シティへの処分が「軽いおとがめ」にとどまれば、プレミアリーグは自らの商品をコントロールできなくなり、世界中の視聴者の目に大きく面目を失うのではないか。そう問われた、マンチェスター・シティの元DFミルズは、おすすめのオンラインカジノを案内するGambling.comの協力のもと、GOALにこう語った。「軽いおとがめで済むなら、まったくの茶番だ」

「エヴァートンは１、２件の違反で処分を受けた。［ノッティンガム］フォレストも同じだ。勝ち点６、勝ち点４の剥奪だ。違反は数件で、彼らはそのことを隠していなかった。正直に対応していた。まあ、フォレストはそこまでではなかったかもしれないが、エヴァートンは非常に明確だった」

「エヴァートンはスタジアムを巡る事情があって不運だった。オーナーが制裁を受け、資金を引き揚げられたこともありながら、勝ち点６を剥奪された。だから、その点は変えなければならない」

「重大な違反は７件あるんだよね？ 114件あるのは知っているが、大規模な財務ドーピングが行われたのは明らかに７、８シーズンにわたる。それが最大の問題だ」

「その７、８シーズンを調べて、『本当に厳しく処罰すべきなのはそこだ』と言わなければならないと思う。それに、彼らは協力せず、可能な限り手続きを引き延ばしてきた。その分の処罰を上乗せすることもできる」

「司法制度はそういう仕組みだ。スピード違反で罰金を科されたとき、非を認めれば違反点数は３点。裁判で争って負ければ６点になる。それほど複雑な話ではないはずだろう？ 私としては、７シーズン分の処罰が妥当だと思う」