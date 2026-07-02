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マンチェスター・シティは、エリオット・アンダーソンがノッティンガム・フォレストと合意に達したと発表した。同MFは、ワールドカップ後に高額移籍を完了させる見込みだ。
アンダーソンが米国でマンチェスター・シティのメディカルチェックを受ける
アンダーソンは現在、イングランド代表としてワールドカップ遠征中だが、移籍手続きは滞りなく進んでいる。両クラブは、代表合流中の彼がカンザスでメディカルチェックを完了したと発表した。
移籍の最終調整は大会終了まで保留となり、手続きは彼がイングランドに戻ってから正式に完了する。つまり、シティのユニフォームでの公式発表は、彼の夏スケジュールが北西イングランドへの移動を許すまで待たなければならない。
マレスカの中盤を強化
マンチェスター・シティがアンダーソンを獲得したことは、エンツォ・マレスカ新監督らコーチングスタッフの下で強力な戦力を維持するクラブの意思を示している。クラブは「その間、マンチェスター・シティの全員がエリオットとイングランド代表のワールドカップでの健闘を祈り、彼をマンチェスターに迎える日を楽しみにしている」とコメントした。
23歳の彼はプレミアリーグ屈指の若手MFに急成長し、その加入は世界屈指のMF陣に厚みと活力を加える。
記録的な上昇とワールドカップの影響
報道によると、シティは1億1600万ポンドの移籍金を支払う意向で、これはアンダーソンが短期間でトップ選手に成長したことを示している。ニューカッスル時代は55試合で無得点だったこのMFは、ノッティンガム・フォレストでリズムをつかみ、92試合で6得点を挙げて不可欠な戦力となった。その安定感は今夏の最高峰の舞台でも発揮されている。 イングランド代表でも全試合に先発し、32強決定戦のコンゴ民主共和国戦でも2－1の勝利に貢献した。
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エティハドの新しい時代と、その先にあるもの
アンダーソンは現在、代表での活躍に集中している。スリー・ライオンズはメキシコとのベスト16戦を控えている。大会後にマンチェスターで週給最大30万ポンドの5年契約が彼を待つ。シティはシルバの移籍で空いた穴を埋め、新時代へのエネルギーと創造性を彼に期待する。 グアルディオラ監督の退任で新体制へ移るクラブにとって、史上最高額英国人選手を中盤の軸にすることは強い意志を示す。