マンチェスター・シティ女子対マンチェスター・ユナイテッド戦：WSL優勝目前のチームがオールド・トラッフォードで大暴れ、ヴィヴィアン・ミエデマが試合を席巻

キックオフ前に先発メンバーが発表されたとき、ユナイテッドにとっては不吉な予感がした。レッドデビルズはベンチにベテランのフィールドプレーヤーを2人しか名を連ねることができず、そのわずか3日前にバイエルン・ミュンヘンとの過酷なチャンピオンズリーグ第1戦を戦ったばかりだった。一方、シティはアジアカップ代表として離脱していた4選手が復帰し、そのうち3人が先発メンバーに名を連ねたことで、前回よりもフレッシュで戦力的に優位に立っていた。 その予感は試合開始から20分間で現実のものとなった。シティがホームチームを圧倒し、執拗な攻撃で2-0という当然のリードを奪ったのだ。

ローレン・ヘンプが放ったシュートがクロスバーを叩いた直後、17分にはミエデマがニアポストへのヘディングでファロン・タリス＝ジョイスを越え、先制点を挙げた。 その数秒後、スコアは2-0となった。ミエデマが再びヘディングで決めたのだ。今回はカスパーリの浮き球のクロスが、オランダ代表のチームメイトでありWSL歴代最多得点者である彼女に通り、ユナイテッドの守備陣が混乱する中、ペナルティエリア内で完全にフリーの状態だった。レベッカ・クナークもその直後に3点目を決めたと思ったが、そのヘディングシュートは、会場のほとんどの観客には理解できない理由でオフサイドと判定された。

この救いにより、ユナイテッドは試合の流れから大きく取り残されつつも試合に留まることができたが、ハーフタイム直後にカスパーリが試合の行方を決定づけるゴールを決めた。バックポストへの彼女のフィニッシュは、ミエデマの巧みなパスでヘンプをフリーにし、左サイドからのウィングの素晴らしいクロスを右サイドバックがネットに突き刺した、シティの見事な素早いカウンター攻撃を締めくくるものだった。

このスコアは試合の展開を如実に反映していた。ユナイテッドは全く歯が立たず、欧州大会出場権獲得の可能性が極めて危うい敗北を喫した一方で、シティは敵地という厳しい環境下で見事に実力を発揮し、10年ぶりのWSL優勝に王手をかけた。

GOALがオールド・トラッフォードでのマンチェスター・シティの選手たちを評価する...