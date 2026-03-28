Goal.com
ライブ
GFX Man City WSLGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

翻訳者：

マンチェスター・シティ女子対マンチェスター・ユナイテッド戦：WSL優勝目前のチームがオールド・トラッフォードで大暴れ、ヴィヴィアン・ミエデマが試合を席巻

Player ratings
マンチェスターシティWFC
WSL
ビビアン・ミーデマ
K. Casparij
マンチェスター・ユナイテッド 対 マンチェスターシティWFC
特集＆コラム

土曜日の午後、オールド・トラッフォードで行われた試合でマンチェスター・シティが猛攻を繰り広げ、ヴィヴィアン・ミエデマが主役級の活躍を見せ、マンチェスター・ユナイテッドを3-0で圧倒した。この勝利により、チームは10年ぶりの女子スーパーリーグ優勝に向けて大きな一歩を踏み出した。 前半2分間の間にミエデマが2本のヘディングシュートを決め、シティは絶好のスタートを切って揺るぎないリードを築いた。後半にはケルスティン・カスパリが追加点を挙げ、アンドレ・イェグルツ監督率いるチームは首位を11ポイント差で独走している。

キックオフ前に先発メンバーが発表されたとき、ユナイテッドにとっては不吉な予感がした。レッドデビルズはベンチにベテランのフィールドプレーヤーを2人しか名を連ねることができず、そのわずか3日前にバイエルン・ミュンヘンとの過酷なチャンピオンズリーグ第1戦を戦ったばかりだった。一方、シティはアジアカップ代表として離脱していた4選手が復帰し、そのうち3人が先発メンバーに名を連ねたことで、前回よりもフレッシュで戦力的に優位に立っていた。 その予感は試合開始から20分間で現実のものとなった。シティがホームチームを圧倒し、執拗な攻撃で2-0という当然のリードを奪ったのだ。

ローレン・ヘンプが放ったシュートがクロスバーを叩いた直後、17分にはミエデマがニアポストへのヘディングでファロン・タリス＝ジョイスを越え、先制点を挙げた。 その数秒後、スコアは2-0となった。ミエデマが再びヘディングで決めたのだ。今回はカスパーリの浮き球のクロスが、オランダ代表のチームメイトでありWSL歴代最多得点者である彼女に通り、ユナイテッドの守備陣が混乱する中、ペナルティエリア内で完全にフリーの状態だった。レベッカ・クナークもその直後に3点目を決めたと思ったが、そのヘディングシュートは、会場のほとんどの観客には理解できない理由でオフサイドと判定された。

この救いにより、ユナイテッドは試合の流れから大きく取り残されつつも試合に留まることができたが、ハーフタイム直後にカスパーリが試合の行方を決定づけるゴールを決めた。バックポストへの彼女のフィニッシュは、ミエデマの巧みなパスでヘンプをフリーにし、左サイドからのウィングの素晴らしいクロスを右サイドバックがネットに突き刺した、シティの見事な素早いカウンター攻撃を締めくくるものだった。

このスコアは試合の展開を如実に反映していた。ユナイテッドは全く歯が立たず、欧州大会出場権獲得の可能性が極めて危うい敗北を喫した一方で、シティは敵地という厳しい環境下で見事に実力を発揮し、10年ぶりのWSL優勝に王手をかけた。

GOALがオールド・トラッフォードでのマンチェスター・シティの選手たちを評価する...

  • Manchester United v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    ゴールキーパーとディフェンス

    山下彩香（6/10）：

    セーブする機会は多くなかったが、クロスへの対応はかなり不安定だった。幸いなことに、それらのミスは失点にはつながらなかった。

    ケルスティン・カスパリ（9/10）：

    攻守ともに素晴らしい活躍を見せた。ミエデマの2点目への絶妙なクロス、シティの3点目での見事なフィニッシュが光った。

    ジェイド・ローズ（8/10）：

    ユナイテッドの攻撃にゴールへの匂いさえ感じさせなかったシティの守備陣において、堅実な働きを見せた。

    レベッカ・クナーク（8/10）：

    ローズとの素晴らしい連携を再び見せてくれた。ヘディングシュートが、多くの者には不可解な理由でオフサイドと判定され、得点にならなかったのは不運だった。

    アレックス・グリーンウッド（8/10）：

    ピッチを縦横無尽に駆け回り、試合開始早々にゴールを脅かすほどだった。ミエデマがヘディングで決めて先制点を挙げたコーナーキックを含め、素晴らしいコーナーキックを供給した。

    • 広告
  • Manchester United v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    中盤

    サム・コフィー（8/10）：

    広範囲をカバーし、1対1の局面のほとんどを制し、ボール保持でも素晴らしいプレーを見せた。

    長谷川唯（7/10）：

    クラブ戦への復帰戦として非常に堅実なプレーを見せた。ボールさばきは素晴らしく、決定的なチャンスを逃したものの、ゴールを挙げる可能性は十分にあった。

    ヴィヴィアン・ミエデマ（9/10）：

    あらゆる面で素晴らしいプレーを見せた。2つの見事なヘディングゴールを決め、3点目の前線へのパスも絶妙だった。ボールを持っていない時の働きも素晴らしく、1対1の局面のほとんどを制した。

  • Manchester United v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    攻撃

    藤野青葉（7/10）：

    シティの攻撃において他の選手ほど中心的な役割は果たさなかったが、関与した場面では相手守備陣に大きな脅威を与え、序盤にはゴールを決めるチャンスもあった。ボールを持っていない時の動きも積極的だった。

    カディジャ・ショー（7/10）：

    自身での決定機は少なかったが、タリス＝ジョイスに好セーブを強いたシュートや、ヘンプのクロスにスライディングで合わせようとしたもののわずかに外れた場面があった。しかし、焦ることはなく、ボールを持っている時と持っていない時の両方で多くの良い働きを見せ、チームを大いに助けた。

    ローレン・ヘンプ（8/10）：

    試合を通して左サイドを縦横無尽に駆け回り、カスパーリのゴールをアシストしたクロスを含め、数々の素晴らしいクロスを供給した。

  • Manchester United v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    サブメンバーとマネージャー

    ケロリン（7/10）：

    試合がシティの楽勝へと向かい、残り20分となったところでミエデマに代わって投入された。それでも、センターでのプレーという珍しい機会の中で、彼女は素晴らしいプレーの片鱗を見せ、卓越したボールコントロールと素早いフットワークで相手のマークをかわし、シティの攻撃を前進させた。

    メアリー・ファウラー（評価なし）：

    試合終了間際に投入された。

    アンドレ・イェグルツ（8/10）：

    アジアカップから選手たちが戻ってきた中で難しい選手起用を迫られたが、チームが圧勝を収める中、その判断はすべて的中した。

女子FAカップ
バーミンガムシティ女性 crest
バーミンガムシティ女性
BIC
マンチェスターシティWFC crest
マンチェスターシティWFC
MCI