そのイングランド代表選手は、4分後に再びヘディングシュートを決め、シティのリーグカップ9度目の優勝、そしてグアルディオラ監督体制下での5度目の優勝を決定づけた。

前半は消耗戦となり、時折、両チームがただテリトリーを奪い合うことしか考えていないトップレベルのラグビーの国際試合を彷彿とさせる場面もあった。ジェームズ・トラフォードが最大の活躍を見せ、カイ・ハヴェルツとブカヨ・サカ（2度）のシュートを3連続セーブで防いだ。アーセナルは口先だけで、それ以上のチャンスはほとんど作れなかった一方、シティの唯一の目立ったチャンスは、アーリング・ハーランドのヘディングがバーを越えた場面だけだった。

後半に入ると流れが変わり、シティが試合を支配し始めた。 ジェレミー・ドクがベン・ホワイトを圧倒し始め、ケパをゴールから引きずり出したことでフリーキックを獲得すると同時に、不運なスペイン人GKにイエローカードが提示された。シティは自信を深めていき、先制点を挙げたのも当然の流れだった。ケパのハンドリングミスを突かれた形ではあったが、オライリーがこれを最大限に活かし、低く身をかがめて無人のゴールへヘディングを決めるという、並外れた執念を見せた。

勢いに乗ったシティはとどめを刺そうと攻め込み、間もなく両サイドバックを駆使して再び得点を挙げた。マテウス・ヌネスがクロスを上げ、フリーのオライリーが再び飛び込んでゴールを決め、今季初のタイトルを獲得するとともに、優勝争いにおけるアーセナルの自信に打撃を与える一撃となった。

GOALがウェンブリー・スタジアムでのマンチェスター・シティの選手たちを評価する...