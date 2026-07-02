アンダーソンは現在、イングランド代表としてワールドカップ遠征中だが、移籍手続きは滞りなく進んでいる。両クラブは、代表合流中の彼がカンザスでメディカルチェックを完了したと発表した。

移籍の最終調整は大会終了まで保留となり、手続きは彼がイングランドに戻ってから正式に完了する。つまり、シティのユニフォームでの公式発表は、彼の夏スケジュールが北西イングランドへの移動を許すまで待たなければならない。







