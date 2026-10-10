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マンチェスター・シティ内部告発者ルイ・ピント、再び証人保護下に 『フットボール・リークス』創設者が「暗殺未遂」への恐怖を明かす
ポルトガルが急転換、防護措置が復活
フットボール・リークスのプラットフォームを創設した37歳のピントは、当局の迅速な方針転換を受け、証人保護プログラムに再び受け入れられた。2020年から付与されていた彼の保護対象としての地位は、突然取り消され、本人は命の危険を恐れる状況に置かれていた。
当初の解除決定は、このポルトガル出身者に深刻な懸念を抱かせた。しかし、ポルトガル司法省が介入し、ピントには打ち切りの理由が適切に通知されておらず、またその決定に異議を唱える機会も与えられていなかったことを認めた。
- AFP
ピント、「明白な権力乱用」を痛烈批判
方針転換の前、ピントは自身の身辺警護のために250万ユーロ（210万ポンド）を募る公開の呼びかけを行い、自らの安全を巡って厳しい警告を発していた。本人はXで次のように述べた。「このような状況を踏まえると、私には、今後数日以内に、期間を定めず非公表の場所へ移る以外の選択肢はない。私が受け取った複数の殺害脅迫と、私に対する暗殺未遂の重大な危険があるためだ」
復帰決定を受け、ピントはSNSで、ポルトガルのリタ・アラルカオ・ジュディセ法相に感謝を示す一方、当初の取り消しを担当した委員会を強く批判した。
ピントは「ポルトガルのリタ・アラルカオ・ジュディセ法相が講じた対応に感謝する。同法相は、ポルトガルの証人保護プログラムを担当する委員会のメンバーによって下された決定を覆し、法の適法性を回復した。この委員会のメンバーは、明白な法令違反と権限の明白な乱用の下で行動していた」と記した。
さらに「これはとりわけ重大な状況だ。彼らの役割を踏まえればなおさらであり、この委員会のメンバーには法の支配を守り、プログラムの特性上、とりわけ脆弱で不安定な状況に置かれている市民の権利、自由、保障を守る、より重い責任がある」と続けた。
復帰が認められても、信頼は崩れたままだ
『フットボール・リークス』を通じたピントの暴露は、プレミアリーグがマンチェスター・シティを財務規定違反115件で告発するうえで重要な役割を果たした。その後、シティはそのうち114件で有罪と認定されており、控訴が退けられた場合には処分が科される可能性がある。
警護体制を取り戻したにもかかわらず、ピントは制度への信頼が崩れたことを認めている。さらに、こう付け加えた。「この合法性の回復にもかかわらず、委員会のメンバーの行動ぶりによって、私は彼らを一切信頼することも、その職務に安心感を抱くこともできなくなった。このような行為は、証人保護プログラムを導くべき原則に明らかに反している。その信頼性と有効性は何よりもまず、法の尊重、中立性、そしてそれに頼る人々の信頼にかかっている。
「最後に、支援を示し、募金活動に貢献してくれたすべての人々に特別な感謝を表したい。今日の決定にもかかわらず、依然として解決にはほど遠いこの問題において、引き続き私を支えてくれている皆さんに、心から感謝する」
- Getty Images
極めて重要な10日間の見直し期間
ピントは今後10営業日以内に、自身の保護資格が当初取り消された件を正式に見直すことになる。この期間中、法務チームは委員会が当初どのような根拠で動いたのかを精査する。
一方で、全体的な状況は依然として極めて不安定だ。37歳のピントは引き続き国家の安全対策に頼ることになるが、公の場でのコメントからは、長期的な自身の安全を継続的な闘いだと捉えていることが明らかになっている。
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