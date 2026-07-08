マンチェスター・シティは、エンツォ・マレスカ監督のコーチングスタッフに元GKが復帰すると発表した。

カバジェロがシティに復帰した。プレミアリーグの同クラブは、このアルゼンチン人選手がマレスカ監督率いるトップチームのコーチングスタッフに加わったと発表した。カバジェロは2014年から2017年にかけて48試合に出場し、2015-16シーズンのリーグカップ決勝リヴァプール戦でPK戦のヒーローとなったことで知られる。

両者はかつてマラガでペジェグリーニ監督の下、チームメイトとしてプレーした経験があり、長年にわたる信頼関係を築いてきた。カバジェロは、ダニー・ウォーカーと共に新たなコーチ役を務める。ウォーカーはシティ・アカデミー出身で、マレスカに同行してレスターとチェルシーでも指導に携わっていた。