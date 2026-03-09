マンチェスター・シティはFAカップ準々決勝でリヴァプールをホームに迎え、チェルシーはリーグ1最下位のポート・ヴェイルと対戦する。

サポーターが優勝杯を夢見る一方で、過密日程が一部のクラブに重くのしかかっている。歴史的な勝利直後、ヴェイルのジョン・ブレイディ監督は異例の率直な評価を示し、「正直言って、ちょっと厄介だ！」と語った。ブレイディが言及したのは、現在進行形の降格回避戦だ。

彼は困難についてさらに説明を加え、「実際、試合日程が増えることで我々に与える影響が問題だ。ご覧の通り、主力センターバックの一人であるカム・ハンフリーズを失った。現時点では、この試合数の多さに対応できるだけの選手層の厚さがない」と語った。それでもなお、彼らはスタンフォード・ブリッジでの試練を楽しみにしている。