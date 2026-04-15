マンチェスター・シティは、ガーナ代表アントワーヌ・セメニョが「許しがたい」オンライン上の差別的攻撃を受けたと明かしたことを受け、支援を表明した。

イングランドサッカー協会（FA）は、セメニョ選手の告白を受け、強い憤りを表明した。声明では「アントワーヌ・セメニョ選手に対する許容できないオンライン上の人種差別的虐待に愕然としており、選手とクラブを支援する」と述べた。 サッカー界でも社会でも、人種差別は決して許されません。私たちはクラブ、サッカー関係団体、执法機関、SNS企業と協力し、この問題を最優先で解決します。加害者は懲役刑、観戦禁止、前科などの厳罰を受けます。」

セメニョは今年1月、6400万ポンドの移籍金でマンチェスター・シティと5年半の契約を結んだ。今季はシティとボーンマスで公式戦40試合に出場し、18ゴール6アシストを記録している。