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マンチェスター・シティは、出場機会が減っているフィル・フォーデンとの契約延長交渉を開始した。
シティ、フォーデンの長期将来を確保へ
『タイムズ』紙によると、シティはフォデンの代理人と新契約交渉を早期に開始し、彼の将来に関する不透明感を払拭しようとしている。現在25歳のフォデンは2027年夏まで契約が残っているが、シティはエティハド・スタジアムでの在籍延長を探っている。
なお、フォーデンはグアルディオラ監督の下で先発機会が減っており、三冠を目指す今季も出場時間が限られている。それでもクラブ上層部はアカデミー出身の彼を長期計画の要と位置づけ、残留を強く望んでいる。 現契約の最終年を前に、クラブは不確実性を避ける狙いだ。
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グアルディオラ監督は、フォーデンがベストな状態を取り戻すと確信している。
グアルディオラ監督は、過酷な時期を経て調子を落としているフォーデンに、立ち直るよう促した。「11月までは本当に良かった」とグアルディオラ監督は先月語った。「結局、選手はチームメイトと競争し、彼らはあなたに刺激を与えてくれる」。
クラブは依然として、フォーデンを将来の中心選手と見なしている
ポジション争いが激化しても、シティはフォーデンをチームの柱と見ています。彼は2024年にPFA年間最優秀選手賞に選ばれ、クラブアカデミーの代表的な選手です。
バルセロナやバイエルンが以前関心を示したが、シティは放出すつもりはない。クラブ内では、連続した成功の後の自然なスランプと捉えている。
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次は何があるのでしょうか？
シティがシーズン終盤に集中する中、契約延長交渉は今後数カ月続く見込みだ。フォデンは直近5試合のプレミアリーグで1度しか先発していないが、タイトル争いで重要な役割を果たすと期待している。
月曜夜、ヒル・ディキンソン・スタジアムでのエバートン戦では、グアルディオラ監督の先発に復帰したい考えだ。