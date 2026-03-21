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Khadija Shaw Man City Women compositeGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

翻訳者：

マンチェスター・シティ女子対トッテナム戦：優勝に王手！カディジャ・ショーの記録的なハットトリックで、シティゼンズは10年ぶりのWSL初優勝に大きく近づいた

土曜日の試合で、カディジャ・ショーの記録的なハットトリックにより、マンチェスター・シティはトッテナムを5-2で圧倒し、女子スーパーリーグ首位の座を死守した。残り4試合となった現在、首位との差は7ポイントに広がっている。 ショーはキックオフからわずか21分、各ゴール間の間隔は13分という速さでハットトリックを達成し、大会新記録を2つ樹立した。さらにケロリンのゴールとアマンダ・ニルデンのオウンゴールも加わり、シティは先週のアストン・ヴィラ戦で喫した残念な引き分けから見事に巻き返した。

シティがあの異例の失態をさらしたのは、わずか6日前のことだった。今季3度目となる勝ち点喪失を喫した無得点の引き分けは、優勝争いに再び波乱をもたらしかねないものだった。しかし、マンチェスター・ユナイテッドが週半ばのウェストハム戦で引き分けに終わり、この好機を活かせなかったことで、土曜日の午後、シティは本来の調子を取り戻した。前半だけでスパーズに5得点を叩き込み、ホーム復帰戦での失望を確実に防いだのである。

ハーフタイムまでには遠い記憶となっていたが、数分間、この試合には実際に危機が訪れていた。開始わずか8分でショーが先制点を決めた後、スパーズは素早く反応し、ドリュー・スペンスの巧みなロングボールにオリビア・ホルトが飛びつき、キアラ・キーティングをかわして自信たっぷりにゴールを決め、同点に追いついた。しかし、その逆境にシティがどう対応したかが、この試合の行方を決定づけた。 わずか2分後、ショーの力強いヘディングシュートがチームのリードを取り戻し、続く3点目でその差を広げた。同時に、彼女は2014年にアーセナルでわずか16分で達成したケリー・スミスのWSL最速ハットトリック記録を更新し、歴史に名を刻んだ。これはまた、リーグ戦におけるホームでのスパーズ戦において、ショーが4試合連続でハットトリックを達成したことも意味していた。

そこからシティは試合を完全に掌握した。ローレン・ヘンプがボールを折り返すとケロリンが4点目を決め、ミエデマはヘディングシュートがニルデンに当たって跳ね返り幸運にも5点目を挙げたことで、ホームチームは後半、ペースを落とす余裕が生まれた。 スパーズは反撃に出、キーティングに好セーブを数度強いるとともに、終盤にベス・イングランドがもう1点を返したが、それでも今季初のWSL2連敗を免れることはできなかった。一方、シティは残り4試合で7ポイントのリードを維持しており、WSL優勝トロフィーと共に、3年連続のゴールデンブーツ賞もマンチェスターに持ち帰ることになりそうだ。現在、ショーは18ゴールを記録しており、これはリーグの他の選手たちの2倍に相当する。

GOALがジョイ・スタジアムでのマンチェスター・シティの選手たちを評価……

  • ゴールキーパーとディフェンス

    キアラ・キーティング（6/10）：

    スパーズの同点ゴールシーンでは、もっと前に出てホルトにプレッシャーをかけるべきだった。しかし、後半にはいくつかの好セーブで挽回した。

    ケルスティン・カスパリ（7/10）：

    攻撃をうまくサポートし、自身のサイドでスパーズの攻撃を封じ込めた。

    ジェイド・ローズ（7/10）：

    ボール扱いが極めて堅実で、守備でも落ち着きを見せていた。

    レベッカ・クナーク（7/10）：

    スパーズの同点ゴールではスピードに翻弄されたが、その場面では彼女とグリーンウッドの間でより良い連携が図れたはずだ。それ以外は数多くの1対1を制し、ボール扱いも素晴らしかった。

    アレックス・グリーンウッド（7/10）：

    非常に高い位置でのプレーを求められたが、それがスパーズの同点ゴールにつながった。彼女とクナークがホルトを簡単に侵入させてしまった。しかし攻撃面では真の戦力であり、特にセットプレーの精度が高く、そのうち2つがショーのゴールにつながった。

    • 広告
  • Sam Coffey Man City Women 2025-26Getty Images

    中盤

    サム・コフィー（7/10）：

    前半に決定的なチャンスがあったが、シュートはわずかに枠を外れた。ボールの運びは良かったが、1対1の局面で苦戦した。

    ローラ・ブリンクイルデ・ブラウン（7/10）：

    粘り強く戦い、自陣深くでのボールキープは安定しており、前線へ進出する際もリスクを恐れない姿勢を見せた。すべてが成功したわけではないが。

    ヴィヴィアン・ミエデマ（8/10）：

    ボールを持っていない時の動きが良く、トッテナムがショーへの守備だけに集中できないようにし、ボールを持っていない時にも多くのハードワークを見せた。

  • Lauren Hemp Kerolin Man City Women 2025-26Getty Images

    攻撃

    ケロリン（8/10）：

    決して彼女の最も爆発的な試合とは言えず、ところどころイライラする場面もあったが、それでも1ゴールを決め、もう1ゴールをアシストした。絶好調ではない時でも、彼女がどれほど脅威になり得るかを示す証拠だ。

    カディジャ・ショー（10/10）：

    傑出していた。決定力に優れているだけでなく、ボールを持たない時の動きで得点圏に侵入する能力や、特に先制点での反応も素晴らしかった。守備面での働きも見逃せない。自陣のペナルティエリア内でも重要なヘディングで貢献した。

    ローレン・ヘンプ（8/10）：

    左サイドで、ボールを持った時の直線的な突破とスピードで絶えず脅威を与え続けた。アシストは1つにとどまったが、彼女がどれほど相手陣を混乱させたか、その全貌は数字だけでは表せない。

  • Andree Jeglertz Man City 2025-26Getty Images

    サブメンバーとマネージャー

    シドニー・ローマン（6/10）：

    ミエデマを休ませるために彼女が投入された時点で、試合はすでに決着がついていたため、彼女に期待できるインパクトは限られていた。

    ローラ・クームズ（6/10）：

    ローマン同様、彼女も大きな存在感を示すことはできなかった。特に、失うものがないスパーズが猛攻を仕掛けてきた状況ではなおさらだった。

    イマン・ベネイ（評価なし）：

    試合終了間際にカスパリジに代わって右サイドバックに入った。

    レイラ・ウアハビ（評価なし）：

    こちらも終盤の途中出場。

    アンドレ・イェグルツ（7/10）：

    ベストメンバーを起用し、素晴らしい結果を残した。スコアが有利だったため、ベンチメンバーを起用して選手を休ませることもできた。シティにとって10年ぶりのWSL優勝に、大きく一歩近づいた。

WSL
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