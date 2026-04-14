マンチェスター・シティはロドリをレアル・マドリードに売却するのか？「イングランド最高の守備的MF」との移籍噂を受け、ブルーズはバロンドール受賞者の去就を指示された。

2019年にシティ加入後、プレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、FAカップ、リーグカップ制覇に貢献したスペイン代表ロドリは、契約最終年を迎える。新契約交渉は続いているが、合意には至っていない。

この状況から移籍の噂が絶えない。2024年欧州選手権（ユーロ）優勝メンバーであり、同大会のMVPに選ばれた彼は6月に30歳になる。シティは数週間以内に、将来を見据えた重大な決断を迫られるかもしれない。

古巣レアル・マドリードは、同郷の彼を呼び戻す準備を進めているとされ、魅力的なオファーが提示される見込みだ。しかし、2024年9月の前十字靭帯負傷から完全復活し、絶好調を維持する彼をシティが手放すべきなのか。