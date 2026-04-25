Goal.com
ライブ
Seike Greenwood GFXGetty/GOAL
Tom Maston

翻訳者：

マンチェスター・シティ女子対ブライトン戦の選手評価。WSL優勝争いに波乱か？ 優勝候補が衝撃敗北、グリーンウッドとクナークは酷使された。

Player ratings
マンチェスターシティWFC
アレックス・グリーンウッド
WSL
特集＆コラム
ブライトンウィメン 対 マンチェスターシティWFC

マンチェスター・シティは残り数試合で女子スーパーリーグ優勝を決められるはずだった。しかし土曜、ブライトンに2-3で敗れ、その望みは遠のいた。ケロリンの早期先制点も、攻撃の決定力不足と守備の苦戦の前に意味をなさず、チームは今季3敗目を喫した。

シティは序盤から攻勢を強め、ブライトンのペナルティエリア周辺でボールを奪い返し、5分にはケロリンのシュートがディフレクトして先制した。 直後、ショーも追加点のチャンスを迎えたが、シュートはポストに阻まれた。対するブライトンも、マヤ・ヤマシタがフラン・カービーの至近距離からのシュートを好守で防いだ。

その後ペースが落ちたものの、前半終了間際にはショーからのパスを受けたケロリンが決定機を迎えるも、ナドジーに阻まれた。すると前半アディショナルタイム、アメリカ代表FWヘイリーがゴール隅に沈め同点に追いついた。

後半立ち上がりにはキコ・セイケが左サイドを突破し、ニアへ鋭いシュートで逆転。その後もヘイリーに再三チャンスを作られ、GKの好守で凌いだが、後半中盤にこぼれ球をヘディングで押し込まれ3失点目。

シティはショーがナドジーをかわして1点を返したが、結局は敗れた。この結果、シティは2位チェルシーに9ポイント差（チェルシーは1試合未消化）、3位アーセナルに11ポイント差をつけた。シーズン最終月時点で、アーセナルはシティより3試合多く残している。

GOALがブロードフィールド・スタジアムでのシティの選手たちを評価する…

  • Brighton & Hove Albion v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    ゴールキーパーとディフェンス

    山下彩香（6/10）：

    カービーとヘイリー（2度）のシュートを好セーブで防いだが、セイケの強烈なニアポストへのシュートは止めきれなかった。

    ケルスティン・カスパリ（5/10）：

    序盤は右サイドで脅威を見せたが、本来の鋭さには程遠かった。セットプレーの精度にばらつきが見られた。

    ジェイド・ローズ（6/10）：

    シティの守備陣で最も安定し、試合の大半で自信を持ってプレーしたが、カービーの巧妙なタッチに翻弄されヘイリーの同点ゴールを許した。

    レベッカ・クナーク（3/10）：

    ヘイリーとカービーの連係に苦慮し、ポジションを外される場面が多かった。戻りの遅さが露呈し、ヘイリーの2点目の原因となった。

    アレックス・グリーンウッド（3/10）：

    セイケに翻弄され、後半の2失点とも対応遅れ。ボールを持った際も動揺が顕著だった。

    • 広告
  • Brighton & Hove Albion v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    中盤

    ローラ・ブリンクイルデ・ブラウン（5/10）：

    ブライトンのペナルティエリア周辺で好プレーを見せたが、中盤での試合コントロールはできなかった。

    長谷川唯（5/10）：

    好パスで攻撃の起点となったが、後半はボールロストが増え疲労が目立った。

    ケロリン（6/10）：

    ボールを奪い返し先制点を奪った。前半終了間際の2-0とする絶好機を逃し、中央ではマークに囲まれ苦戦。後半早々に交代。

  • Brighton & Hove Albion v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    攻撃

    藤野あおば（5/10）：

    ドリブルで脅威となったが、決定力不足。

    カディジャ・ショー（5/10）：

    パス回しは良かったが、裏へ走る動き以外は脅威ではなく、終盤にようやく決めた1点以外では得点力が見られなかった。

    ローレン・ヘンプ（6/10）：

    ブライトンの守備は彼女のスピード変化についていけず、ショーへ通る素晴らしいスルーパスを幾度も送ったが、決まらなかった。苦戦するグリーンウッドを助けるため、もう少し守備に戻るべきだった。

  • Brighton & Hove Albion v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    サブメンバーとマネージャー

    メアリー・ファウラー（6/10）：

    60分前にケロリンと交代し、時折実力を示したが、逆転のきっかけは作れなかった。

    グレース・クリントン（6/10）：

    2月以来の出場となり20分間プレーした。

    イマン・ベネイ（7/10）：

    カスパーリに代わり投入され、攻撃に勢いをもたらした。絶妙なパスでショーの得点をアシスト。

    ローラ・クームズ（評価なし）：

    試合終了10分前に投入された。

    アンドレ・イェグルツ（5/10）：

    ミエデマの欠場を受けケロリンを中央で起用。序盤は勢いがあったが戦術は機能せず、交代も遅れてチームに切迫感が欠けた。

WSL
マンチェスターシティWFC crest
マンチェスターシティWFC
MCI
リヴァプールウィメン crest
リヴァプールウィメン
LIV