シティが厳しい非難にさらされる中、それでも無抵抗のまま降格する可能性は低いとも言えるのかもしれない。プレミアリーグの対戦相手に後ろ暗い点が少しでもあるなら、それもいずれ明るみに出るのだろうか。

ミルズはさらにこう続けた。「ああ、100％だ。しかも、彼らはすでにそれをやっているはずだ。それに、これもまたひっくり返されて、他の全員がこう言い出すだろう。『ちょっと待ってくれ、お前たちは不正をした。自分たちはX、Y、Zを奪われた。こうした金銭的ボーナスを逃した。お前たちがこんなことをしたせいで降格した。これのせいでチャンピオンズリーグに出られなかった。だから、お前たちの不正疑惑を理由に、今度はこちらがお前たちを訴える』とね。

「そして、それはすでに起きている。プレミアリーグでも、他のフットボールクラブで実際に起きてきたことだ。少し厄介で、少し争点が多くなり、さらに複雑になるのはそこだ。だって、10年後、8年後、6年後にそれへどう対処するんだ？ どこまで波及するんだ？

「いいかい、2019年に降格したかもしれないし、2019年にチャンピオンズリーグに届かなかったかもしれない。だが、この7年間にわたる、起きたかもしれないこと、起きなかったかもしれないことの金銭的影響をどう算出するんだ？

「もし自分がシティなら、今度はそれをひっくり返してこう言うだろう。『ちょっと待ってくれ。自分たちはお前たちの選手を買い、相場以上の金額を払ってきた。つまり、お前たちは自分たちのおかげでより多くの金を得たことになる。なぜなら、自分たちは水増しされた移籍金を払ったからだ』とね。物事には常に二面性がある。

「かなり弱い主張だとは思うが、きっと彼らはそういう理屈を持ち出して、『自分たちは払いすぎたし、すべての選手について過大な支払いを強いられた。だから、自分たちには価格がつり上げられ、自分たちはお前たちの選手の価値以上の金額を払った。つまり、お前たちは自分たちのおかげで利益を得たんだ』と言うはずだ。そして、そういう議論があちこちで飛び交うだろうが、そうなるとさらに複雑になる。まったくの大混乱だ。

「私が驚いているのは、制裁の判断がまだ出ていないことだ。普通は法制度でも司法制度でも、法廷で有罪と認定されたら、その後すぐに量刑や制裁が示される。それなのに、制裁の内容が何なのかを聞けるのは上訴手続きが終わってからになりそうだ。かなり異例だよ。

「理解できないのは、もし彼らが有罪で、これらの告発について有罪と認定されたのなら、なぜ今の時点でどんな制裁になるのか分からないのかということだ。その後に手続きへ異議を申し立てることはできるし、さらにまた有罪とされたなら、その後にも上訴できるはずだ。

「罰がどれほど重いのか分からないから、私たちはみんな宙ぶらりんの状態にあるのだと思う。そして、現時点で誰もが抱えている問題はそこだと思う。処分は何なのか？ 現時点では、彼らは非常に長い期間にわたって有罪ということになっている。では、処分は何なのか？ 制裁がどうなるのか分かるまで、なぜさらに1年待たなければならない可能性があるんだ？」