マンチェスター・シティは、出場機会が減っているフィル・フォーデンとの契約延長交渉を開始した。

『タイムズ』紙によると、シティはフォデンの代理人と新契約交渉を早期に開始し、彼の将来に関する不透明感を払拭しようとしている。現在25歳のフォデンは2027年夏まで契約が残っているが、シティはエティハド・スタジアムでの在籍延長を探っている。

なお、フォーデンはグアルディオラ監督の下で先発機会が減っており、三冠を目指す今季も出場時間が限られている。それでもクラブ上層部はアカデミー出身の彼を長期計画の要と位置づけ、残留を強く望んでいる。 現契約の最終年を前に、クラブは不確実性を避ける狙いだ。