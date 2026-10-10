『フットボール・リークス』を通じたピントの暴露は、プレミアリーグがマンチェスター・シティを財務規定違反115件で告発するうえで重要な役割を果たした。その後、シティはそのうち114件で有罪と認定されており、控訴が退けられた場合には処分が科される可能性がある。

警護体制を取り戻したにもかかわらず、ピントは制度への信頼が崩れたことを認めている。さらに、こう付け加えた。「この合法性の回復にもかかわらず、委員会のメンバーの行動ぶりによって、私は彼らを一切信頼することも、その職務に安心感を抱くこともできなくなった。このような行為は、証人保護プログラムを導くべき原則に明らかに反している。その信頼性と有効性は何よりもまず、法の尊重、中立性、そしてそれに頼る人々の信頼にかかっている。

「最後に、支援を示し、募金活動に貢献してくれたすべての人々に特別な感謝を表したい。今日の決定にもかかわらず、依然として解決にはほど遠いこの問題において、引き続き私を支えてくれている皆さんに、心から感謝する」



