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マンチェスター・シティはフィル・フォーデンとの新契約を発表。フォーデンは「素晴らしい」エンツォ・マレスカ監督の下でプレーすることを楽しみにしている。
地元ヒーローが2030年まで契約延長
フォーデンはマンチェスター・シティと2030年までの新契約を締結し、さらに1年の延長オプションが付いている。この契約で、ガラタサライが今夏獲得を狙っていたという報道は終了した。昨季は出場時間が安定せず、イングランド代表のW杯メンバーからも外れたため、彼が新天地を求めるという見方もあった。
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フォーデンは「素晴らしい」マレスカ監督の下、更なるタイトル獲得を狙う。
「自分の将来をシティに託すことは、何よりも大切なことです」とフォーデンはクラブ公式サイトで語った。「このクラブでプレーすることが私の夢でした。このユニフォームを着られることは常に光栄です。多くのタイトルを獲得した歴史的な時代に身を置けることは、私にとって大きな意味を持ちます。しかし私たちは未来を見据え、さらなる勝利を目指しています。
「私を信じてくれるクラブ、スタッフ、チームメイト、ファンに感謝している。その信頼に応え続けたい」
フォデンは、マレスカ新監督の復帰にも期待を寄せている。チェルシーとレスターでの成功後、指揮を執ることになったイタリア人監督は、2022-23シーズンの三冠達成時にペップ・グアルディオラ監督の助手だった。フォデンは当時、自身の成長を実感していた。
「エンツォと再び一緒に仕事ができるのが待ちきれない。彼は三冠を達成したシーズン、素晴らしい活躍を見せてくれた。全選手が尊敬し、一緒に働くことを楽しみにしていた人物だ」と彼は付け加えた。「彼が戻ってきてくれてとてもワクワクしている。コーチ陣や世界クラスのチームメイトたちと働く中で大きく成長できた。このクラブでの次の段階が楽しみだ。」
ヴィアナ、シティの類まれな才能を称賛
フットボール・ディレクターのウーゴ・ヴィアナ氏は、26歳のこの選手を絶賛し、全盛期はこれからだと強調した。ヴィアナ氏は「マンチェスター・シティの全員がフィルを誇りに思っています。彼は当アカデミーの良さを体現する類まれな才能の持ち主で、その創造性を見るのは楽しいものです。
彼が成し遂げたすべては、集中力と献身、謙虚な姿勢で努力し、コーチや選手たちから学んだ結果です。
フィルは9歳でシティに入団し、その成長を支えたアカデミースタッフやファンも彼の継続的な成功を喜んでいる。
ヴィアナ氏はまた、トップレベルで多くの経験を積んだ今も、新しい指導陣の下でさらに成長できると指摘。「26歳になった今も成長は続いている。今後数年間、彼がどう進化するのか楽しみにしている」と結んだ。
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アカデミーからの夢の旅
フォーデンは、エティハドでこれほど長くプレーできるとは予想していなかったと語る。9歳でクラブに入団し、ボールボーイからPFA年間最優秀選手に成長した。長く在籍できると思っていたかと問われると、「絶対にあり得ないことでした。 トップチーム昇格は夢見ていたが、これほど長く在籍できるとは想像していなかった。今はただこの時間を楽しみ、最大限に活かしたい」
現在フォデンの課題は、2023-24シーズンにプレミアリーグで示した安定感を取り戻すこと。昨季は3月のノッティンガム・フォレスト戦の引き分け以降、リーグ戦先発2試合にとどまり、FAカップ決勝でも早期交代を強いられた。マレスカ監督の下、ベストパフォーマンスを取り戻すことを目指している。
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