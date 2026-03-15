Goal.com
ライブ
Khadija Shaw Man City HICGetty/GOAL
Tom Maston

翻訳者：

マンチェスター・シティ女子対アストン・ヴィラ戦：WSL首位のチームが精彩を欠き、残念な引き分けに終わる中、カディジャ・ショーは沈黙し、ケロリンは苦戦した

マンチェスター・シティの女子スーパーリーグ優勝への快進撃は、日曜日にアストン・ヴィラと0-0で引き分けたことで、やや足止めを食らった。アンドレ・イェグルツ監督率いるチームは、リーグで最も守備が脆弱な相手に対してチャンスを作ることができず、キアラ・キーティングの素晴らしいセーブがなければ、今シーズン3度目の敗北を喫していたかもしれない。

国際試合の合間を経て試合に臨んだシティは出だしで精彩を欠き、ヴィラはノエル・マリッツのシュートで先制点に迫ったが、キーティングとケルスティン・カスパリの連携プレーによってこれを防がれた。続くコーナーキックからアンナ・パッテンがニアポストへ放った巧みなフリックシュートに対し、キーティングは素早い反応でセーブした。

その直後、カースティ・ハンソンのフリックがイングランド代表GKのキートンを翻弄しかけたが、再びキートンがチームを救った。数秒後にはチャスティティ・グラントにゴールを許しかけたものの、ポストが彼女とシティを救った。

シティは前半終盤にようやく流れをつかみ、後半は試合を支配した。レベッカ・クナークとヴィヴィアン・ミエデマのヘディングシュートで先制点に迫ったが、どちらもヴィラのゴールキーパー、エリー・ローバックに比較的容易にセーブされた。後半終了間際のアレックス・グリーンウッドのコーナーキックはグラントによってゴールライン上でクリアされ、アディショナルタイムにはシドニー・ローマンの鋭いクロスをローバックがポストの外へ弾き出した。

この引き分けにより、シティは2位のマンチェスター・ユナイテッドに9ポイントの差をつけた。ただし、レッドデビルズには未消化試合が1試合残っており、2週間後にはオールド・トラッフォードで地元のライバルを迎え撃つ予定だ。

GOALがヴィラ・パークでのシティの選手たちを評価する...

  • Jade Rose Manchester City 2025-26Getty Images

    ゴールキーパーとディフェンス

    キアラ・キーティング（7/10）：

    前半に何度か危ない場面があったが、パッテンとハンソンのシュートをいずれも素晴らしい反射神経で防いだ。

    ケルスティン・カスパリ（6/10）：

    右サイドバックから可能な限り前線へ攻め上がろうとしたが、ケロリンとの連携が十分に機能しなかった。

    ジェイド・ローズ（8/10）：

    序盤の素晴らしいタックルでケンドールのゴールへの突破を阻止し、その後は安定したプレーを見せた。

    レベッカ・クナーク（8/10）：

    ヴィラがボックス内にクロスを上げようとするたびに、まるで彼女の存在が邪魔になっているかのように感じられた。後半早々に放ったヘディングシュートがルーバックに阻まれたのは不運だった。

    アレックス・グリーンウッド（6/10）：

    セットプレーからの供給は脅威となり、守備の場面では概ね堅実なプレーを見せたが、それでもイエローカードを受けてしまった。

    • 広告
  • Aston Villa v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    中盤

    ローラ・ブリンクイルデ・ブラウン（5/10）：

    古巣との対戦となった前半は、全く存在感を示せずに苦しんだ。後半に入ってやや調子を上げたものの、60分を過ぎたところで交代となった。

    サム・コフィー（4/10）：

    ボールを奪い返す際の闘志は見せたが、ボールを持った時のプレーは非常に無駄が多かった。本来のレベルからは程遠い。

    ヴィヴィアン・ミエデマ（5/10）：

    何度か背後から抜け出してアストン・ヴィラの守備陣を脅かしたが、10番としての役割で思うように試合をコントロールすることはできなかった。

  • Aston Villa v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    攻撃

    ケロリン（4/10）：

    序盤に枠を外れるシュートを数本放ち、試合を通して判断力がかなり悪かった。このブラジル人選手がボールを持つと、多くの攻撃が頓挫してしまった。

    カディジャ・ショー（4/10）：

    前半45分間はほとんど試合に関与できなかった。後半に入りシティが試合を支配し始めるとボールに触れる機会は増えたが、シュートを決められる調子はなかった。

    ローレン・ヘンプ（6/10）：

    スピードと直線的なドリブルで脅威を与えた。彼女の素晴らしいクロスが一つも得点につながらなかったのは不思議に思うだろう。

  • サブメンバーとマネージャー

    シドニー・ローマン（6/10）：

    ブリンクイルデ・ブラウンと交代して中盤でボールをうまく運んだ。試合終了間際にクロスを上げ、ルーバックがセーブを迫られる場面を作り、あと一歩で得点に結びつくところだった。

    アンドレ・イェグルツ（5/10）：

    手持ちの最強メンバーを起用したが、選手たちは前半、全く調子が上がらなかった。ベンチに選択肢が少なかったのは事実だが、流れを変えるために、もう少し交代カードを切るべきだったかもしれない。

WSL
マンチェスターシティWFC crest
マンチェスターシティWFC
MCI
トッテナムウィメン crest
トッテナムウィメン
TOT
0