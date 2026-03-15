マンチェスター・シティ女子対アストン・ヴィラ戦：WSL首位のチームが精彩を欠き、残念な引き分けに終わる中、カディジャ・ショーは沈黙し、ケロリンは苦戦した

国際試合の合間を経て試合に臨んだシティは出だしで精彩を欠き、ヴィラはノエル・マリッツのシュートで先制点に迫ったが、キーティングとケルスティン・カスパリの連携プレーによってこれを防がれた。続くコーナーキックからアンナ・パッテンがニアポストへ放った巧みなフリックシュートに対し、キーティングは素早い反応でセーブした。

その直後、カースティ・ハンソンのフリックがイングランド代表GKのキートンを翻弄しかけたが、再びキートンがチームを救った。数秒後にはチャスティティ・グラントにゴールを許しかけたものの、ポストが彼女とシティを救った。

シティは前半終盤にようやく流れをつかみ、後半は試合を支配した。レベッカ・クナークとヴィヴィアン・ミエデマのヘディングシュートで先制点に迫ったが、どちらもヴィラのゴールキーパー、エリー・ローバックに比較的容易にセーブされた。後半終了間際のアレックス・グリーンウッドのコーナーキックはグラントによってゴールライン上でクリアされ、アディショナルタイムにはシドニー・ローマンの鋭いクロスをローバックがポストの外へ弾き出した。

この引き分けにより、シティは2位のマンチェスター・ユナイテッドに9ポイントの差をつけた。ただし、レッドデビルズには未消化試合が1試合残っており、2週間後にはオールド・トラッフォードで地元のライバルを迎え撃つ予定だ。

GOALがヴィラ・パークでのシティの選手たちを評価する...