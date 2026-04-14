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マンチェスター・シティはロドリをレアル・マドリードに売却するのか？「イングランド最高の守備的MF」との移籍噂を受け、ブルーズはバロンドール受賞者の去就を指示された。
ロドリの契約：残り12ヶ月、30歳の誕生日が迫る
2019年にシティ加入後、プレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、FAカップ、リーグカップ制覇に貢献したスペイン代表ロドリは、契約最終年を迎える。新契約交渉は続いているが、合意には至っていない。
この状況から移籍の噂が絶えない。2024年欧州選手権（ユーロ）優勝メンバーであり、同大会のMVPに選ばれた彼は6月に30歳になる。シティは数週間以内に、将来を見据えた重大な決断を迫られるかもしれない。
古巣レアル・マドリードは、同郷の彼を呼び戻す準備を進めているとされ、魅力的なオファーが提示される見込みだ。しかし、2024年9月の前十字靭帯負傷から完全復活し、絶好調を維持する彼をシティが手放すべきなのか。
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マンチェスター・シティは、レアル・マドリードからのロドリへのオファーを検討すべきだろうか？
バリーはBetMGMを通じてGOALが行った独占インタビューでこう語った。「シティは彼を引き留めるためにあらゆる手を尽くすだろう。怪我から回復し、世界最高の守備的MFとしての本来の姿を取り戻しつつある。
シティとしては、彼を引き留めるために全力を尽くすべきだ。ペップの決断が影響するかどうかは分からないが、可能性はある。もし私がシティなら、彼を満足させ、あと数年は残るようにする。
「30歳ならキャリア後半に入るが、彼のポジションとプレースタイルならまだ長くプレーできる。シティが新契約を結ぶなら、私は大賛成だ。」
アンダーソンはノッティンガム・フォレストから引き抜かれるのか？
エティハド・スタジアムでは退団の噂が絶えない一方、新戦力候補の噂も流れている。今夏ワールドカップに出場するイングランド代表MFエリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）に巨額オファーが出たとも報じられた。
ロドリの穴を埋めるのに適しているかと問われた2012年の優勝メンバー、バリーはこう語った。 「同じタイプの選手で比較するなら、エリオット・アンダーソンが候補になる。スタイルは少し異なるが、ボールを持たないでの動きは現在イングランドで最も優れた守備的MFだ。シティが注目するのは当然だ。
「アンダーソンはボールを持つと自信を示すが、私にとって重要なのはプレスとボールを持たない時の判断だ。その点ではロドリが最高だ。他のクラブが興味を示せば、シティも介入して相手の成長を止めようとするだろう。それも理解している」
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移籍の噂：エティハドへの移籍と退団が取り沙汰されている
マンチェスター・シティはニューカッスルのアカデミー出身アンダーソンとの契約合意に達したと報じられ、他クラブの関心を退けた。ただし、交渉額の一部はノッティンガム・フォレストの評価額に及ばない。
ペップ・グアルディオラの去就がまだ不明なため、今後数カ月はエティハド・スタジアムで選手出入りの可能性もあるが、ロドリやアンダーソンが含まれるかは不明だ。