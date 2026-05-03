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Rebecca Knaak Man City HICGetty Images
Ameé Ruszkai

翻訳者：

マンチェスター・シティ女子対リヴァプール戦の選手評価。レベッカ・クナーク、あなたこそヒーローだ！終盤のヘディングが、首位争いを決める重要な勝利をもたらした。

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マンチェスターシティWFC
レベッカ・ナック
WSL
マンチェスターシティWFC 対 リヴァプールウィメン
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日曜日の試合で、マンチェスター・シティはレベッカ・クナークの決勝ヘッドでリヴァプールを1-0破り、女子スーパーリーグ優勝の行方を自らの手に留めた。一時つまずき、アーセナルにチャンスを与えるかと思われたが、終盤の1点がシティを10年ぶりのタイトルへ導いた。 カディジャ・ショーやケロリンが好機を逃したが、アディショナルタイムにセンターバックのクナークが頭で決勝点。チームは10年ぶりのリーグ優勝へ王手をかけた。

2月にシティが11ポイント差をつけて以来、WSLでこれほどの大差を付けたチームはない。優勝争いで7ポイントのリードを失った例も過去になかったが、ここ数週間で差は縮まった。アンドレ・イェグルツ監督率いるチームはアーセナル、アストン・ヴィラ、ブライトンに足元をすくわれ、リーグ史上まれに見る崩壊寸前まで追い込まれた。

この試合を迎える時点では下から3番目のリヴァプールは、順位以上に力を持つチームだが、シティにはクナークの好セーブが光る前に試合を決定づけるチャンスがあった。

序盤はリヴァプールがチャンスを連続させた。開始5分以内にオーレリー・シラッグがヘディングを枠外へ。山下綾香はデニス・オサリバンのシュートを好守で阻み、グレース・フィスクのCKはポストを叩いた。ジェナ・クラークのヘディングも枠外へ。シティがチャンスを作る前にリヴァプールが押し込んだ。 立ち上がりに苦戦しながらも、昨季シティを率いたガレス・テイラー監督のチームから圧を受けたが、ホームチームは最初のチャンスで先制すべきだった。しかし、ローレン・ヘンプの好機でもショーはGKジェニファー・フォークを破れなかった。

後半、シティが攻勢を強めたが、リヴァプールも決定機は作らせなかった。 60分にはショーからのスルーパスを受けたケロリンが決定機を迎えたが、フォークが好セーブで凌いだ。このスウェーデン代表GKはロスタイムにもショーのヘディングをバー上に弾き出した。直前、リヴァプールもオルソンがフリーでエリアに入りながらヘディングを枠外に外していた。

ロスタイム、フォークはクナークの弱めのヘディングを弾ききれずオウンゴール。ブルー軍団が歓喜した。 WSLタイトルは依然としてシティが握っており、最終節でウェストハムに勝てば2016年以来2度目の優勝が決まる。

GOALがジョイ・スタジアムでのシティの選手たちを評価する…

  • Ayaka Yamashita Man City Women 2025-26Getty Images

    ゴールキーパーとディフェンス

    山下綾香（6/10）：

    目立った活躍はなかったが、序盤に好セーブ。

    ケルスティン・カスプリ（6/10）：

    楽な試合ではなかったが、役割を果たした。試合が進むにつれて守備が安定し、攻撃の起点としても機能した。

    ジェイド・ローズ（6/10）：

    背後のボールに翻弄されたチームメイトを後ろから確実にカバーした。

    レベッカ・クナーク（6/10）：

    守備で危ない場面もあったが、終盤の決勝ゴールで十分に挽回した。

    アレックス・グリーンウッド（7/10）：

    リヴァプールがシティに猛攻を仕掛けた後半、特に重要な局面で幾度か決定的なセーブを見せた。また、クナークのゴールにつながるコーナーキックも蹴った。

    • 広告
  • Kerolin Manchester City 2025-26Getty Images

    中盤

    長谷川唯（6/10）：

    オサリバンのプレスに苦しみ、重要な場面でボールを失った。それでもボール保持は安定しており、攻撃の起点となるパスも配った。

    サム・コフィー（5/10）：

    長谷川同様、プレッシャー下で苦しく、1対1の勝負にも苦戦。常に仕掛けようとしたが、ほとんど実を結ばなかった。

    ケロリン（5/10）：

    直線的な動きで好機を創出したが、決定機では冷静さを欠いた。

  • Alejandra Bernabe Lauren Hemp Liverpool Man City Women 2025-26Getty Images

    攻撃

    藤野あおば（6/10）：

    すべてがうまくいったわけではないが、粘り強くプレーし、常に脅威となり、守備でも多くの貢献を見せた選手だ。

    カディジャ・ショー（5/10）：

    コンディションは万全でなく、難しい位置からのシュートが多く、決定機をいくつか外した。

    ローレン・ヘンプ（7/10）：

    シティで最も活躍し、最大の脅威となった。チームの好機の大半を自ら作り出した。

  • FBL-ENG-WSL-WOMEN-MAN CITY-LIVERPOOLAFP

    サブメンバーとマネージャー

    メアリー・ファウラー（不明）：

    最後の5分間のみ登場。

    ローラ・クームズ（不明）：

    引退発表を受け後半途中出場。

    アンドレ・イェグルツ（5/10）：

    交代はもっと積極的であってほしかった。流れに任せた采配が、危うく裏目に出るところだった。

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