずだが、試合終了までバーンリーに脅威を与え続けたものの、グアルディオラの判断を覆すには至らなかった。
ペップ・グアルディオラ（6/10）：
内容には満足していなかったが、終盤に拳を突き上げた姿が結果の重要性を示していた。