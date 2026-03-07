ジェームズ・トラフォード (5/10):

ヴォルテマーデへのヘディングパスはゴールライン上でクリアされたが、その配球はせいぜいまちまちだった。精彩を欠く。

マテウス・ヌネス（9/10）：

右サイドバックから外側を駆け上がり、中盤へ流れ込む動きでサヴィーニョと見事な連携を見せた。シティの同点弾では6ヤードボックスへ切り込みホールの注意をそらし、マーモウシュのクロスをアシスト。さらに力強い突破からエジプト人選手の2点目もアシストを記録。

ジョン・ストーンズ（6/10）：

オスラを阻止する見事なタックルを見せたが、オフサイドトラップを試みた結果バーンズの先制点を許した。それ以外は安定感があり、サヴィーニョが無駄にした見事なバックパスも放った。

アブドゥコディル・フサノフ（8/10）：

スピードを活かして何度も守備範囲をカバーし、数多くのタックルに身を投げ出した。その大半で勝利を収めた。

ナタン・アケ（6/10）：

エランガのスピードに時折苦戦したが、その挑戦にしっかりと立ち向かった。