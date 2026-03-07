Goal.com
Marmoush Savinho Man City GFXGetty/GOAL
Tom Maston

翻訳者：

【選手採点：マンチェスター・シティ】マーモウシュが再びマグパイズを翻弄、サヴィーニョが活躍…FAカップ8強へ進出

マンチェスター・シティはFAカップ5回戦でニューカッスルに3-1で逆転勝利し、今季4冠獲得への望みを繋いだ。オマル・マーモウシュが再びマグパイズを翻弄し、後半に2得点を挙げた。

GOALがセント・ジェームズ・パークでのシティ選手を採点する。

  • FBL-ENG-FACUP-NEWCASTLE-MAN CITYAFP

    GK＆DF

    ジェームズ・トラフォード (5/10):

    ヴォルテマーデへのヘディングパスはゴールライン上でクリアされたが、その配球はせいぜいまちまちだった。精彩を欠く。

    マテウス・ヌネス（9/10）：

    右サイドバックから外側を駆け上がり、中盤へ流れ込む動きでサヴィーニョと見事な連携を見せた。シティの同点弾では6ヤードボックスへ切り込みホールの注意をそらし、マーモウシュのクロスをアシスト。さらに力強い突破からエジプト人選手の2点目もアシストを記録。

    ジョン・ストーンズ（6/10）：

    オスラを阻止する見事なタックルを見せたが、オフサイドトラップを試みた結果バーンズの先制点を許した。それ以外は安定感があり、サヴィーニョが無駄にした見事なバックパスも放った。

    アブドゥコディル・フサノフ（8/10）：

    スピードを活かして何度も守備範囲をカバーし、数多くのタックルに身を投げ出した。その大半で勝利を収めた。

    ナタン・アケ（6/10）：

    エランガのスピードに時折苦戦したが、その挑戦にしっかりと立ち向かった。

  • FBL-ENG-FACUP-NEWCASTLE-MAN CITYAFP

    MF

    ニコ・ゴンサレス（7/10）：

    ヴォルテマーデの早い時間帯のヘディングシュートをゴールライン上でクリアする好位置にいた。シティが中盤で優位に立つにつれ、この大型ドイツ人選手を封じ込めるのに貢献した。

    タイアニ・ラインデルス（6/10）：

    ペナルティエリア内への素晴らしいサードマンの走り込みを見せたが、決定力に欠けた。

    ニコ・オライリー（7/10）：

    前半30分まではボール保持にやや雑さが見られたが、次第に調子を上げ、マーモウシュの先制点につながるトリッピアーの引き離しに貢献した。

  • FBL-ENG-FACUP-NEWCASTLE-MAN CITYAFP

    FW

    サヴィーニョ（8/10）：

    彼の足元には磁石でも仕込まれているかのように、ホールを執拗にドリブルで翻弄し、何度も置き去りにした。奇妙なフィニッシュではあったが、得点は当然の結果だった。判断ミスが数度あり、セットプレーは酷かったが、それでもシティの傑出した選手の一人だった。

    オマール・マーモウシュ（8/10）：

    最初のゴールを至近距離から叩き込むまではほとんど存在感なし。これが彼を目覚めさせ、遠距離からラムズデールを脅かした後、見事なフィニッシュで2点目を叩き込み、再びマグパイズを苦しめた。

    ジェレミー・ドク（7/10）：

    魔法のようなクロスでサヴィーニョの同点弾を演出するまでボールに触れる機会は少なかった。その後は脅威を見せたが、試合の流れに浮き沈みがあった。

  • Newcastle United v Manchester City - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    サブ＆監督

    アントワーヌ・セメンヨ（6/10）：

    マーモウシュと交代で出場後、効果的にボールを運んだ。

    フィル・フォーデン（6/10）：

    ピッチに立った約10分間は、かなりシンプルなプレーに徹した。

    ライアン・シェルキ（6/10）：

    短い出場時間ながら、無から幾つかのチャンスをほぼ作り出した。

    ペップ・グアルディオラ（7/10）：

    出だしは鈍かったが、大幅に入れ替えたチームは中盤を支配し、決定的なプレーで答えを見出し始めた。レアル・マドリー戦を控えた週半ばの試合で、主力選手を多く休ませながら勝利を収めた。

0