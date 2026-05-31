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Alex Greenwood Man City Women HICGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

翻訳者：

マンチェスター・シティ女子対ブライトン戦：リーグとカップの二冠達成！アレックス・グリーンウッドとカディジャ・ショーの活躍でWSL王者チームがFAカップ制覇、ヴィヴィアン・ミエデマも復帰戦でゴールを決める

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マンチェスターシティWFC
女子FAカップ
アレックス・グリーンウッド
カディジャ・ショー
ビビアン・ミーデマ
ローレン・ヘンプ
ブライトンウィメン 対 マンチェスターシティWFC
特集＆コラム

カディジャ・ショーとアレックス・グリーンウッドの活躍で、女子スーパーリーグ新王者マンチェスター・シティは日曜のFAカップ決勝でブライトンを4-0で下し、2冠を達成した。アンドレ・イェグルツ監督率いるチームは序盤こそ出遅れたが、一度リズムをつかむと止まらなかった。前半終盤の2得点を守り抜き、優勝を確定した。

FAカップ初出場ながら、序盤はブライトンが優位に立った。 先月マンチェスター・シティを3-2で破り優勝を阻んだ「シーガルズ」は、序盤30分間ボールを支配し決定機を創出した。フラン・カービーとメイジー・サイモンズのシュートはブロックされ、マディソン・ヘイリーのシュートは負傷したキアラ・キーティングに代わりゴールを守った山下綾香が止めた。

しかしシティがペースを握ると、実力を見せ始めた。クリントンとショーの弱々しいシュートは警告だった。左のヘンプが活性を増し、グリーンウッドのクロスからショーがナドジーをかわし、ヘディングで先制。 直後、ペナルティエリアでショーがファウルを受け、グリーンウッドがハーフタイム直前に右足で直接沈め2-0とした。

60分には右サイドを突破したショーのクロスから途中出場の藤野あおばが3点目を決め、さらにクナークのヘディングやショーのシュートも枠を捉えられなかった。 病気の母親を看病するため2か月間欠場していたオランダ人選手は、サイドのケルスティン・カスパリへ絶妙なパスを送ると、自らもボックス内に走り込んでクロスをヘディングで合わせ4-0とした。

好スタートを切ったものの得点を奪えなかったブライトンは、もしもの可能性を悔やむことになった。一方、シティにとっては、WSL2度目の優勝まで10年、FAカップ優勝まで6年待ち続けた末に、ついに待望のタイトルを手にした。素晴らしいシーズンの締めくくりとなった。

以上、ウェンブリーでのシティ選手採点へ続く。

  • Alex Greenwood Kerolin Man City Women 2025-26Getty Images

    ゴールキーパーとディフェンス

    山下彩香（7/10）：

    ブライトンが好スタートを切ったため仕事量は少なかったが、出番があると確実にセーブ。序盤にはヘイリーのシュートを果敢に阻止した。

    ケルスティン・カスパリ（7/10）：

    守備と攻撃の両面でサイドをカバーし、ミエデマへのアシストでシティの4点目を演出した。

    ジェイド・ローズ（7/10）：

    序盤にシンモンズの決定機を大きなブロックで阻止。終始落ち着いてブライトンの攻撃を封じ、チャンスを与えなかった。

    レベッカ・クナーク（7/10）：

    ボール捌きが良く、ローズと連携してブライトンの攻撃を封じた。ヘディングは枠を外したが、得点機もあった。

    アレックス・グリーンウッド（8/10）：

    本来の左SBではないながら、ブライトンの攻撃に対応し、オープンプレーとセットプレーのクロスで攻撃を牽引。自身も得点を奪った。

    • 広告
  • Grace Clinton Charlize Rule Man City Brighton Women 2025-26Getty Images

    中盤

    長谷川唯（6/10）：

    ブライトンの好スタートで存在感を示せなかったが、徐々に調子を上げた。

    ローラ・ブリンクイルデ・ブラウン（7/10）：

    高いエネルギーでボールを運び、ほとんどの1対1を制した。

    グレース・クリントン（7/10）：

    ボールのないところでの動きが活発でチャンスを作ったが、フィニッシュの精度を欠いた。苦戦したシーズンでの数少ない明るいプレーだった。

  • Khadija Shaw Man City Women 2025-26Getty Images

    攻撃

    ケロリン（5/10）：

    試合に絡めずパス成功12本のみで、60分を過ぎて交代。

    カディジャ・ショー（8/10）：

    シーズン締めくくりの活躍。先制ヘディング、2点目につながるファウル誘発、3点目アシストを記録し、シティが流れを掴むと相手にとって手強い存在となった。

    ローレン・ヘンプ（8/10）：

    彼女がリズムを掴んだ瞬間からシティの攻撃が加速。DFを突破するたびに危険を作り、グリーンウッドやショーとの連係も光った。

  • Andree Jeglertz Alex Greenwood Man City 2025-26Getty Images

    サブメンバーとマネージャー

    ヴィヴィアン・ミエデマ（7/10）：

    母親の病気療養で2ヶ月ぶりに出場も、鋭い動きを維持。シティの3点目をアシストし、自身も4点目を決めて4-0とした。

    藤野蒼葉（7/10）：

    冷静かつ的確なプレーでゴール。ナドジーの好セーブがなければ追加点も取れていた。

    シドニー・ローマン（評価なし）：

    試合終了まで10分余りでブラインドキルデ・ブラウンと交代。

    メアリー・ファウラー（評価なし）：

    試合終盤に投入された交代選手。

    ローラ・クームズ（N/A）：

    試合終了間際にキャリア最後の出場を果たした。

    アンドレ・イェグルツ（7/10）：

    序盤は精彩を欠いたが、主力選手が活躍し始めると流れが変わった。大胆な采配も当たり、チームは快勝した。