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Nico O'Reilly Carabao Cup finalGetty
Richard Martin

翻訳者：

マンチェスター・シティ対アーセナル戦の選手評価：ニコ・オライリーの決勝戦！地元出身の選手が決定的な2得点を挙げ、カラバオ・カップ優勝をもたらした

ニコ・オライリーは、カラバオ・カップ決勝のアーセナル戦で、わずか4分間の間に見事な2ゴールを決め、チームを2-0の勝利に導き、マンチェスター・シティの歴史にその名を刻んだ。 マンチェスター生まれでシティのアカデミー育ちのオライリーは、ウェンブリーで行われた慎重な展開の試合で、60分頃にケパ・アリサバラガのミスを突いてゴールを決め、ペップ・グアルディオラ監督率いるチームにリードをもたらした。

そのイングランド代表選手は、4分後に再びヘディングシュートを決め、シティのリーグカップ9度目の優勝、そしてグアルディオラ監督体制下での5度目の優勝を決定づけた。

前半は消耗戦となり、時折、両チームがただテリトリーを奪い合うことしか考えていないトップレベルのラグビーの国際試合を彷彿とさせる場面もあった。ジェームズ・トラフォードが最大の活躍を見せ、カイ・ハヴェルツとブカヨ・サカ（2度）のシュートを3連続セーブで防いだ。アーセナルは口先だけで、それ以上のチャンスはほとんど作れなかった一方、シティの唯一の目立ったチャンスは、アーリング・ハーランドのヘディングがバーを越えた場面だけだった。

後半に入ると流れが変わり、シティが試合を支配し始めた。 ジェレミー・ドクがベン・ホワイトを圧倒し始め、ケパをゴールから引きずり出したことでフリーキックを獲得すると同時に、不運なスペイン人GKにイエローカードが提示された。シティは自信を深めていき、先制点を挙げたのも当然の流れだった。ケパのハンドリングミスを突かれた形ではあったが、オライリーがこれを最大限に活かし、低く身をかがめて無人のゴールへヘディングを決めるという、並外れた執念を見せた。

勢いに乗ったシティはとどめを刺そうと攻め込み、間もなく両サイドバックを駆使して再び得点を挙げた。マテウス・ヌネスがクロスを上げ、フリーのオライリーが再び飛び込んでゴールを決め、今季初のタイトルを獲得するとともに、優勝争いにおけるアーセナルの自信に打撃を与える一撃となった。

GOALがウェンブリー・スタジアムでのマンチェスター・シティの選手たちを評価する...

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    ゴールキーパーとディフェンス

    ジェームズ・トラフォード（8/10）：

    見事な3連続セーブで試合の流れを決定づけ、終盤にはカラフィオリのシュートも防いだ。ケパの不安定なプレーとは対照的に、全体的に堅実なパフォーマンスを見せた。

    マテウス・ヌネス (8/10)：

    前半はハヴェルツへのタックルが最も目立つほど目立たないプレーだったが、後半は素晴らしい活躍を見せた。ディフェンスを切り裂くパスでハーランドをフリーにし、オライリーの2点目につながる見事なクロスを供給した。

    アブドゥコディル・フサノフ (7/10)：

    シティでの初の決勝戦という舞台を存分に楽しんだ。ハヴェルツを阻止するスリリングな走りを見せ、その回復力の高さをアピールした。ギョケレスへの激しいタックルでイエローカードを受けた。

    ネイサン・アケ（6/10）：

    負傷したディアスの代役として起用され、しっかりと役割を果たした。最初の動きで一瞬遅れを取ったものの、その後ジョケレスに対して飛び込んでタックルを決めた場面が最高の瞬間だった。

    ニコ・オライリー（9/10）：

    左サイドバックとして起用されながらも、冷酷な攻撃プレーを見事に披露した。前半はアーセナルを封じ込めるのに貢献し、後半にはストライカーさながらの活躍で試合を決めた。

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  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    中盤

    ベルナルド・シルバ（7/10）：

    後半は試合を完全に掌握した。ペナルティエリア周辺での粘り強いプレーでドクをフリーにし、鮮やかな攻撃を演出。さらに、ケパの失点につながったクロスを放ったシェルキにボールを供給したのも彼だった。

    ロドリ（7/10）：

    ベルナルドと息を合わせ、特に後半は試合を支配した。

    ラヤン・シェルキ（8/10）：

    アーセナルの守備を崩す上で決定的な役割を果たした。彼のクロスは、多少まともなゴールキーパーならキャッチできたかもしれないが、何かを起こし得る選手として期待されるのは、まさにその大胆さゆえだった。

  • TOPSHOT-FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITYAFP

    攻撃

    アントワーヌ・セメニョ（7/10）：

    前半は右サイドを果敢に駆け上がり、シティの最大の脅威となった。そのエネルギッシュなプレーがアーセナルを消耗させ、2つのゴールはいずれも彼の右サイドから生まれた。

    アーリング・ハーランド（6/10）：

    ウェンブリーでの7試合目にしてまたも無得点に終わったが、サリバに最後の瞬間にボールを奪われるまで見せたピッチを縦断するスリリングな突破は、アーセナルを追い詰める一因となった。

    ジェレミー・ドク（8/10）：

    前半はもどかしい展開だったが、後半はホワイトを翻弄する見事なプレーを見せた。

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    サブメンバーとマネージャー

    フィル・フォーデン（未登録）：

    90分にシェルキと交代した。

    ペップ・グアルディオラ（8/10）：

    厳しい1週間を乗り越え、的確な戦術でマンチェスター・シティを率いてリーグカップ5度目の優勝を果たした。

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