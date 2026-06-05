この問題は、シティの歴史上最も成功した時期の一つに今も影を落としている。深刻な結果を招く可能性もあるが、クラブの経営陣は自らの立場に自信を持っており、一貫して無実を主張し続けている。アル・ムバラク氏は、オーナー陣が長期的なプロジェクトに引き続き全面的にコミットしていることを強調した。

「売却するつもりはない」と彼は語った。「この事業は成長し続け、所有する価値がある。だから、さらに成長させることだけが我々の意図だ。

「サッカーはエンターテインメントだ。時代は変わっても、スポーツの価値は不変で、サッカーは頂点にある。マンチェスター・シティとこのグループは、その頂点にいる。このような宝石は、決して手放さない。」