マンチェスター・シティはフィル・フォーデンとの新契約を発表。フォーデンは「素晴らしい」エンツォ・マレスカ監督の下でプレーすることを楽しみにしている。

「自分の将来をシティに託すことは、何よりも大切なことです」とフォーデンはクラブ公式サイトで語った。「このクラブでプレーすることが私の夢でした。このユニフォームを着られることは常に光栄です。多くのタイトルを獲得した歴史的な時代に身を置けることは、私にとって大きな意味を持ちます。しかし私たちは未来を見据え、さらなる勝利を目指しています。

「私を信じてくれるクラブ、スタッフ、チームメイト、ファンに感謝している。その信頼に応え続けたい」

フォデンは、マレスカ新監督の復帰にも期待を寄せている。チェルシーとレスターでの成功後、指揮を執ることになったイタリア人監督は、2022-23シーズンの三冠達成時にペップ・グアルディオラ監督の助手だった。フォデンは当時、自身の成長を実感していた。

「エンツォと再び一緒に仕事ができるのが待ちきれない。彼は三冠を達成したシーズン、素晴らしい活躍を見せてくれた。全選手が尊敬し、一緒に働くことを楽しみにしていた人物だ」と彼は付け加えた。「彼が戻ってきてくれてとてもワクワクしている。コーチ陣や世界クラスのチームメイトたちと働く中で大きく成長できた。このクラブでの次の段階が楽しみだ。」