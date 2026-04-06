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Khadija Shaw Man City Women 2025-26Getty Images
Ameé Ruszkai

翻訳者：

マンチェスター・シティ女子対バーミンガム戦：カディジャ・ショーのゴールが、チェルシーとの大注目のFAカップ準決勝戦への道を開く

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マンチェスターシティWFC
女子FAカップ
ローレン・ヘンプ
カディジャ・ショー
長谷川唯
バーミンガムシティ女性 対 マンチェスターシティWFC
特集＆コラム

月曜日の夜、女子スーパーリーグ首位のマンチェスター・シティが、2部リーグ首位のバーミンガムを1-0で下し、カディジャ・ショーの早い時間帯のゴールが、チェルシーとのFAカップ準決勝という大一番への道を開いた。シティはこれまで同大会で下位リーグのチームに敗れたことがなく、好調なホームチームも善戦を見せたものの、開始わずか8分でショーが先制点を決めた時点で、その記録が破られる気配はほとんどなかった。

とはいえ、バーミンガムが善戦しなかったわけではない。直近6試合で5勝を挙げてこの一戦に臨んだブルーズは、高い位置でプレスをかけ、相手守備陣を揺さぶったが、決定的なチャンスは作り出せなかった。こうした好材料があったにもかかわらず、先制したのはシティだった。ショウがイマン・ベネイの素晴らしいパスを捉え、今季27試合目で21得点目を挙げたのだ。

WSL首位のシティはリードを広げる好機を次々と作り出したが、先制点をもたらしたショーが見せたような決定的な一撃を、どうしても決めることができなかった。 ローレン・ヘンプが至近距離から放ったボレーはわずかに枠を外れ、ヘンプのクロスから放ったローラ・クームズのヘディングはバウンドして枠を外れ、藤野あおばのシュートは力不足でルーシー・トーマスの正面に飛んだ。その後、ショーがディフレクトしたシュートでポストを叩き、リードを2点に広げる絶好のチャンスを逃した。

スコアは1-0のままだったが、特にバーミンガムが積極的な姿勢を崩さず、ボール保持からしっかりと組み立て、プレスで相手の最終ラインを脅かし続けたため、これらの決定機を逃したことがマンチェスター側に響くのではないかという予感は常にあった。しかし、ブルーズはそれを決定的なチャンスに結びつけることができず、枠内シュートはなかったものの、誇りを持って試合を終えた。 

シティは後半終了間際、ベンチからの投入選手が活気づける中、2点目を目指して猛攻を仕掛けた。長谷川唯がトーマスに2度の好セーブを強いた後、レベッカ・クナークのヘディングシュートがクロスバーに弾き返された。しかし、それ以上のリードは必要なかった。 WSLの優勝が確実視されているシティは試合を制し、2部リーグ首位のチームを破って、来月、同日早々にトッテナムを下したチェルシーとの、見応えのあるFAカップ準決勝の対戦を決定させた。

GOALがセント・アンドリュースでのマンチェスター・シティの選手たちを評価...

  • ゴールキーパーとディフェンス

    キアラ・キーティング（7/10）：

    序盤は少し不安定だったが、試合が進むにつれて自信をつけ、バーミンガムを阻むために絶妙なタイミングで介入を繰り返した。 

    イマン・ベネイ（7/10）：

    ショーの先制点をアシストする見事なパスを放ち、堅実なプレーの中で最も光る場面となった。

    ジェイド・ローズ (7/10):

    ボール保持能力が高く、1対1の局面でもほとんど負けることなく、不安定な場面もあったもののシティの守備が崩れないよう支えた。

    アレックス・グリーンウッド（6/10）：

    彼女のレベルを考えると、時折ボール扱いが意外なほど雑だった。

    レイラ・オウハビ（6/10）：

    守備は比較的良かったが、決定的な場面でのプレーが散見された。

    • 広告
  • Sam Coffey Manchester City Birmingham Getty Images

    中盤

    サム・コフィー（7/10）：

    中盤でより深い位置を取り、頻繁に深く下がってディフェンスからボールを受け、シティの攻撃を前線へと繋いだ。ボールコントロールは正確で、多くの1対1の局面で勝利を収めた。

    長谷川唯（8/10）：

    ボール運びが巧みで、ボールを失った後も積極的に守備に参加した。トーマスから2度の好セーブを引き出し、シティの2点目につながるチャンスを2度作り出した。

    ローラ・クームズ (6/10)：

    1対1の局面では苦戦したが、ボールさばきは良く、深い位置からの鋭いランで攻撃に頻繁に絡み、活気を見せていた。

  • 攻撃

    藤野青葉（6/10）：

    試合の流れに乗ったり乗らなかったりし、良いプレーもあったが、目立たない時間帯もあった。

    カディジャ・ショー（8/10）：

    決定的なチャンスを鮮やかに決め、もう1点目もポストに弾かれる惜しいシュートを放った。セットプレーの守備でも大きな存在感を示した。

    ローレン・ヘンプ（8/10）：

    試合を通して活気にあふれ、素晴らしいクロスでチャンスを作り出すとともに、自身も良いポジションを取った。プレスにも多大なエネルギーをもたらした。

  • Birmingham City v Manchester City - Adobe Women's FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    サブメンバーとマネージャー

    ケロリン（6/10）：

    試合に影響を与える時間は十分にあったが、ボールに触れる機会は少なかった。とはいえ、終盤には長谷川に絶好のチャンスを演出した。

    メアリー・ファウラー（7/10）：

    彼女もボールに触れる機会は少なかったが、触れた際には数回の素晴らしいタッチと積極的なプレーで存在感を示した。

    ケルスティン・カスパリ（6/10）：

    ボール保持時に数回ミスを犯したが、落ち着きを取り戻し、シティが試合を締めくくるのを助けた。 

    レベッカ・クナーク（評価なし）：

    シティが試合を締めくくる中で後半に投入された。終了間際に放った見事なヘディングシュートがバーを叩き、得点できなかったのは不運だった。 

    アンドレ・イェグルツ（7/10）：

    数名の選手を休ませつつ、予想外の敗戦を回避するというローテーションのバランスをうまく取り、ベンチメンバーを効果的に起用してチームの勝利を確実なものにした。

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