GOALがセント・ジェームズ・パークでのシティ選手を採点する。
【選手採点：マンチェスター・シティ】マーモウシュが再びマグパイズを翻弄、サヴィーニョが活躍…FAカップ8強へ進出
GK＆DF
ジェームズ・トラフォード (5/10):
ヴォルテマーデへのヘディングパスはゴールライン上でクリアされたが、その配球はせいぜいまちまちだった。精彩を欠く。
マテウス・ヌネス（9/10）：
右サイドバックから外側を駆け上がり、中盤へ流れ込む動きでサヴィーニョと見事な連携を見せた。シティの同点弾では6ヤードボックスへ切り込みホールの注意をそらし、マーモウシュのクロスをアシスト。さらに力強い突破からエジプト人選手の2点目もアシストを記録。
ジョン・ストーンズ（6/10）：
オスラを阻止する見事なタックルを見せたが、オフサイドトラップを試みた結果バーンズの先制点を許した。それ以外は安定感があり、サヴィーニョが無駄にした見事なバックパスも放った。
アブドゥコディル・フサノフ（8/10）：
スピードを活かして何度も守備範囲をカバーし、数多くのタックルに身を投げ出した。その大半で勝利を収めた。
ナタン・アケ（6/10）：
エランガのスピードに時折苦戦したが、その挑戦にしっかりと立ち向かった。
MF
ニコ・ゴンサレス（7/10）：
ヴォルテマーデの早い時間帯のヘディングシュートをゴールライン上でクリアする好位置にいた。シティが中盤で優位に立つにつれ、この大型ドイツ人選手を封じ込めるのに貢献した。
タイアニ・ラインデルス（6/10）：
ペナルティエリア内への素晴らしいサードマンの走り込みを見せたが、決定力に欠けた。
ニコ・オライリー（7/10）：
前半30分まではボール保持にやや雑さが見られたが、次第に調子を上げ、マーモウシュの先制点につながるトリッピアーの引き離しに貢献した。
FW
サヴィーニョ（8/10）：
彼の足元には磁石でも仕込まれているかのように、ホールを執拗にドリブルで翻弄し、何度も置き去りにした。奇妙なフィニッシュではあったが、得点は当然の結果だった。判断ミスが数度あり、セットプレーは酷かったが、それでもシティの傑出した選手の一人だった。
オマール・マーモウシュ（8/10）：
最初のゴールを至近距離から叩き込むまではほとんど存在感なし。これが彼を目覚めさせ、遠距離からラムズデールを脅かした後、見事なフィニッシュで2点目を叩き込み、再びマグパイズを苦しめた。
ジェレミー・ドク（7/10）：
魔法のようなクロスでサヴィーニョの同点弾を演出するまでボールに触れる機会は少なかった。その後は脅威を見せたが、試合の流れに浮き沈みがあった。
サブ＆監督
アントワーヌ・セメンヨ（6/10）：
マーモウシュと交代で出場後、効果的にボールを運んだ。
フィル・フォーデン（6/10）：
ピッチに立った約10分間は、かなりシンプルなプレーに徹した。
ライアン・シェルキ（6/10）：
短い出場時間ながら、無から幾つかのチャンスをほぼ作り出した。
ペップ・グアルディオラ（7/10）：
出だしは鈍かったが、大幅に入れ替えたチームは中盤を支配し、決定的なプレーで答えを見出し始めた。レアル・マドリー戦を控えた週半ばの試合で、主力選手を多く休ませながら勝利を収めた。