Getty
翻訳者：
マンチェスター・シティはノッティンガム・フォレストのオファー拒否後もエリオット・アンダーソンへの関心を維持し、代替候補としてサンドロ・トナリを検討している。
市はアンダーソン氏への第2弾攻勢を準備中。
エティハド首脳陣は、フォレストのアンダーソン獲得へ再交渉の準備を進めている。今季シティ・グラウンドで全試合に出場した元ニューカッスル選手は、マンチェスターのビッグクラブにとって最優先ターゲットだ。最初のオファーは拒否されたが、移籍専門家ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、まもなく条件を改善した2度目のオファーが提示される見込みだという。
フォレストは1億ポンド近い移籍金を要求しているとされ、強硬な姿勢を崩していない。 クラブは、デクラン・ライスがアーセナルへ移籍した際の1億500万ポンドを基準としている。シティは、中盤の活性化にアンダーソンが最適だと判断。ワールドカップで評価がさらに上がる前に、早めの獲得を目指す。
- Getty Images Sport
ペップ・グアルディオラ退任後の時代が始まる
今夏、ペップ・グアルディオラの退任でシティは転換期を迎える。10年間で20のタイトルをもたらした名将の離脱は、後任に大きな穴を残した。リーグ2位の結果を受け、来季のタイトル争いに必要な戦力を確保する pressure は高まるばかりだ。
後任監督の候補には、クラブの未来を担う若く、かつアカデミー育ちの才能を確保することが急務だ。マンチェスター・ユナイテッドも注目するアンダーソンは、2025-26シーズンにフォレストで公式戦50試合4ゴール5アシストを記録。その条件にぴったりと当てはまる。 FAカップとカラバオカップを制したクラブは、ライバルが強化を図っても支配的な地位を守り抜く決意だ。
トナリが有力な代替候補として浮上している。
アンダーソンへの関心は高いが、1億ポンドという移籍金の高さからシティは代替案を検討している。その筆頭がサンドロ・トナリだ。イタリア代表の彼は過去2年間ニューカッスルの中心選手としてプレミアリーグ35試合に出場した。
ロマーノ氏によると、シティのスカウトはトナリを高く評価している。しかし、交渉は容易ではない。ニューカッスルは主力売却の必要がなく、特にアンソニー・ゴードンを8000万ユーロでバルセロナに放出して資金を確保したばかりだ。トナリ獲得には再び巨額移籍金が求められ、MF補強市場は近年でも最高額レベルになるだろう。
- Getty Images Sport
大きな変化の夏
アンダーソン争奪戦やトナリを軸とした代替案は、シティの積極的な補強方針を示している。アンダーソンはフォレストをヨーロッパリーグ準決勝に導いたが、クラブはプレミア16位に終わり、トナリのニューカッスルも12位。両選手とも来季の欧州カップ戦出場は難しい。
複数の主力が移籍 rumours に巻き込まれる中、新戦術も検討し万全を期す。アーセナルを首位から引きずり下ろすため、スポーツディレクターはチーム軸の再構築を最優先する。