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マンチェスター・シティ会長は、プレミアリーグとの訴訟が3年目に突入する中、115の告発について「すべてを明かす」と約束した。
会長は法的手続きの結果を待っている
マンチェスター・シティは、2023年2月に財務規則違反の疑い115件で告発されて以来、プレミアリーグとの法的な争いの行方を依然として待っている。この件に関する独立審理は2024年12月に終了したが、判決はまだ発表されていない。
この先行き不透明な状況により、イングランドサッカー界の最大関心事は依然として未解決だ。シティが好成績を残しても、疑惑は消えない。有罪と認定されれば重大な制裁が科されるが、シティは一貫して否定し、異議を申し立て続けている。
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アル＝ムバラク氏は、判決後にこの件に対処すると約束した
シーズン終了後のインタビューで、アル＝ムバラクは法的手続きが続いているため慎重だったと説明した。
「これまで通り、判決が出るまでは多くを語れない。判決が出れば、この3年間言いたかったことをすべて話す」と語った。
不透明な状況でも、シティは強気だ
この問題は、シティの歴史上最も成功した時期の一つに今も影を落としている。深刻な結果を招く可能性もあるが、クラブの経営陣は自らの立場に自信を持っており、一貫して無実を主張し続けている。アル・ムバラク氏は、オーナー陣が長期的なプロジェクトに引き続き全面的にコミットしていることを強調した。
「売却するつもりはない」と彼は語った。「この事業は成長し続け、所有する価値がある。だから、さらに成長させることだけが我々の意図だ。
「サッカーはエンターテインメントだ。時代は変わっても、スポーツの価値は不変で、サッカーは頂点にある。マンチェスター・シティとこのグループは、その頂点にいる。このような宝石は、決して手放さない。」
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最終決定を待っている
現在、注目は訴訟の行方にある。判決が下されるまで、シティが公に詳細コメントする可能性は低い。判決後、アル・ムバラク氏は詳細を説明する意向だ。申し立ての規模と重大性を考えれば、この判決はシティのサポーターだけでなくプレミアリーグ全体にとっても重要だ。