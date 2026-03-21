マンチェスター・シティ女子対トッテナム戦：優勝に王手！カディジャ・ショーの記録的なハットトリックで、シティゼンズは10年ぶりのWSL初優勝に大きく近づいた

シティがあの異例の失態をさらしたのは、わずか6日前のことだった。今季3度目となる勝ち点喪失を喫した無得点の引き分けは、優勝争いに再び波乱をもたらしかねないものだった。しかし、マンチェスター・ユナイテッドが週半ばのウェストハム戦で引き分けに終わり、この好機を活かせなかったことで、土曜日の午後、シティは本来の調子を取り戻した。前半だけでスパーズに5得点を叩き込み、ホーム復帰戦での失望を確実に防いだのである。

ハーフタイムまでには遠い記憶となっていたが、数分間、この試合には実際に危機が訪れていた。開始わずか8分でショーが先制点を決めた後、スパーズは素早く反応し、ドリュー・スペンスの巧みなロングボールにオリビア・ホルトが飛びつき、キアラ・キーティングをかわして自信たっぷりにゴールを決め、同点に追いついた。しかし、その逆境にシティがどう対応したかが、この試合の行方を決定づけた。 わずか2分後、ショーの力強いヘディングシュートがチームのリードを取り戻し、続く3点目でその差を広げた。同時に、彼女は2014年にアーセナルでわずか16分で達成したケリー・スミスのWSL最速ハットトリック記録を更新し、歴史に名を刻んだ。これはまた、リーグ戦におけるホームでのスパーズ戦において、ショーが4試合連続でハットトリックを達成したことも意味していた。

そこからシティは試合を完全に掌握した。ローレン・ヘンプがボールを折り返すとケロリンが4点目を決め、ミエデマはヘディングシュートがニルデンに当たって跳ね返り幸運にも5点目を挙げたことで、ホームチームは後半、ペースを落とす余裕が生まれた。 スパーズは反撃に出、キーティングに好セーブを数度強いるとともに、終盤にベス・イングランドがもう1点を返したが、それでも今季初のWSL2連敗を免れることはできなかった。一方、シティは残り4試合で7ポイントのリードを維持しており、WSL優勝トロフィーと共に、3年連続のゴールデンブーツ賞もマンチェスターに持ち帰ることになりそうだ。現在、ショーは18ゴールを記録しており、これはリーグの他の選手たちの2倍に相当する。

GOALがジョイ・スタジアムでのマンチェスター・シティの選手たちを評価……