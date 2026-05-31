マンチェスター・シティ女子対ブライトン戦：リーグとカップの二冠達成！アレックス・グリーンウッドとカディジャ・ショーの活躍でWSL王者チームがFAカップ制覇、ヴィヴィアン・ミエデマも復帰戦でゴールを決める

FAカップ初出場ながら、序盤はブライトンが優位に立った。 先月マンチェスター・シティを3-2で破り優勝を阻んだ「シーガルズ」は、序盤30分間ボールを支配し決定機を創出した。フラン・カービーとメイジー・サイモンズのシュートはブロックされ、マディソン・ヘイリーのシュートは負傷したキアラ・キーティングに代わりゴールを守った山下綾香が止めた。

しかしシティがペースを握ると、実力を見せ始めた。クリントンとショーの弱々しいシュートは警告だった。左のヘンプが活性を増し、グリーンウッドのクロスからショーがナドジーをかわし、ヘディングで先制。 直後、ペナルティエリアでショーがファウルを受け、グリーンウッドがハーフタイム直前に右足で直接沈め2-0とした。

60分には右サイドを突破したショーのクロスから途中出場の藤野あおばが3点目を決め、さらにクナークのヘディングやショーのシュートも枠を捉えられなかった。 病気の母親を看病するため2か月間欠場していたオランダ人選手は、サイドのケルスティン・カスパリへ絶妙なパスを送ると、自らもボックス内に走り込んでクロスをヘディングで合わせ4-0とした。

好スタートを切ったものの得点を奪えなかったブライトンは、もしもの可能性を悔やむことになった。一方、シティにとっては、WSL2度目の優勝まで10年、FAカップ優勝まで6年待ち続けた末に、ついに待望のタイトルを手にした。素晴らしいシーズンの締めくくりとなった。

以上、ウェンブリーでのシティ選手採点へ続く。