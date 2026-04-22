マンチェスター・シティ対バーンリー戦の選手評価：アーリング・ハーランドが再びアーセナルを苦しめた。復活したストライカーの活躍で、精彩を欠くシティがプレミアリーグ首位に立ち、クレアッツは降格圏へ。

順位表の両端にある両チームだが、シティは試合終盤まで1点差を守り続けた。ロスタイムにコーナーを許すと、バーンリーのGKドゥブラフカもエリア内に上がった。

シティはこれをしのぎ切り、残り5試合で得失点差により首位に立った。一方、バーンリーはウルブズに続き今季2チーム目の降格が決定。4シーズンで2度目のチャンピオンシップ復帰となった。

GOALがターフ・ムーアでのマンチェスター・シティの選手たちを評価する…