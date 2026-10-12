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マンチェスター・シティへの「手ぬるい処分」は「完全な茶番」。ダニー・ミルズ氏、114件のFFP違反をめぐり「ふさわしい」7シーズンにわたる処分を説明
マンチェスター・シティに科される可能性のある処分を巡り憶測
3年半以上にわたる憶測の末、長く続いてきた騒動に終止符が打たれる時が近づいているとされる。最終裁定は2027年1月末までに下される予定だ。
マンチェスター・シティには、プレミアリーグからの降格が確実となるほどの勝ち点剥奪処分が科される可能性も指摘されている。多額の罰金に加え、不満を抱くライバルクラブへの補償や、移籍活動を制限する処分も取り沙汰されている。
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スポーツ面と政治面の要因が考慮される
エティハド・スタジアムを本拠地とするマンチェスター・シティは、「見せかけ」の取引を行ったと告発されているが、不正は一切していないと主張している。また、「反論の余地のない包括的な証拠」を持っており、最終的には疑惑を晴らせるとしている。
この問題はもはや単なるスポーツ上の問題ではなく、政治的な議論も絡んでおり、複雑な事態の解決をさらに難しくしている。最終的な判断が示されても、全員が納得するとは限らない。
マンチェスター・シティは、向けられている疑惑の深刻さを踏まえると、比較的軽い処分で済む可能性もある。巨額の資産を持つオーナーは金銭的な制裁をさほど苦にせず受け入れられるだろうし、代表クラスの選手を多数擁する陣容もすでに整っている。そのため、今後の移籍市場で選手獲得を禁止されても、大きな痛手にはならないだろう。
マンチェスター・シティが軽い処分で済めば、なぜプレミアリーグに打撃を与えるのか
シティへの処分が「軽いおとがめ」にとどまれば、プレミアリーグは自らの商品をコントロールできなくなり、世界中の視聴者の目に大きく面目を失うのではないか。そう問われた、マンチェスター・シティの元DFミルズは、おすすめのオンラインカジノを案内するGambling.comの協力のもと、GOALにこう語った。「軽いおとがめで済むなら、まったくの茶番だ」
「エヴァートンは１、２件の違反で処分を受けた。［ノッティンガム］フォレストも同じだ。勝ち点６、勝ち点４の剥奪だ。違反は数件で、彼らはそのことを隠していなかった。正直に対応していた。まあ、フォレストはそこまでではなかったかもしれないが、エヴァートンは非常に明確だった」
「エヴァートンはスタジアムを巡る事情があって不運だった。オーナーが制裁を受け、資金を引き揚げられたこともありながら、勝ち点６を剥奪された。だから、その点は変えなければならない」
「重大な違反は７件あるんだよね？ 114件あるのは知っているが、大規模な財務ドーピングが行われたのは明らかに７、８シーズンにわたる。それが最大の問題だ」
「その７、８シーズンを調べて、『本当に厳しく処罰すべきなのはそこだ』と言わなければならないと思う。それに、彼らは協力せず、可能な限り手続きを引き延ばしてきた。その分の処罰を上乗せすることもできる」
「司法制度はそういう仕組みだ。スピード違反で罰金を科されたとき、非を認めれば違反点数は３点。裁判で争って負ければ６点になる。それほど複雑な話ではないはずだろう？ 私としては、７シーズン分の処罰が妥当だと思う」
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マンチェスター・シティの試合日程：2026-27シーズンに向けた非の打ちどころのないスター
先行き不透明な状況が広がる中、マンチェスター・シティは2026-27シーズンの戦いで申し分ないスタートを切った。コミュニティ・シールドではアーセナルに敗れたものの、プレミアリーグの6試合で勝ち点をすべて獲得。カラバオカップでは4回戦に進出し、再び挑むチャンピオンズリーグでも白星発進を飾った。
ここまで最大の試練となった前戦のアンフィールド遠征では、熱狂的でありながら不満を抱くリヴァプールのサポーターが見守る中、10人となったホームのリヴァプールに3-0で快勝した。エンツォ・マレスカ率いるチームは水曜日、欧州サッカーで2季連続の王者に君臨するパリ・サンジェルマンをホームに迎え、再び欧州の舞台で戦う。
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