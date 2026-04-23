マンチェスター・シティは、今夏ペップ・グアルディオラの後任としてエンツォ・マレスカを監督に迎える件で「前向きな協議」を行っている。

2024年、初監督としてレスターをチャンピオンシップ制覇に導いたマレスカは、チェルシーでポチェッティーノの後任に就いた。デビューシーズンはタイトルを総なめにした。 1年目はCL出場権を獲得し、カンファレンスリーグとクラブワールドカップで優勝。しかし2年目の1月に電撃的に辞任した。辞任後もチーム内評価は高く、エンツォ・フェルナンデスとマルク・ククレラは彼の指導を称賛している。

『ガーディアン』紙は、チェルシーとの契約義務が残っているため、マンチェスター・シティへの移籍は複雑化すると報じた。マレスカは契約残り3年半と延長オプション1年の状態で退任した。



