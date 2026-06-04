エティハド首脳陣は、フォレストのアンダーソン獲得へ再交渉の準備を進めている。今季シティ・グラウンドで全試合に出場した元ニューカッスル選手は、マンチェスターのビッグクラブにとって最優先ターゲットだ。最初のオファーは拒否されたが、移籍専門家ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、まもなく条件を改善した2度目のオファーが提示される見込みだという。

フォレストは1億ポンド近い移籍金を要求しているとされ、強硬な姿勢を崩していない。 クラブは、デクラン・ライスがアーセナルへ移籍した際の1億500万ポンドを基準としている。シティは、中盤の活性化にアンダーソンが最適だと判断。ワールドカップで評価がさらに上がる前に、早めの獲得を目指す。