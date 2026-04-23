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マンチェスター・シティは、今夏ペップ・グアルディオラの後任としてエンツォ・マレスカを監督に迎える件で「前向きな協議」を行っている。
市がグアルディオラの後任を決定
英紙『ガーディアン』によると、マンチェスター・シティはグアルディオラ監督の退任に備え、後任候補としてマレスカ氏を軸に検討を開始した。今夏の去就が噂される中、クラブはイタリア人指揮官と「前向きな協議」を進めている。
クラブ首脳は2027年まで契約のあるグアルディオラが残留すると期待しつつ、万が一に備えている。また、名監督退任後に他の強豪が陥った混乱を避けるため、早期に後継計画を立てる方針だ。
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マレスカとのつながり
マレスカはマンチェスター・シティの首脳陣に知られる人物だ。U-23監督時代から高く評価され、後にトップチームで指導した。2022-23年の歴史的3冠達成時、彼はグアルディオラの助手として頂点に立った。
マレスカのチェルシーでの成功
2024年、初監督としてレスターをチャンピオンシップ制覇に導いたマレスカは、チェルシーでポチェッティーノの後任に就いた。デビューシーズンはタイトルを総なめにした。 1年目はCL出場権を獲得し、カンファレンスリーグとクラブワールドカップで優勝。しかし2年目の1月に電撃的に辞任した。辞任後もチーム内評価は高く、エンツォ・フェルナンデスとマルク・ククレラは彼の指導を称賛している。
『ガーディアン』紙は、チェルシーとの契約義務が残っているため、マンチェスター・シティへの移籍は複雑化すると報じた。マレスカは契約残り3年半と延長オプション1年の状態で退任した。
- AFP
グアルディオラの先行きは不透明だ。
交渉のタイミングは、グアルディオラの去就が不透明な時期と重なる。バルセロナとバイエルンを率いた名将はマンチェスターで10年近く過ごし、プレミア6回とチャンピオンズリーグを含む18のタイトルを獲得した。 シティは残り5試合で得失点差によりアーセナルをかわしプレミアリーグ首位。今週末はサウサンプトンとのFAカップ準決勝を控え、グアルディオラの集中力は依然として鋭い。彼はクラブ生活に満足していると語ると同時に、国際舞台など新たな挑戦への意向も示唆している。