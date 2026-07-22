AFP
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マンチェスター・シティはフィル・フォーデンの契約延長を終え、主力2人とも契約延長で合意した。
将来の人材を確保する
『The Athletic』によると、マンチェスター・シティはクサノフとドクと2031年までの新長期契約を結んだ。
2025年1月にランスから加入したクサノフは、昨季後半にルーベン・ディアスとヨスコ・グヴァルディオルが負傷した際、守備で存在感を示した。
一方、ドクは3シーズン連続で40試合以上に出場し、チームに欠かせない存在感を示している。両選手とも、グアルディオラ監督退任後の時代を担う柱と見なされている。
- GOAL
フォーデンの移籍で夏市場が幕開け
クサノフとドクの報道を受け、フォーデンは水曜日に正式に4年契約を締結した。これにより2030年までシティに残留し、さらに12か月の延長オプションがある。
W杯が終了し、これらの契約延長は来季を待つファンに新たな期待をもたらす。
エリオット・アンダーソン獲得以外の動きは少なく、比較的静かな夏だった。だが選手たちが練習に合流したことで、新任エンツォ・マレスカ監督の下、準備は急ピッチで進んでいる。
守備の不安や噂を解消する
シティは今週、ロドリの去就を巡る噂がファンに懸念をもたらしたことを受け、他の戦力面の問題にも取り組んできた。
過去24時間では夏にレアル・マドリードへ移籍するとの噂も流れたが、相次ぐ契約更新の報が不安を和らげた。
特に重要なのは、グヴァルディオルの新契約がまもなく正式発表される見込みだということだ。彼は移籍を真剣に検討していたため、この展開はシティにとって大きな後押しとなる。クサノフ、フォーデン、ドクに続きグヴァルディオルの契約も確保し、シティは最も評価の高い若手選手たちを今後4～5年間チームに留めることに成功した。
- Getty Images
マンチェスター・シティの次はどうなるのか？
マンチェスター・シティは、今夏の移籍市場残り期間も活発に動きそうだ。マレスカ監督は戦術を磨き、チームはまもなく香港と韓国でのプレシーズンツアーへ出発する。プレミアリーグ開幕を前に、クラブは最終調整を進め、ファンはさらなる動きを楽しみにしている。
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