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マンチェスター・シティはFFP違反疑惑の「抜け穴」を見つけるのか？ 「世界最高の法律家たち」が関わる長期戦で、なぜ制裁が明らかになっていないのかという疑問が投げかけられている
FFPを巡る争いでの処分は、いまだ明らかにされていない
この状況は、イングランド1部リーグが強い調子の声明を発表し、エティハド・スタジアムの関係者が「見せかけ」の慣行に関与していたと非難されたことを受けても、引き続き憶測を呼んでいる。
シティが金銭面での不適切な運営とされる問題について調査対象になっていると最初に認識してから、すでに3年以上が経過した。115件の告発が初めて明らかになった時点から、あり得る処分をめぐる憶測が絶えない状況となっている。
シティはプレミアリーグから追放される可能性があるほか、降格が確実となる勝ち点剥奪処分や、長期の移籍禁止処分、さらには国内のライバルクラブへの補償パッケージを含む巨額の罰金を科される可能性もあるとされている。
ただ、最終的な結末がどうなるのかを正確に知る者はいない。シティは自らに非がないと主張しており、それに反するいかなる主張に対しても異議を申し立てる構えで、この長期化している問題は今後もさらにいくつもの紆余曲折が待ち受けている。
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マンチェスター・シティは長期化する訴訟で抜け道を見つけられるのか？
金で買える最高の法務陣を抱えていることがシティの姿勢につながっており、プレミアリーグ側の主張の穴も見つけ出されるはずではないかと問われると、『最高のオンラインカジノ』のガイドを提供するGambling.comとの提携で語った元マンチェスター・シティDFのミルズは、GOALに対してこう話した。「間違いなくそうだ。彼らはこの件でここ数年、最高の弁護士集団をつけてきた。それでも114件の告発で有罪とされた。奇妙だろう？ 115件あって、114件が有罪、1件はそうではない。
「だがそれは同時に、独立パネルが実際にこの件をかなり徹底的に検証し、ただ『全部有罪だ』として済ませたわけではないことも示している。彼らは明らかに、それぞれの告発を一つひとつ個別に見ている。
「もし抜け穴があるなら、もうとっくに見つけていたはずだと思う。彼らは今も自分たちの主張を続けるだろう。だが、この案件には世界でも有数の法律家たちがついている。
「どんな話にも二面性はある。だが告発はなされた。その後、独立パネル、さらに別の独立パネルへと進んだ。そして彼らは何の意図も持たない、並外れて聡明で優秀な人たちだ。私は多くの裁判官、多くの法曹関係者、多くの弁護士を知っているが、彼らは信じられないほど公平だ。ただ事実を見るだけで、114件の告発については有罪だと判断した。それだけのことだ。
「だから、もし抜け穴があったのなら、当然もう表に出てきていたはずだと思い始める。なぜなら、それはそもそもシティ側の主張の一部になっていたはずだからだ」
マンチェスター・シティはライバルの不正を暴露するのか？
シティが厳しい非難にさらされる中、それでも無抵抗のまま降格する可能性は低いとも言えるのかもしれない。プレミアリーグの対戦相手に後ろ暗い点が少しでもあるなら、それもいずれ明るみに出るのだろうか。
ミルズはさらにこう続けた。「ああ、100％だ。しかも、彼らはすでにそれをやっているはずだ。それに、これもまたひっくり返されて、他の全員がこう言い出すだろう。『ちょっと待ってくれ、お前たちは不正をした。自分たちはX、Y、Zを奪われた。こうした金銭的ボーナスを逃した。お前たちがこんなことをしたせいで降格した。これのせいでチャンピオンズリーグに出られなかった。だから、お前たちの不正疑惑を理由に、今度はこちらがお前たちを訴える』とね。
「そして、それはすでに起きている。プレミアリーグでも、他のフットボールクラブで実際に起きてきたことだ。少し厄介で、少し争点が多くなり、さらに複雑になるのはそこだ。だって、10年後、8年後、6年後にそれへどう対処するんだ？ どこまで波及するんだ？
「いいかい、2019年に降格したかもしれないし、2019年にチャンピオンズリーグに届かなかったかもしれない。だが、この7年間にわたる、起きたかもしれないこと、起きなかったかもしれないことの金銭的影響をどう算出するんだ？
「もし自分がシティなら、今度はそれをひっくり返してこう言うだろう。『ちょっと待ってくれ。自分たちはお前たちの選手を買い、相場以上の金額を払ってきた。つまり、お前たちは自分たちのおかげでより多くの金を得たことになる。なぜなら、自分たちは水増しされた移籍金を払ったからだ』とね。物事には常に二面性がある。
「かなり弱い主張だとは思うが、きっと彼らはそういう理屈を持ち出して、『自分たちは払いすぎたし、すべての選手について過大な支払いを強いられた。だから、自分たちには価格がつり上げられ、自分たちはお前たちの選手の価値以上の金額を払った。つまり、お前たちは自分たちのおかげで利益を得たんだ』と言うはずだ。そして、そういう議論があちこちで飛び交うだろうが、そうなるとさらに複雑になる。まったくの大混乱だ。
「私が驚いているのは、制裁の判断がまだ出ていないことだ。普通は法制度でも司法制度でも、法廷で有罪と認定されたら、その後すぐに量刑や制裁が示される。それなのに、制裁の内容が何なのかを聞けるのは上訴手続きが終わってからになりそうだ。かなり異例だよ。
「理解できないのは、もし彼らが有罪で、これらの告発について有罪と認定されたのなら、なぜ今の時点でどんな制裁になるのか分からないのかということだ。その後に手続きへ異議を申し立てることはできるし、さらにまた有罪とされたなら、その後にも上訴できるはずだ。
「罰がどれほど重いのか分からないから、私たちはみんな宙ぶらりんの状態にあるのだと思う。そして、現時点で誰もが抱えている問題はそこだと思う。処分は何なのか？ 現時点では、彼らは非常に長い期間にわたって有罪ということになっている。では、処分は何なのか？ 制裁がどうなるのか分かるまで、なぜさらに1年待たなければならない可能性があるんだ？」
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マンチェスター・シティの控訴後、判決の期限へ
シティの控訴審に対する裁定の期限は、2027年1月23日になるとされている。それでもなお、その時点まで3カ月以上あり、この歓迎されない雑音に終止符を打ちたいと切望する人々にとって、明確な終着点はまだ見えていない。
エティハドの関係者は引き続き自らの立場を主張しており、一方でプレミアリーグも手の内を明かしている。結果は戒告程度からトップリーグ追放まで、どのようなものになってもおかしくない。
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