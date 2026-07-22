『The Athletic』によると、マンチェスター・シティはクサノフとドクと2031年までの新長期契約を結んだ。

2025年1月にランスから加入したクサノフは、昨季後半にルーベン・ディアスとヨスコ・グヴァルディオルが負傷した際、守備で存在感を示した。

一方、ドクは3シーズン連続で40試合以上に出場し、チームに欠かせない存在感を示している。両選手とも、グアルディオラ監督退任後の時代を担う柱と見なされている。