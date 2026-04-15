AFP
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マンチェスター・シティは、ガーナ代表アントワーヌ・セメニョが「許しがたい」オンライン上の差別的攻撃を受けたと明かしたことを受け、支援を表明した。
セメニョ氏は組織的な虐待の実態を明らかにした。
スカイ・スポーツによると、シティは今シーズン再び人種差別的な暴言を受けたフォワードのセメニョを支援すると発表した。今週初めに26歳のセメニョはインスタグラム・ストーリーに差別コメントのスクリーンショットを投稿し、「また始まった」と書き込んだ。
今季も繰り返される差別の一環で、クラブは迅速に支援とリソースを提供している。
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今シーズンのインシデントの経緯
シーズン開幕戦のリヴァプール対ボーンマス戦で、セメニョは観客から人種差別的な暴言を受けたとして、アンソニー・テイラー主審が試合を一時中断した。この出来事もあってガーナ代表のセメニョは2得点を挙げたが、チームは4－2で敗れた。
マージーサイド警察は47歳のマーク・モーガンを公序良俗違反（人種差別的）で逮捕・起訴。モーガンは12月のリヴァプール治安判事裁判所で容疑を否認し、4月22日に公判が始まる予定だ。
プレミアリーグが最新の事件に反応
マンチェスター・シティが内部から支援を申し出る中、プレミアリーグもガーナ代表選手を全面支援すると表明した。広報担当者は「アントワーヌ・セメニョ選手への許されない人種差別的ネット中傷に憤りを感じ、選手とクラブに支援を申し出ました。 人種差別はサッカー界でも社会でも許されません。私たちはクラブ、サッカー関連団体、执法機関、SNS企業と協力し、この問題を最優先で解決します。加害者は懲役、観戦禁止、前科などの厳罰に処されます。」
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FA、セメニョへの虐待で声明
イングランドサッカー協会（FA）は、セメニョ選手の告白を受け、強い憤りを表明した。声明では「アントワーヌ・セメニョ選手に対する許容できないオンライン上の人種差別的虐待に愕然としており、選手とクラブを支援する」と述べた。 サッカー界でも社会でも、人種差別は決して許されません。私たちはクラブ、サッカー関係団体、执法機関、SNS企業と協力し、この問題を最優先で解決します。加害者は懲役刑、観戦禁止、前科などの厳罰を受けます。」
セメニョは今年1月、6400万ポンドの移籍金でマンチェスター・シティと5年半の契約を結んだ。今季はシティとボーンマスで公式戦40試合に出場し、18ゴール6アシストを記録している。