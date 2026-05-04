マンチェスター・シティ対エバートン戦の選手評価：ジェレミー・ドクが劇的な2ゴールでチームを救った。しかし、この勝利もアーセナルに優勝争いの大きなチャンスを与えた。

試合開始直後からホームチームに容赦ないプレッシャーをかけ続けたシティだったが、先制したのは43分のことだった。30分にはドンナルンマがクロスをカットし、ベトの至近距離シュートを阻止。その後、ドクがシェルキのシンプルなパスからゴール上隅に決め、シティがリードした。

しかし後半、シティは崩れ、エバートンは13分で流れを変えた。 ドンナルンマはイリマン・ンディアイのシュートを2度止めていたが、マーク・ゲヒが交代直後のティエルノ・バリーにボールを贈呈。バリーは同点弾を叩き込み、オフサイドもなし。

5分後、CKからハーランドのヘディングが外れ、背後のオブライエンが押し込み逆転。さらに86分、ロールのミスがバリーに流れ、ネットを揺らし2点差に。 直後、ハーランドが独走し、ピックフォードの頭上を冷静に越えるシュートで1点を返した。

試合もタイトルも遠のくかと思われた97分、ドクが右足で同点弾を沈めた。 右足で同じ軌道のシュートがまたも決まり、ピックフォードは届かなかった。この引き分けでシティはアーセナルに5ポイント差をつけられたが、グアルディオラ率いるチームにはまだ4試合が残っている。

GOALがヒル・ディキンソン・スタジアムでのマンチェスター・シティの選手たちを評価する…