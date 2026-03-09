Goal.com
ライブ
Manchester City v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

翻訳者：

マンチェスター・シティはFAカップ準々決勝でリヴァプールをホームに迎え、チェルシーはリーグ1最下位のポート・ヴェイルと対戦する。

FAカップ準々決勝の組み合わせ抽選では、エティハド・スタジアムでのマンチェスター・シティ対リヴァプールというビッグマッチを筆頭に、数々の注目カードが生まれた。一方、リーグ1で苦戦するポート・ヴェイルは、魔法のようなカップ戦での快進撃が報われ、チェルシーとの夢の対戦が実現した。プレミアリーグ首位のアーセナルも、チャンピオンシップのサウサンプトンとのアウェーでの難敵との対戦に臨む。

  • エティハドで巨星が激突

    FAカップ準々決勝の組み合わせが発表され、マンチェスター・シティがリヴァプールをホームに迎えるプレミアリーグ対決という注目のカードが実現した。ペップ・グアルディオラ率いるシティはニューカッスル・ユナイテッドを3-1で下し、今季4度目の勝利を収めてベスト8進出を決めている。

    リヴァプールはリーグ戦でウルヴァーハンプトンに敗れた雪辱を果たし、モリーヌックスで3-1の勝利を収めてこの大一番を勝ち取った。4月の対戦で勝ち残った4チームがウェンブリーでの準決勝進出を決める。

    • 広告
  • arsenal(C)Getty Images

    アーセナルとリーズは難しい試練に直面する

    抽選の結果、プレミアリーグ首位のアーセナルはチャンピオンシップのサウサンプトンとのアウェー戦という厳しい組み合わせとなった。ガンナーズは5回戦でマンズフィールド・タウンを2-1で下し、ノニ・マドゥエケとエベレチ・エゼの得点で番狂わせを回避した。

    サウサンプトンはクレイヴン・コテージでフルハムを1-0で下し、トップリーグのチームを撃破したことで自信に満ちている。決勝点はロスのスチュワートの後半終了間際のPKだった。一方、リーズ・ユナイテッドはノリッジ・シティを3-0で楽に下し、次戦はウェストハムかブレントフォードのいずれかとアウェーで対戦する。

  • 苦戦するポート・ヴェイルにとって理想的な組み合わせ

    このラウンドで最も注目されたのは、リーグ1で苦戦中のポート・ヴェイルがチェルシーとの豪華な対戦を勝ち取ったことだ。現在3部最下位に沈むヴェイルは、サンダーランドを1-0で下す番狂わせを演じた。

    ベン・ウェインの28分における決定的なゴールが勝敗を分けた。これがチーム唯一の枠内シュートだったにもかかわらずだ。チェルシーは10人となったレックサム相手に大苦戦を強いられながらも、延長戦の末4-2で勝利し準々決勝進出を決めた。抽選は元イングランド代表のジョー・ハートとジョー・コールが担当した。

  • Port Vale v Sunderland - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    カップ戦の魔法に紛れる経営陣の頭痛

    サポーターが優勝杯を夢見る一方で、過密日程が一部のクラブに重くのしかかっている。歴史的な勝利直後、ヴェイルのジョン・ブレイディ監督は異例の率直な評価を示し、「正直言って、ちょっと厄介だ！」と語った。ブレイディが言及したのは、現在進行形の降格回避戦だ。

    彼は困難についてさらに説明を加え、「実際、試合日程が増えることで我々に与える影響が問題だ。ご覧の通り、主力センターバックの一人であるカム・ハンフリーズを失った。現時点では、この試合数の多さに対応できるだけの選手層の厚さがない」と語った。それでもなお、彼らはスタンフォード・ブリッジでの試練を楽しみにしている。

0