Getty Images Sport
翻訳者：
マンチェスター・シティはFAカップ準々決勝でリヴァプールをホームに迎え、チェルシーはリーグ1最下位のポート・ヴェイルと対戦する。
エティハドで巨星が激突
FAカップ準々決勝の組み合わせが発表され、マンチェスター・シティがリヴァプールをホームに迎えるプレミアリーグ対決という注目のカードが実現した。ペップ・グアルディオラ率いるシティはニューカッスル・ユナイテッドを3-1で下し、今季4度目の勝利を収めてベスト8進出を決めている。
リヴァプールはリーグ戦でウルヴァーハンプトンに敗れた雪辱を果たし、モリーヌックスで3-1の勝利を収めてこの大一番を勝ち取った。4月の対戦で勝ち残った4チームがウェンブリーでの準決勝進出を決める。
- (C)Getty Images
アーセナルとリーズは難しい試練に直面する
抽選の結果、プレミアリーグ首位のアーセナルはチャンピオンシップのサウサンプトンとのアウェー戦という厳しい組み合わせとなった。ガンナーズは5回戦でマンズフィールド・タウンを2-1で下し、ノニ・マドゥエケとエベレチ・エゼの得点で番狂わせを回避した。
サウサンプトンはクレイヴン・コテージでフルハムを1-0で下し、トップリーグのチームを撃破したことで自信に満ちている。決勝点はロスのスチュワートの後半終了間際のPKだった。一方、リーズ・ユナイテッドはノリッジ・シティを3-0で楽に下し、次戦はウェストハムかブレントフォードのいずれかとアウェーで対戦する。
苦戦するポート・ヴェイルにとって理想的な組み合わせ
このラウンドで最も注目されたのは、リーグ1で苦戦中のポート・ヴェイルがチェルシーとの豪華な対戦を勝ち取ったことだ。現在3部最下位に沈むヴェイルは、サンダーランドを1-0で下す番狂わせを演じた。
ベン・ウェインの28分における決定的なゴールが勝敗を分けた。これがチーム唯一の枠内シュートだったにもかかわらずだ。チェルシーは10人となったレックサム相手に大苦戦を強いられながらも、延長戦の末4-2で勝利し準々決勝進出を決めた。抽選は元イングランド代表のジョー・ハートとジョー・コールが担当した。
- Getty Images Sport
カップ戦の魔法に紛れる経営陣の頭痛
サポーターが優勝杯を夢見る一方で、過密日程が一部のクラブに重くのしかかっている。歴史的な勝利直後、ヴェイルのジョン・ブレイディ監督は異例の率直な評価を示し、「正直言って、ちょっと厄介だ！」と語った。ブレイディが言及したのは、現在進行形の降格回避戦だ。
彼は困難についてさらに説明を加え、「実際、試合日程が増えることで我々に与える影響が問題だ。ご覧の通り、主力センターバックの一人であるカム・ハンフリーズを失った。現時点では、この試合数の多さに対応できるだけの選手層の厚さがない」と語った。それでもなお、彼らはスタンフォード・ブリッジでの試練を楽しみにしている。
広告