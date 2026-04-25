シティは序盤から攻勢を強め、ブライトンのペナルティエリア周辺でボールを奪い返し、5分にはケロリンのシュートがディフレクトして先制した。 直後、ショーも追加点のチャンスを迎えたが、シュートはポストに阻まれた。対するブライトンも、マヤ・ヤマシタがフラン・カービーの至近距離からのシュートを好守で防いだ。

その後ペースが落ちたものの、前半終了間際にはショーからのパスを受けたケロリンが決定機を迎えるも、ナドジーに阻まれた。すると前半アディショナルタイム、アメリカ代表FWヘイリーがゴール隅に沈め同点に追いついた。

後半立ち上がりにはキコ・セイケが左サイドを突破し、ニアへ鋭いシュートで逆転。その後もヘイリーに再三チャンスを作られ、GKの好守で凌いだが、後半中盤にこぼれ球をヘディングで押し込まれ3失点目。

シティはショーがナドジーをかわして1点を返したが、結局は敗れた。この結果、シティは2位チェルシーに9ポイント差（チェルシーは1試合未消化）、3位アーセナルに11ポイント差をつけた。シーズン最終月時点で、アーセナルはシティより3試合多く残している。

GOALがブロードフィールド・スタジアムでのシティの選手たちを評価する…