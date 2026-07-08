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マンチェスター・シティは、エンツォ・マレスカ監督のコーチングスタッフに元GKが復帰すると発表した。
カバジェロがエティハドに復帰
カバジェロがシティに復帰した。プレミアリーグの同クラブは、このアルゼンチン人選手がマレスカ監督率いるトップチームのコーチングスタッフに加わったと発表した。カバジェロは2014年から2017年にかけて48試合に出場し、2015-16シーズンのリーグカップ決勝リヴァプール戦でPK戦のヒーローとなったことで知られる。
両者はかつてマラガでペジェグリーニ監督の下、チームメイトとしてプレーした経験があり、長年にわたる信頼関係を築いてきた。カバジェロは、ダニー・ウォーカーと共に新たなコーチ役を務める。ウォーカーはシティ・アカデミー出身で、マレスカに同行してレスターとチェルシーでも指導に携わっていた。
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ヴィティエロ氏がアシスタントマネージャーに就任
新加入組の筆頭は、マレスカ監督のアシスタントマネージャーに正式に任命されたロベルト・ヴィティエッロだ。43歳のイタリア人で、母国ではパルマ、ヴィチェンツァ、パレルモなどでプレーした。パレルモでマレスカとチームメイトになり、以降信頼される右腕となった。
指導者としてはフィオレンティーナでキャリアをスタートさせ、パルマ、レスター、チェルシーでマレスカと共働。今回マレスカが3年契約で就任し、ヴィティエッロもエティハドで共に指揮を執る。
スタッフ陣が全員決定
カバジェロの復帰に加え、シティはサポート体制を一新した。ミケーレ・デ・ベルナルディンがゴールキーパー部門責任者に、マルコス・アルバレスがトップチームフィットネスコーチに就任し、選手たちのコンディションを支える。
デニス・シルバがトップチームコーチに、ハビエル・モリーナが戦術アナリストに就任した。彼らは過去にマレスカ監督と密接に連携した経験を持ち、監督の戦術哲学を迅速かつ効果的に実践するのが使命だ。
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コーチ陣の継続性
マレスカは新戦力を補強しつつ、スタッフ体制には継続性も残す。クラブはセットプレーコーチのジェームズ・フレンチとGKコーチのリチャード・ライトが2025-26シーズンも続投すると発表した。
マレスカは、10年間でプレミアリーグ6回とチャンピオンズリーグ1回を含む多数のタイトルを獲得したペップ・グアルディオラの後任として、大きな挑戦に直面している。さらに、過去2シーズン逃したプレミアリーグ優勝トロフィーを再びクラブにもたらす使命も負っている。
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