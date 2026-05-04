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Man City Everton ratings GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

翻訳者：

マンチェスター・シティ対エバートン戦の選手評価：ジェレミー・ドクが劇的な2ゴールでチームを救った。しかし、この勝利もアーセナルに優勝争いの大きなチャンスを与えた。

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エヴァートン 対 マンチェスター・シティ

月曜日のエバートン戦で、マンチェスター・シティは3－3の引き分け。ジェレミー・ドクの試合終了間際の同点弾で勝ち点1を得た。しかし後半に崩れ、2点差をつけられた。シティは前半1－0でリードしていたが、終盤に追いつかれた。この結果、ペップ・グアルディオラ率いるチームは、プレミアリーグ優勝争いでアーセナルに大きな優位を許した。

試合開始直後からホームチームに容赦ないプレッシャーをかけ続けたシティだったが、先制したのは43分のことだった。30分にはドンナルンマがクロスをカットし、ベトの至近距離シュートを阻止。その後、ドクがシェルキのシンプルなパスからゴール上隅に決め、シティがリードした。

しかし後半、シティは崩れ、エバートンは13分で流れを変えた。 ドンナルンマはイリマン・ンディアイのシュートを2度止めていたが、マーク・ゲヒが交代直後のティエルノ・バリーにボールを贈呈。バリーは同点弾を叩き込み、オフサイドもなし。

5分後、CKからハーランドのヘディングが外れ、背後のオブライエンが押し込み逆転。さらに86分、ロールのミスがバリーに流れ、ネットを揺らし2点差に。 直後、ハーランドが独走し、ピックフォードの頭上を冷静に越えるシュートで1点を返した。

試合もタイトルも遠のくかと思われた97分、ドクが右足で同点弾を沈めた。 右足で同じ軌道のシュートがまたも決まり、ピックフォードは届かなかった。この引き分けでシティはアーセナルに5ポイント差をつけられたが、グアルディオラ率いるチームにはまだ4試合が残っている。

GOALがヒル・ディキンソン・スタジアムでのマンチェスター・シティの選手たちを評価する…

  • Everton v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    ゴールキーパーとディフェンス

    ジャンルイジ・ドンナルンマ（6/10）：

    ゴールを防ぐインターセプトを狙い、常に警戒。ンディアイのシュート2本を好セーブしたが、エバートンに先制されたCKでは反応が遅れた。

    マテウス・ヌネス（5/10）：

    先制点を導く素晴らしいロングパスを放ったが、後半はンディアエに翻弄され、悪夢のような展開となった。

    アブドゥコディル・フサノフ (6/10)：

    フィジカルを活かした守備でベトと渡り合ったが、後半は冷静さを欠いた。

    マルク・ゲヒ（3/10）：

    ビルドアップで後方からパスを供給し、時折前線へ押し上げた。致命的なミスは厳しく罰せられたが、ンディアイへのタックルで多少挽回した。

    ニコ・オライリー（6/10）：

    サイドを逆転してプレーし、攻撃の推進に重要な役割を果たし、先制点のビルドアップにも貢献。しかし後半はエバートンに背後を突かれた。

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  • FBL-ENG-PR-EVERTON-MANCHESTER CITYAFP

    中盤

    ニコ・ゴンサレス（6/10）：

    パスで攻撃を組み立て、ドクの先制点を導く決定的なボール奪取。流れが傾くと存在感を失った。

    ベルナルド・シルバ（5/10）：

    前半はピッチの至る所で動き回り、チームのために走り続けた。しかし、シティが主導権を失うにつれ、彼の存在感も薄れた。

    ラヤン・シェルキ（7/10）：

    もどかしさを見せる場面もあったが、デビューシーズンでプレミアリーグ11アシスト目を記録。強烈なシュートでジョーダン・ピックフォードの掌を痛めつけた。

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-MANCHESTER CITYAFP

    攻撃

    アントワーヌ・セメニョ（5/10）：

    右サイドでは常に脅威だったが、シュートチャンスで冷静さを欠き、終盤は存在感を失った。

    アーリング・ハーランド（6/10）：

    関与は少なかったが得点を奪った。決定機でのヘディングを外し、オブリエンにヘディングゴールを許した。

    ジェレミー・ドク（8/10）：

    圧倒的な存在感でマーク役を苦しめた。左足で上隅に流し込んだ先制点と、試合終了間際の同点弾はともに見事だった。

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-MANCHESTER CITYAFP

    サブメンバーとマネージャー

    マテオ・コヴァチッチ（4/10）：

    3点目の直前にロールをマークから逃がし、枠を外れるシュートも放った。

    フィル・フォーデン（5/10）：

    決定的な活躍はなく、シュートは大きく枠を外れた。

    オマル・マルムシュ（6/10）：

    脅威的なプレーを見せたため、グアルディオラ監督はもっと早く彼を起用すべきだった。

    ペップ・グアルディオラ（5/10）：

    後半は流れを失い困惑。首位アーセナルに離されたが、1点は奪えた。

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